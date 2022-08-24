سامسونج تتجاوز حدود الابتكار مع جالكسي Z Flip4 و Z Fold4

الوكيل الإخباري - من الملاحظ أن عالمنا يتغير باستمرار، ويتكيف مستخدمو اليوم مع هذا التغير بشكل أسرع من أي وقت مضى. ومن هذا المنطلق، يعاد تعريف مفاهيم الابتكار والإبداع باستمرار، وتظهر الاتجاهات وتختفي بسرعة هائلة. ولم تعد المحاولات الجديدة تثير فضول الكثير من مستخدمي اليوم أو تستحوذ على رضاهم.

وتدرك سامسونج جيداً هذا الأمر، وتبذل قدراً كبيراً من الجهد والحرفية في الوصول إلى أعلى درجات الإتقان في كل مكون من مكونات منتجاتها، كما تركز على الاستثمار والاهتمام بأصغر التفاصيل الجمالية.

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وبالتالي، تمكنت من ابتكار الجهازين جالكسي Z Flip4 و Z Fold4، واعتمدت في ذلك على قيمة التصميم الأساسية التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التوافق مع إمكانات المستخدمين.

من الانسيابية وصولاً إلى الكمال

مر هذين الجهازين جالكسي Z Flip4 و Z Fold4 بمراحل تطوير دقيقة لتحسين تصميمهما والوصول بهما إلى أعلى درجات الكمال.

الأناقة والتوازن

عند تصميم الجهازين جالكسي Z Flip4 و Z Fold4، ركزت سامسونج بالكامل على جوهر الأجهزة لتقديم تجارب غامرة لا مثيل لها لملء الشاشة. وتعمل الحواف المستقيمة والمفاصل الأقل حجماً على التوصل إلى تصاميم دقيقة ومسطحة ومضغوطة لتتيح الإمساك بالجهاز بطريقة مريحة أكثر.

وتم أيضاً تحسين نسبة الشاشة في جالكسي Z Fold4 من خلال مراعاة أهم جوانب الاستخدام اليومي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام وقابلية وضعه في الجيب، والارتقاء بتجارب الشاشة الرئيسية الغامرة.



الصقل والتحسين

تم تصميم الشاشة الزجاجية الخلفية لأحدث الأجهزة القابلة للطي من سامسونج للتعبير عن الألوان بكثافة أكبر، مع توفير شعور طبيعي وبديهي بفضل معالجة الصور الضبابية. وفي الوقت نفسه، يتناسق التحسين المعدني اللامع لإطارات الصور مع الزجاج الضبابي غير اللامع، ليسهم ذلك في التوصل إلى الشكل العام البسيط والدقيق للأجهزة.



أما بالنسبة إلى هاتف Z Flip4، فقد قام المصممون في سامسونج بتوظيف لمسات معدنية لافتة، للتأكيد من التوصل إلى تجربة الكاميرا المحسنة، مع التوصلفي الوقت ذاته إلى تصميم بسيط يظهر الشكل السلس لشاشة الغطاء وكاميرا الجهاز.



ويجمع جهاز جالكسي Z Fold4بين زخرفة الكاميرا والزجاج الخلفي معاً،كعنصر مكمل لتصميم الجهاز، يبرز من خلاله التخطيط الأفقي لتصميم الكاميرا.

ألوان جديدة

حرصاً على تزويد المستخدمين بمزيد من الحرية الجمالية عند تجربة أجهزتهم، تأتي أجهزة التشكيلة الجديدة القابلة للطي مع مجموعة من الألوان الأنيقة والحيوية.



ويجسد اللون المميز في المجموعة "بورا البنفسجي" التراث الملون لسلسلة جالكسي في جهاز Z Flip4، بينما يمثل اللون الوردي المشرق والأنيق خياراً أكثر حيادية. وتتميز السلسلة الجديدة أيضاً بتوظيف مجموعة الظلال الجديدة من الأزرق الخفيف والسلس، ودرجة بسيطة وجذابة من الجرافيت. وتضفي درجات ألوان الباستيل لخيارات الألوان الموجودة في جالكسي Z Flip4 طابعاً من الحداثة على الجهاز، كما تعكس أحدث الاتجاهات السائدة للألوان.



