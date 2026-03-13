سامسونج إلكترونيكس تكشف عن تقنيات حماية بيانات متقدمة في هواتف سلسلة Galaxy S26 وتطلق أول شاشة بخصوصية مدمجة حصرياً في طراز Ultra

ومع هذا التوجه الذي عزز مفهوم الأمان الرقمي وأرسى معياراً جديداً له، خرجت الشركة على العالم في إطار فعالية Galaxy Unpacked العالمية التي أقيمت مؤخراً في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، بهاتف Galaxy S26 Ultra الأعلى فئة ضمن السلسلة الجديدة، والذي يتميز حصرياً بأول شاشة مزودة بميزة حماية الخصوصية المدمجة (Privacy Display)، مقدمة إياه كابتكار استثنائي.
وتعتمد شاشة الهاتف على بنية المصفوفة السوداء (Black Matrix) التي تحجب الرؤية من الزوايا الجانبية، من اليمين واليسار والأعلى والأسفل، لتمنع أعين المتطفلين من التقاط ما لا يعنيهم، في حين تبقى الصورة أمام المستخدم نقية بألوانها الواقعية وتفاصيلها الكاملة. ويمكن للمستخدم التبديل بين ثلاث وضعيات للحماية، من بينها وضعية "أقصى حماية للخصوصية" التي يضمن سرية البيانات حتى في أكثر البيئات ازدحاماً.
وتعزيزاً لهذا المستوى من الحماية، فقد صممت الشركة هواتف السلسلة الثلاثة بواجهة One UI 8.5 التي تحول الحماية إلى منظومة متكاملة تبدأ من قلب الهواتف وتمتد إلى السحابة في تجربة بديهية لا تتطلب من المستخدم القيام بأي إجراء أو تنزيل أية تطبيقات خارجية.
وفي ضوء تزايد التهديدات المرتبطة بالاحتيال الرقمي، قدمت الشركة ضمن الهواتف الثلاثة ميزة فحص المكالمات (Call Screening) المدعومة بميزات Galaxy AI؛ حيث يتم الرد تلقائياً على الأرقام غير المعروفة، وتحديد هوية المتصل وغرضه، ثم عرض ملخص واضح على الشاشة، بما يغني المستخدم عن التفاعل المباشر مع مكالمات مشبوهة.
ومن جهة أخرى، تعمل ميزة تنبيهات الخصوصية الجديدة كآلية حماية ذكية بالكامل على الهواتف الثلاثة، لتنبه المستخدم بشكل استباقي في حال محاولة أي تطبيق الوصول غير الضروري إلى موقع المستخدم الدقيق أو بياناته الحساسة، ما يمنحه تحكماً كاملاً، ويعزز قدرته على إدارته بياناته بوعي أكبر.
وقد عززت سامسونج إلكترونيكس هذا الإطار بتضمين تشفير ما بعد الكوانتوم (PQC)؛ لمواجهة تهديدات الحوسبة المستقبلية؛ إذ يطبق هذا التشفير على التشغيل الآمن وتحميل البرمجيات، وهو ما يضمن بقاء نظام الهواتف محصناً ضد محاولات التلاعب أو الهندسة العكسية، حتى مع تطور أدوات الاختراق عالمياً.
ولأن التفاصيل الشخصية هي جوهر الخصوصية، فإن ميزة معرض الصور الخاص (Private Album) في معرض الصور، توفر طبقة حماية فورية للصور ومقاطع الفيديو باستخدام قفل الشاشة المعتاد، دون تعقيدات إضافية. وعلى مستوى المنظومة الأوسع، تقدم منصة Knox Matrix المخصصة لحماية البيانات السرية والحساسة، لتقدم وضعية الأمان الشاملة التي تتيح مراقبة أمن جميع الأجهزة المتصلة، بدءاً من الهواتف إلى الشاشات والأجهزة المنزلية، مع القدرة على عزل أي جهاز يتعرض لتهديد بشكل تلقائي.
ومع تحول هواتف سلسلة Galaxy S26 إلى أكثر الهواتف ذكاءً وتخصيصاً، تتعاظم مسؤولية حماية خصوصية المستخدم. وعبر هذا التكامل بين شاشات الهواتف الثلاثة، والنظام، والتشفير، والمنظومة المتصلة، تتيح سامسونج إلكترونيكس لزبائنها فرصة ذهبية لتبني تجارب الذكاء الاصطناعي بثقة كاملة، مع قدر لا يضاهى من الثقة بمدى حماية البيانات في كل طبقة من طبقات الهواتف.
