سامسونج تتصدر تصنيف YouGov لأفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2025

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الوكيل الإخباري- تصدّرت شركة سامسونج للإلكترونيات تصنيف "أفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2025" الصادر عن "YouGov"، لتصبح العلامة التجارية الأفضل عالمياً وفقاً للمستهلكين. اضافة اعلان





ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي تحافظ فيه سامسونج على صدارة القائمة. فبعد احتلالها المرتبة الرابعة في عام 2017، واصلت الشركة تواجدها ضمن المراكز الأربعة الأولى في تصنيفات "YouGov" السنوية، حيث جاءت في المركز الثاني عام 2021، قبل أن تحقق المركز الأول في عام 2022.

ومن بين أفضل 10 علامات تجارية عالمية لهذا العام، تعد سامسونج واحدة من علامتين تجاريتين فقط تنحدران من قارة آسيا. فيما لم تصدر YouGov قائمة أفضل 10 علامات تجارية عالمية ضمن تصنيفات "أفضل العلامات التجارية العالمية" لعامي 2023 و2024.

وتعتمد تصنيفات "أفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2025" من YouGov على أكثر من مليون استبيان للمستهلكين في 28 سوقاً، لتحديد العلامات التجارية العالمية والمحلية الأكثر تميزاً. ويُطلب من المشاركين تقييم آلاف العلامات التجارية بناءً على ستة معايير رئيسية: الانطباع، الجودة، القيمة، رضا العملاء، السمعة، والتوصية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركةYouGov، ستيف هاتش:” في عالم تسوده المنافسة والتغيرات السريعة، لم تكن العلامات التجارية أكثر أهمية مما هي عليه الآن، حيث يمكن لانطباع المستهلكين أن يحدد مسار نجاح الشركات أو تعثرها، ما يجعل فهم صورة العلامة التجارية ضرورة استراتيجية."



وفي تشرين الأول للعام 2024، حصلت سامسونج على تصنيف "أفضل 5 علامات تجارية عالمية" من قبل Interbrand للعام الخامس على التوالي، ضمن قائمتها السنوية "أفضل العلامات التجارية العالمية".



وتجاوزت قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج حاجز 100 مليار دولار لأول مرة في التصنيف العام الماضي، حيث عزت Interbrand هذا الإنجاز إلى توسع محفظة منتجات سامسونج المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والفوائد الكبيرة التي حصل عليها المستهلكون من خلال تعزيز الاتصال بين الأجهزة، بالإضافة إلى التزام الشركة المستمر بمستقبل أكثر استدامة.