ويمكن لمستخدمي جهاز جالكسي Z Fold4 الاختيار من بين اللون الرمادي الأنيق المستوحى من الطبيعة، وظل لون البيج الدافئ المحايد، وظل الأسود الفانتوم الفريد الذي يجسد الروح الأصلية لسلسلة جالكسي. وتم مزج كل واحد من الألوان بعناية فائقة للتوصل إلى تجارب استخدام أكثر عمقاًلتبهر الجميع.

الكشف عن إمكانيات جديدة

من العناصر الحاسمة التي يعتمد عليها تصميم الجهازين جالكسي Z Flip4 و Z Fold4 التحسينات التي تعزز التجربة الفريدة لهذه الأجهزة القابلة للطي من الجيل التالي.



عملية فريدة من نوعها

تأتي لوحة الوضعالمرن في جالكسيZ Flip4 مزودة الآن بلوحة تعمل باللمس لتدعم مجموعة من الإيماءات، ما يتيح للمستخدمين التنقل عبر التطبيقات في أجهزتهم بسرعة وبشكل أسهل من أي وقت مضى، وذلك عن طريق استخدام مثل هذه الإيماءات المدعومة،بما في ذلك تكبير الصفحات أو تصغيرهاأوقلبها.

ليس هذا فحسب، بل إن شاشة الغطاء الخاصة بجهاز جالكسي Z Flip4توفر تجارب أكثر ثراءً للمستخدم.

ويوجد هناك المزيد من الأدوات، بما في ذلك التقويم وتطبيقSmartThings وخيار المكالمات المباشرة، وتكون جميعها على شاشة الغلاف التي تكشف بدورها عن مجموعة واسعة من الميزات على شاشة الإعدادات السريعة، بما في ذلك عناصر التحكم في الصوت والسطوع والربط مع شبكة "واي فاي" ونسق البلوتوث والتحول إلى وضع الطائرة. ويمكن للمستخدمين أيضاً الرد على رسائلهم مباشرة من شاشة الغلاف، ليس فقط باستخدام الرسائل المحددة مسبقاً، وإنما أيضاًعن طريق الاستفادة من وظيفة تحويل الكلام إلى نص أوحتى إلى رموز تعبيرية.



وتم أيضاً تحسين عملية التقاط صور سيلفي باستخدام شاشة الغلاف لتوفير تجارب جديدة تماماً للمستخدم. وعلى عكس الطرز السابقة التي كانت تتلطب إلغاء تنشيط Quick shot عند فتح الجهاز، يمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام الكاميرا حتى عندما يتم فتح الجهاز بزاوية معينة، ما يتيح التقاط صور سيلفي في مجموعة متنوعة من الزوايا. ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستمتاع بخاصية معاينة الصور التي تمت ترقيتها على شاشة الغلاف لتظهر النسبة الفعلية للصورة، إضافة إلى الوضع الرأسي الذي يساعد في الحصول على تجارب أفضل للصور حتى في أثناء التنقل.

تعدد المهام

تضمن ميزة شريط المهام في جهاز جالكسيZ Fold4الارتقاء بالإنتاجية والكفاءة التي توفرها الشاشة الكبيرة إلى مستوى أعلى. ويوفر التصميم المستمر لشريط المهام من Hotseatالمزيد من التناسق البصري، حيث يتاح المجال للمستخدمين لإنشاء شريط مهام مع تطبيقاتهم الأكثر استخداماًللانتقال بينها بسلاسة. وعن طريق لمسة واحدة فقط على زر "جميع التطبيقات" الموجود في أقصى يسار شريط المهام، يمكن للمستخدمين الوصول الفوري إلى جميع تطبيقاتهم.



وصمم جهاز جالكسي Z Fold4 أيضاً للاستفادة من كل نقطة على شاشته العريضة لتوفير تجارب متعددة المهام وبطريقة فعالة. ويستطيع المستخدمون تنشيط النوافذ المتعددة بسرعة باستخدام طريقة السحب والإفلات، أو حفظ الزوج المفضل من التطبيقات مباشرة على شريط المهام. ويمكنهم أيضاً إنشاء شاشات مقسمة باستخدام مقابض النوافذ أو الإيماءات البسيطة، أو استخدام النوافذ المتعددة بطريقة القائمة المنبثقة لتعدد المهام،وبما يتناسب مع احتياجات مختلف المستخدمين.



