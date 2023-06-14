سامسونج تتعاون مع منصة TOD لتقديم تجربة مشاهدة متميزة بدقة 4K لأبرز منافسات كرة القدم

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالمياً لتصنيع التلفزيونات على مدار 17 عاماً متتالية، عن توقيع شراكة معTOD، المنصة الرائدة في بث المحتوى الرقمي الرياضي والترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتيح الشراكة لعشاق الرياضة من مشتركي TOD، الذين يستخدمون أجهزة التلفزيون من سامسونج في جميع أنحاء المنطقة، فرصة الاستمتاع بتجربة بصرية متفردة ومتابعة المباريات النهائية لأبرز البطولات الرياضية بدقة 4K المذهلة.

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وتقدم الشراكة لمشتركي منصة TOD فرصة مشاهدة المباراة النهائية المرتقبة لبطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنافسه إنتر ميلان الإيطالي في 10 يونيو الجاري بدقة 4K. ويطمح النادي الإنجليزي للفوز بالثلاثية التاريخية والعودة إلى استاد الاتحاد حاملاً كأس دوري أبطال أوروبا، مما يحمل للمشجعين عرضاً كروياً مذهلاً زاخراً بأبرز نجوم اللعبة وبأعلى درجات الوضوح والواقعية.



وتبذل سامسونج وTOD قصارى جهودهما لتزويد عشاق الرياضة في المنطقة بهذه العروض المتميزة التي تضمن تجارب ترفيهية وفق أعلى مستويات الواقعية والتفاعل. كما يحصل العملاء ممن يشترون أحد تلفزيونات سامسونج على اشتراك تجريبي مجاني لمدة شهر كامل على منصة TOD، في حين يستفيد العملاء ممن يشترون أحد تلفزيونات سامسونج الممتازة من اشتراك مجاني لستة أشهر إضافية في منصة TOD وإمكانية الوصول إلى جميع الباقات التي تقدمها.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي لدى سامسونج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لطالما كانت منصة TOD شريكاً رئيسياً لشركة سامسونج، لا سيما أنها تشاركنا الرؤية ذاتها وتدعم مساعينا لتوفير أفضل تجارب بث المحتوى الرياضي للعملاء في منازلهم. كما تحرص سامسونج على تصميم التلفزيونات الخاصة بها لتقديم أعلى مستويات الواقعية وجودة الصورة والصوت، مما يضمن عرض المباريات بصورة حقيقية تتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة غامرة تحاكي متابعة المنافسات الرياضية في الملاعب".



ومن جانبه، قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس لشؤون التسويق والمبيعات في منصة TOD: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع سامسونج لتمكين عملائنا من الاستمتاع بالبث الرقمي المتميز للمحتوى الرياضي والترفيهي، فضلاً عن متابعة المنافسات الرياضية المباشرة عبر جميع قنوات beIN SPORTS. كما تعزز الشراكة باقة الخدمات الممتازة التي تقدمها منصة TOD في السوق، والتي توفر تجربة شاملة لمتابعة مباريات كرة القدم وإحصائياتها ومجرياتها التفاعلية، مع مشاهدة أبرز اللقطات والملخصات الرياضية بدقة 4Kنظام Dolby Atmos للصوتيات".



كما يمكن للمشتركين الاستمتاع بتجربة مشاهدة عالية الوضوح لمحتوى منصة TOD المشوق، الذي يضم 40 ألف ساعة من البرامج الترفيهية والإنتاجات العربية والتركية والغربية، بما فيها لاكي هانك وغوثام نايتس وسوبرمان آند لويس وذا ماتركس ريزيراكشنز وموربيوس وأن تشارتد وغيرها الكثير. ويُمكن تحميل تطبيق TOD من متجري بلاي ستور وأب ستور في العديد من الأجهزة الحديثة العاملة بنظامي iOS وأندرويد وغيرها من الأجهزة الذكية في المنطقة. ويتمتع التطبيق بخاصية التحميل السريع وخيارات تخصيص قابلة للحماية برمز سري.