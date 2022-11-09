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الأربعاء، 09-11-2022 12:54 م

سامسونج تبدأ بنشر محفظتها الرقمية في 13 سوقاً جديداً هذا العام

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الوكيل الإخباري -  أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن عزمها توسعة نطاق انتشار محفظة سامسونج لتغطي 13 سوقاً جديداً هذا العام.

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ومنذ إطلاقها لأول مرة في يونيو 2022، حظيت منصة المحفظة الرقمية بإقبال كبير في الأسواق، بما في ذلك الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكوريا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وستكون المنصة متاحة الآن على نطاق أوسع للمستخدمين في البحرين والدنمرك وفنلندا وكازاخستان والكويت والنرويج وعمان وقطر وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة.


وقالت جيني هان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق الحياة الرقمية في وحدة التجارب المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "تسهم محفظة سامسونج في تعزيز الراحة اليومية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، وعملنا مع شركائنا والمطورين الموثوق بهم لإثراء تجربة المحفظة. ونركز في الوقت ذاته على تقديم المنظومة إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق في أقرب وقت ممكن، لتتاح الفرصة لأكبر عدد من مستخدمي سامسونج جالكسي، والاستمتاع بفوائد المحفظة الرقمية".


وتعد محفظة سامسونج طريقة سريعة وسهلة وآمنة للمستخدمين لتنظيم المستندات والهويات المهمة والوصول إليها،بما في ذلك البطاقات المصرفية والمفاتيح الرقمية،وحتى صور جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات الطلاب، حيث يتم ذلك من خلال عملية مرور واحدة فقط. وبفضل مواصلة سامسونج علاقات التعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء والمطورين الذين يحظون بثقة عالية، ستستمر محفظة سامسونج في تحقيق المزيد من النمو.


وتتم حماية منصة المحفظة بالاعتماد على سامسونج نوكس، وهي منصة حماية من سامسونج تتضمن التعرف على بصمات الأصابع والتشفير، لحماية البيانات المهمة للمستخدمين. وتقوم المحفظة بتخزين المستندات الحساسة بشكل خاص في بيئة معزولة، ما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد محاولات القرصنة الرقمية والمادية المحتملة.

 




 

 


 

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