وللحصول على تجارب صور أدق، يؤدي التكبير بمقدار 20 ضعفاً في وضع Capture View باستخدام الكاميرا الرئيسية، إلى تنشيط خاصية التكبير على الجانب الأيسر من الشاشة، والتي تقدم عرضاً بانورامياً لمعاينة الصورة. وعندما يقوم المستخدم بتنشيط ميزة معاينة شاشة الغلاف، فإنكل ما يحتاج إليه ببساطة الضغط على زر الصورة في الزاوية اليسرى العليا،ليتمكن من التحكم الكامل في كاميرا جهاز جالكسيZ Fold4 مباشرة من شاشة الغطاء، للحصول على تجارب أفضل للصور الذاتية.



الاستحواذ على إعجاب المستخدمين من خلال الألوان المفضلة

عند استخدامهم جالكسي Z Flip4، سيتمتع المستخدمون بحرية أكبر للحصول على تصاميم لأجهزتهموفق أذواقهم. ويشتمل برنامج النسخة لبرنامج هذا الجهاز على خمسة خيارات من ظلال الزجاج اللامع،وهي: الأصفر والأبيض والبحري والكاكي والأحمر، مع ثلاثة ألوان للإطار،وهي الفضي والذهبي والأسود،حيث يمكن مزجها ومطابقتها للتوصل إلى تصاميم خاصة لأجهزتهم.



أغطية تناسبك طوال اليوم

خضع الغطاء الجلدي لجهاز جالكسي Z Flip4 لعملية تجديد كاملة للتوصل إلى نتائج أنيقة، حيث استوحي من الراحة التي توفرها المحفظة الجلدية الفاخرة. ومع الجمع بين غطاء السيليكون مع الشريط والحلقة،أمكن التوصل إلى سهولة الاستخدام والتصاميم العصرية.

وتعزيزاً للتصميم الراقي لجهاز جالكسي Z Fold4، أعيد تصميم كل من الغطاء الواقي المزود بحافظة القلم S Penلتعزيز تجربة المستخدم، وغطاء السيليكون المزود بالحزام الذي أصبح سمة شائعة لهذا الجهاز. وللباحثين عن الراحة والأناقة، يوجد الغطاء الواقي الأنيق الذي يكمل شاشة الجهاز الكبيرة بشكل مثالي، إضافة إلى الغطاء الجلدي الذي يضفي إحساساً راقياً، كما أنه جزء من تشكيلة أغطية الجهاز ذاته.



التميز الاستثنائي

تأتي خيارات ساعة شاشة الغلاف لجهاز جالكسي Z Flip4 الآن في مجموعة متنوعة من الأنساق التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها للتعبير عن مشاعره وعواطفه اليومية، كما قد يتناسب مع ملابسه وحالته المزاجية. وبدءاً من أبسط التصميمات، تكون الاختيارات المتاحة لواجهة ساعة الجهاز متنوعةللغاية، بما في ذلك اختيار تصميم يعتمد على الطبيعة المتعددة لأنماط الحياة المختلفة اليوم.

ويمكن للمستخدمين أيضاً الاختيار من بين الصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو لخلفية شاشة الغلاف، مع إمكانية مطابقة شاشة الغلاف الخاصة للحصول على تجارب جهاز أكثر تناسقاً وتماسكاً.



لقد تجاوزت عملية تصميم هذين الجهازين مسألة السعي وراء "الحداثة"،حيث تم تسخير الابتكار المستمر للسماح للمستخدمين بالوصول إلى الإمكانات الكاملة لأنماط حياتهم، والتعبير الحقيقي عن المستخدم في كل وقت.

ومع إطلاقها هذين الجهازين الأحدث في تشكيلتهامن الأجهزة القابلة للطي، تواصل سامسونج توسيع التجارب لمستخدميها في مجالات جديدة تماماً ضمن التجربة القابلة للطي.



*الصور المعروضة لأغراض التوضيح فقط، وقد تختلف عن المنتج الفعلي، وربما تختلف مواصفات المنتج حسب البلد والمنطقة والطراز وشركة الاتصالات.









