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الثلاثاء، 30-01-2024 11:37 ص

سامسونج تتعاون مع ثلاثة فنانين أوروبيين لتصميم مُلحقات استثنائيّة لسلسلة Galaxy S24

Galaxy S24 Series and Other Accessories in Collaboration with Three EU Artists


الوكيل الإخباري - طرحت شركة سامسونج للإلكترونيات تشكيلة مُلحقات جديدة لسلسلة Galaxy S24؛ والتي تمّ تصميمها بالتعاون مع الفنانين ريكاردو كافولو من اسبانيا، وستيفن ويسلون من المملكة المتحدّة، وياي ويلر من ألمانيا، الذين يتميّزون بأعمالهم الفنيّة المستوحاة من الثقافات، فيما توفّر الملحقات الجديدة المبتكرة فرصة فريدة للمستخدمين للتفاعل مع الفنّ الأوروبي ضمن تجاربهم اليوميّة.اضافة اعلان

وتتضمن تشكيلة الملحقات الخاصة بسلسلة هواتف Galaxy S24؛ ثلاثة أنواع من الحافظات. كما سيحظى هاتف Galaxy Z Flip5 كذلك على بثلاث بطاقات لحافظة Flipsuit مصمّمة حديثاً بأيدي الفنانين الثلاثة. وتأتي هذه الملحقات مزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يتيح لها عرض الرسوم المتحركة تلقائيًا على شاشة الجهاز عند توصيلها. وسيحصل العملاء الذين يشترون أحد هذه الملحقات على وجه مطابق لساعة Galaxy Watch6  كهدية خاصة، وستكون متاحة للتنزيل مجانًا من خلال الدليل الموجود في العبوة. وباتت المجموعة متاحة للشراء حصريًا في 16 دولة اعتبارًا من 17 يناير على موقع Samsung.com، فيما ستمتد إلى أكثر من 20 سوقًا بحلول 26 يناير. وتشمل الدول المتاحة حالياً: كوريا والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا والبرازيل.
وأعربت إيفلين كيم، نائب الرئيس التنفيذي لمركز العلامة التجارية في سامسونج للإلكترونيات، عن تطّلع الشركة وشغفها للتعاون مع فنانين أوروبيين بارزين لتصميم مُلحقات مبتكرة توفّر للمستخدمين وسيلة للتعبير عن شخصياتهم الفريدة. وقالت: "يشكّل هذا التعاون امتداداً لمجموعة متنوعة ومميزة بالفعل من عروض الملحقات المتوفرة على موقع Samsung.com".
حافظات تتميّز بأعمال فنيّة معبّرة لفنانين أوروبيين
انطلاقاً من برشلونة في إسبانيا؛ يستلهم ريكاردو كافولو أعماله من الفن الشعبي وجماليات العصور الوسطى. وتتشابك إبداعاته الفنية مع هذه الروايات المتنوعة، مما يغني عمله بطبقات تثير إحساسًا بالسرد القصصي الأسطوري، وتعتبر تحفة "Flaming Heart" الشهيرة بمثابة أساس لهذه المُلحقات، حيث تتضمن صورًا مؤثرة لقلب مشتعل على خلفية من اللون الأزرق السماوي المزين بنجوم بيضاء.
بدوره يشتهر ستيفن ويلسون، الرسام المقيم في لندن؛ بشغفه لطباعة الشاشة وطبقات الألوان النابضة بالحياة. وقد أصبحت أعماله الفنية التي حظيت بإشادة واسعة النطاق، والتي تعرض "كلب البلدغ"؛ هي النقطة المحورية في هذا التعاون، مع توظّيف الألوان الاستثنائيّة والخطوط الواضحة.
أمّا ياي ويلر، الذي ينحدر من مدينة مونستر بألمانيا، فيعدّ فناناً يحظى بشهرة عالمية ويُعرف بدمج الألوان النابضة بالحياة والتفاصيل الجريئة في إبداعاته، مما يؤدي إلى شخصيات ساحرة ومحبوبة. وتمثّل أعماله الفنيّة "Spread Love"، مصدر إلهام لتصميم حافظات هواتف Galaxy S24 وبطاقة Flipsuit ووجه ساعة Galaxy Watch6.
واستكمالاً لشراكة سامسونج السابقة مع فنانين معاصرين، توفر المجموعة الجديدة من الملحقات للمستخدمين فرصًا إضافية للاستفادة من تكنولوجيا سامسونج المتطورة، مع الاستمرار في التعبير عن أساليبهم الفريدة من خلال الأعمال الفنيّة المميزة.

 




 

 


 

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