سامسونج تبدأ بطرح أجهزة ‘Galaxy A56 5G’ و‘Galaxy A36 5G’ و‘Galaxy A26 5G’ عالمياً

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن التوفّر العالمي لأجهزة ‘Galaxy A56 5G’ و ‘Galaxy A36 5G’ و ‘Galaxy A26 5G’، في خطوة تمثّل نقلة نوعية تتيح لمزيد من المستخدمين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدّم على الهواتف المتنقلة. وتُعد هذه السلسلة الأولى من أجهزة ‘Galaxy A’ التي تتضمّن ميزة ‘Awesome Intelligence’ تجربة ذكاء اصطناعي شاملة وسهلة الاستخدام على الهاتف، توفّر أدوات ذكية قوية وممتعة تساعد في عمليات البحث، وتُقدّم تجربة بصرية مذهلة. اضافة اعلان





وقال رئيس وحدة أعمال التجربة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "بينما نواصل قيادة مسيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على الهواتف المتنقلة، نؤكد التزامنا بإتاحة هذه التقنية لمزيد من المستخدمين، وتقديم طرق جديدة لاستكشاف العالم من حولهم والتعبير عن أنفسهم من خلال ميزة ‘Awesome Intelligence’. وأضاف: "مع إطلاق سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة، نتطلّع إلى تمكين عدد أكبر من المستخدمين من الاستمتاع بتجارب ذكية وممتعة على هواتفهم، لإطلاق العنان لإبداعهم، وتوفّر لهم في الوقت ذاته مستويات الأمان والموثوقية التي يتوقعونها من سامسونج."



وتقدّم سلسلة ‘Galaxy A’ الأحدث للمستخدمين مجموعة من الميزات الذكية المفضّلة لدى عشاق ‘Galaxy’، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. فميزة ‘Circle to Search with Google’ المحسّنة تتيح طريقة سلسة للبحث والحصول على المعلومات بمجرد الإشارة على الشاشة، لتكون الإجابة في متناول اليد بسرعة وسهولة. ويمكن للمستخدمين باستخدام ميزة ‘Object Eraser’ إزالة العناصر غير المرغوب بها من الصور بلمسة واحدة، للحصول على مظهر أنظف وأكثر احترافية. أما ميزة ‘Filters’، فتمكّن المستخدمين من إضفاء لمساتهم الإبداعية عبر إنشاء تأثيرات فريدة مستوحاة من صورهم المفضلة. وتُقدَّم ميزة ‘Best Face’ حصرياً على جهاز ‘Galaxy A56 5G’ ضمن السلسلة، حيث تتيح اختيار أفضل تعبيرات الوجه من لقطات متعددة ودمجها في صورة واحدة، ليبدو الجميع في أفضل حالتهم.



ويتميّز كل من ‘Galaxy A56 5G’ و ‘Galaxy A36 5G’ بشاشة ‘Super AMOLED’ مقاس 6.7 بوصة بدقة +FHD، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، ما يوفّر تجربة مشاهدة نابضة بالحيوية وغامرة في مختلف البيئات. وتعمل جميع الأجهزة الثلاثة ببطارية بسعة 5,000 ميللي أمبير، لتمنح المستخدمين وقتاً أطول للاستمتاع بكل لحظة. ويقدّم كل من ‘Galaxy A56 5G’ و‘Galaxy A36 5G’ أداءً معزّزاً بفضل حجرة تبريد بالبخار أكبر، ما يضمن تجربة أكثر سلاسة في تعدد المهام والألعاب وتشغيل الفيديو. كما توفّر سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة طبقة إضافية من الأمان والحماية والشفافية من خلال منصة الأمان ‘Samsung Knox Vault’، ما يمنح المستخدمين مزيداً من التحكم والراحة. وتم تصميم هذه الأجهزة لتدوم، مع دعم يصل إلى ستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل وست سنوات من تحديثات الأمان.



كما أن سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة أصبحت متوفرة عالميًا ابتداءً من 28 آذار عبر شركات الاتصالات، ومتاجر التجزئة، وموقع Samsung.com، مع مجموعة من الألوان الأنيقة والعصرية. ويتوفّر جهاز ‘Galaxy A56 5G’ بألوان: رمادي فاتح أوسوم، جرافيتي أوسوم، زيتوني أوسوم، وزهري أوسوم. ويأتي جهاز ‘Galaxy A36 5G’ بألوان: لافندر أوسوم، أسود أوسوم، أبيض أوسوم، وليموني أوسوم. أما ‘Galaxy A26 5G’، فيتوفّر بألوان: أسود، أبيض، أخضر فاتح، وزهري خوخي.



للمزيد من المعلومات حول أجهزة ‘Galaxy A56 5G’ و ’Galaxy A36 5G’ و ‘Galaxy A26 5G’ ، يُرجى زيارة: Samsung Newsroom و Samsung Mobile Press و Samsung.com.