الإثنين 2025-04-21 01:53 م
 

سامسونج تتصدر مبيعات مكبرات الصوت عالمياً للعام الحادي عشر على التوالي

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سامسونج للإلكترونيات
 
الإثنين، 21-04-2025 01:38 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالمياً في ابتكارات أجهزة التلفاز لمدة 19 عاماً متتالياً، أنها حافظت على مكانتها كعلامة تجارية رائدة عالمياً في سوق مكبرات الصوت للعام الحادي عشر على التوالي. ووفقاً لتقرير صادر عنFutureSource Consulting، استحوذت سامسونج في عام 2024 على حصة سوقية بلغت 20.1% من حيث الإيرادات و18.4% من حيث حجم المبيعات، ما يعزز ريادتها المستمرة في قطاع الصوت الفاخر منذ عام 2014.اضافة اعلان


ويعود النجاح المستمر لسامسونج في السوق إلى تجربة الصوت الغامرة التي توفرها مكبرات الصوت الخاصة بها، إضافةً إلى تكاملها السلس مع أجهزة تلفاز سامسونج. وقد حظي الطراز الرائد  ‘HW-Q990D’، الذي تم إطلاقه في عام 2024، بترحيب واسع، حيث يقدم تقنية ‘Q-Symphony’ التي تعزز التوافق بين مكبر الصوت وأجهزة تلفاز سامسونج، إلى جانب ميزات تحسين الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يوفر تجربة ترفيه منزلي فريدة من نوعها.

وبسبب هذا الالتزام بالابتكار مُنحت سامسونج إشادة واسعة من خبراء الصناعة ووسائل الإعلام التقنية العالمية. فقد منحت مجلة Newsweek مكبر الصوت ‘HW-Q990D’  جائزتها المرموقة ‘Editors’ Choice’، واصفةً إياه بأنه "أفضل مكبر صوت بتقنية Dolby Atmos يمكن شراؤه في 2024". وبالإضافة إلى ذلك، حصل ‘HW-S800D’، وهو مكبر الصوت الأنيق المصمم لأسلوب الحياة العصري من سامسونج، على جائزة Editor’s Choice من Techlicious، التي وصفته بأنه "الخيار المثالي لأي شخص يرغب في تحسين صوت التلفاز دون التضحية بالأناقة أو المساحة."

ومواصلةً لهذا النجاح، تستمر سامسونج بتطوير تقنيات الصوت المنزلي ودفع حدود الابتكار فيها. وتأتي مجموعة مكبرات الصوت لعام 2025 بميزات متقدمة، مثل الصوت المحيطي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واتصال أكثر تطوراً، ومعالجة صوتية محسّنة، ما يعكس التزام الشركة بتقديم تجارب صوتية استثنائية للمستهلكين حول العالم.

وقال النائب التنفيذي لرئيس قطاع شاشات العرض في سامسونج للإلكترونيات، هون لي: "نفخر بالحفاظ على ريادتنا العالمية في سوق مكبرات الصوت لمدة 11 عاماً على التوالي، ونرى أن هذا التكريم يعكس التزامنا بتقديم تجارب صوتية فائقة". وأضاف: "سنواصل دفع عجلة الابتكار قدماً من خلال تحسين جودة الصوت وسهولة الاستخدام، لنوفر تجربة ترفيه منزلي أكثر واقعية وتفاعلاً."
 
gnews

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