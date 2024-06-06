سامسونج تتصدّر سوق شاشات OLED عالمياً

الوكيل الاخباري - تصدّرت سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة شاشات العرض، مبيعات شاشات OLED على مستوى العالم، وذلك بعد عام واحد فقط من طرح شاشات ألعاب Odyssey OLED 8G الجديدة مقاس 34 بوصة (طراز G85SB).

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وفقًا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC)، حصلت شركة سامسونج على المركز الأول عالمياً في سوق شاشات OLED، بعدما استحوذت على 34.7% من الحصّة السوقية من حيث إجمالي الإيرادات، فيما حصلت على المركز الأول كذلك في الحصة السوقية من حيث حجم المبيعات بنسبة 28.3% وذلك لشاشات OLED المباعة في عام 2023.



وصرح هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، قائلاً: "يتميز سوق شاشات OLED بمنافسة شديدة، مما يستلزم ابتكارًا دائماً وتميزًا في المنتج لتأمين مكانة رائدة. ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزامنا بالتميز ورؤيتنا الثاقبة لمتطلبات المستهلك، وكلاهما أمر بالغ الأهمية في تقديم شاشات OLED استثنائية مصممة للاعبين الذين يبحثون عن الأداء عالي المستوى في جميع أنحاء العالم."



وللسنة الخامسة على التوالي، حافظت سامسونج على هيمنتها في السوق العالمي لشاشات الألعاب، حيث حصلت على حصة سوقية تبلغ 20.8% من إجمالي الإيرادات.



وقد واصلت سامسونج التزامها بالابتكار منذ اللحظة الأولى لدخولها سوق شاشات OLED، وحصلت على العديد من الجوائز والاعترافات لشاشاتها الجديدة، ولا سيما Odyssey OLED G9 (طراز G95SC)، التي حازت على استحسان الخبراء والمراجعين على مستوى العالم.



وكانت سامسونج قد أعلنت خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024 عن طرح المزيد من شاشات OLED الجديدة، والتي تشمل:

•Odyssey OLED 8G (طراز G80SD) ، مقاس 32 بوصة ودقة 4K UHD، ونسبة أبعاد 16:9، ومعدّل تحديث 240 هرتز، ووقت استجابة في غضون 0.03 مللي ثانية (GtG).

•Odyssey OLED 6G (طراز G60SD) مقاس 27 بوصة ودقة QHD، ونسبة أبعاد 16:9، ومعدل تحديث 360 هرتز وزمن استجابة في غضون 0.03 مللي ثانية (GtG).

•Odyssey OLED G9 المحدّثة (طراز G95SD)، مقاس 49 بوصة ودقة dual QHD ونسبة بعاد 32:9، ومعدل تحديث 240 هرتز وزمن استجابة في غضون 0.03 مللي ثانية (GtG)، وبميّزات أخرى جديدة.



وقد تركت منتجات OLED الحديثة من سامسونج انطباعًا إيجابيًا لدى المقيمين، وحصلت على العديد من الجوائز، وتحديداً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES، الحدث تكنولوجي بارز، حيث تم تكريم Odyssey OLED G9 بجائزة الابتكار CES® 2024.



وتخطّط سامسونج لتوسيع نطاق شاشات الألعاب الخاصة بها من خلال تقديم طرازات جديدة ضمن سلسلة Odyssey OLED، والتي ستستخدم جميعها تقنية OLED الحصرية من سامسونج. ويأتي ذلك في أعقاب الإقبال الكبير على سلسلة Odyssey Neo التي تتميز بتقنية Quantum Mini LED، إلى جانب شاشة Odyssey Ark التي تتميّز بتصميمها وواجهتها المبتكرة.



وللمزيد من المعلومات حول تشكيلة شاشات سامسونج الرائدة، يُمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.samsung.com.

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