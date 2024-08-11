"سامسونج إلكترونيكس" تفتتح "The Galaxy Lounge" في معرضها الكائن في عبدون بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين

الوكيل الإخباري- افتتحت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مؤخراً، "The Galaxy Lounge"، في معرضها الكائن في عبدون، والذي يعد أحد أكبر معارض "سامسونج" للهواتف الذكية وملحقاتها، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين والمؤثرين والمدونين المتخصصين في التكنولوجيا وأسلوب الحياة.



وقد جاء افتتاح "The Galaxy Lounge " التي تعتبر منطقة ديناميكية متعددة التجارب، لإلهام الزبائن والزوار مع مفهوم الحياة الذكية، ومنحهم الفرصة لاستكشاف إمكانيات مجموعة واسعة من ابتكارات علامة "سامسونج" وأجهزتها المتنوعة عن كثب، وللتفاعل معها على أرض الواقع لتعزيز معرفتهم وخبرتهم بها، ولتمكينهم من الوقوف على مدى قدرتها على تلبية احتياجات حياتهم العصرية الشخصية؛ حيث تندمج التكنولوجيا بتفاصيلها بسلاسة، الأمر الذي يشير للالتزام بتقديم أفضل التجارب للزبائن والمستهلكين في مختلف مراحل رحلتهم معها، والتي تبدأ قبل الشراء، وهو ما يسرع من تبنيهم لتجارب الحياة الذكية.



هذا وقد تسنى للضيوف خلال حفل الافتتاح، التنقل بين أركان "The Galaxy Lounge" المتنوعة والتي يبلغ عددها 6 أركان، تم تصميم كل منها بأسلوب يعكس الابتكار الذي تتميز به المنتجات التي يعرض فيها، ويقدم بطابعه الذي يحمله لمحة وافية حول مجموعة المزايا والخصائص والوظائف التي تتسم بها المنتجات المعروضة، بينما تتكامل كل الأركان في ما بينهما لتبرز الطرق الجديدة والفريدة التي تتيحها هذه المنتجات للعيش والترفيه والمشاهدة واللعب والعمل وأداء المهام المختلفة بأداء عالٍ، ومن الجدير بالذكر أن هذه المساحة ستكون متاحة للزوار طوال أوقات دوام المعرض ليتمكنوا من عيش التجربة بشكل متكامل.



وتشتمل أركان "The Galaxy Lounge" على: ركن المسرح السينمائي الذي تعرض فيه أحدث التقنيات المرئية والصوتية وأجهزة الترفيه المنزلي من "سامسونج" التي ترتقي بتجربة السينما بعيداً عن التجربة التقليدية، وركن الألعاب المعد لتمكين الزوار من الانغماس بتجربة ألعاب سلسة وعالية الجودة مع أجهزة "سامسونج" من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والشاشات المتطورة، بالإضافة لركن الموسيقى المصمم لتقديم تجربة صوتية غامرة تتيح للزوار الاستمتاع بمفضلاتهم من الأغاني والمقاطع الصوتية.



كذلك، فإن "The Galaxy Lounge تشتمل على ركن التجارب الحسية الذي يمكن عبره عيش تجربة حسية بصرية صوتية ولمسية متكاملة مما يوفر تجربة شاملة للنظام البيئي لـ "سامسونج"، فضلاً عن الركن المخصص للصغار والمصمم بلمسة فلكية والموجه لتقديم تجربة تفاعلية تعليمية تشعل حس الفضول لدى الزوار الصغار وتحفزهم على الاستكشاف باستخدام الأجهزة اللوحية بأجواء يمتزج فيها المرح مع التكنولوجيا، هذا إلى جانب المقهى المخصص لتوفير مساحة للاستراحة مع أجواء ممتعة وطابع تطغى عليه روح التكنولوجيا أثناء استكشاف مجموعة منتجات "سامسونج".



وكان حفل الافتتاح قد تضمن العديد من الفعاليات التي تواصلت خلالها الشركة معهم، كما استعرضت جهودها المتماشية مع جهود علامة شركتها الأم الدؤوبة لرفد السوق المحلية بأفضل وأحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة التي تخدم مفاهيم الاستدامة والاتصال الفعال، على غرار تلك التي يتم رفد الأسواق العالمية بها، وذلك للحرص على منح المستهلكين في الأردن قيمة تتجاوز القيمة التكنولوجية وتتعداها للارتقاء بجودة حياتهم، وإعطاء الفرصة للمجتمع المحلي بتجربة الإحساس المتكامل الذي تقدمه تكنولوجيا الشركة المبتكر في إطار صالة تفاعلية وحيوية.



ويشار إلى أن المعرض الكائن في عبدون والذي تم افتتاحه في العام 2022، يوفّر للزبائن تجربة تسوق سهلة ومتكاملة ترقى بمستوى رضاهم، كما يقدم لهم تشكيلة واسعة من أحدث الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.