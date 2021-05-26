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الأربعاء، 26-05-2021 02:49 م

سامسونج تتيح استخدام تقنية البلوكتشين بسهولة على أجهزة جالاكسي مع دعم محافظ الأجهزة

Samsung Blockchain Wallet


الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات أنه بات بمقدور مستخدمي تكنولوجيا بلوكتشين الآن إدارة الأصول الافتراضية وتداولها من محافظ الطرف الثالث على الهواتف الذكية "سامسونج جالاكسي".

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وبفضل هذا التحديث، أصبح من السهل على مستخدمي هذه التكنولوجيا الوصول إلى المعاملات ومعالجتها عن طريق استيراد الأصول الافتراضية المخزنة على محافظ أجهزة محددة، ونقلها إلى محفظة البلوكتشين من سامسونج المتوافرة في معظم هواتف جالاكسي الذكية .


ويوفر دعم المحافظ لتكنولوجيا جالاكسي بلوكتشين تجربة استخدام متناغمة لإدارة الأصول المشفرة من مكان واحد، وفضلاً عن دعمها لمخزن مفاتيح جالاكسي بلوكتشين Samsung Blockchain Keystore، يمكن لهواتف جالاكسي الذكية الآن الاتصال بعدد من المحافظ، بما في ذلك Ledger Nano S و Ledger Nano X .

 

وبذلك، سيتمكن مستخدمو محفظة سامسونج القائمة على تكنولوجيا بلوكتشين من مواكبة أحدث الاتجاهات في عالم العملات الرقمية المشفرة، من خلال عرض موجز أخبار خاص في التطبيق، ويقوم بعرض مقالات من بوابة CoinDesk الذي يعتبر أحد أفضل المواقع الإخبارية المتعلقة بعالم البلوكتشين.

تجارب محمولة جديدة مدعومة بخصائص الأمان المتقدمة


بعد قيام سامسونج بإطلاق محفظة البلوكتشين مع جهاز "جالاكسي إس 10" Galaxy S10 في العام 2019، حققت المحفظة ذاتها نمواً لدعم بعض العملات المشفرة الأكثر شيوعاً، بما في ذلك "بتكوين" و "إيثيريوم" و ERC tokens و "ترون" و TRC tokens.

 

كما يسمح لمستخدمي المحفظة استكشاف التطبيقات اللامركزية التي تقوم على التقنية ذاتها، لتوظيفها معايير مصادقة تبادل الأصول الرقمية.

 

وبدءاً من الألعاب وحتى الوسائط الاجتماعية والتمويل وخصائص الأمان والمزيد من المواصفات الأخرى، تتيح سامسونج سبل الوصول إلى أحدث التطبيقات اللامركزية، كما تقدم توصيات للمستخدمين عبر مجموعة متنوعة من الفئات.


وينبغي أن تكون الأجهزة آمنة حتى يتمكن المستخدم من تخزين الأصول الافتراضية وإدارتها، الأمر الذي يجعل من حلول البلوكتشين المحمولة خياراً متاحاً من سامسونج بفضل منصة الأمان "سامسونج نوكس" Samsung Knox التي تمتاز بمستويات دفاعية عالية.

 

ويتم تشفير المفاتيح الخاصة المستخدمة للعملات المشفرة والتطبيقات اللامركزية وتخزينها في منطقة معزولة عن نظام التشغيل الرئيسي تحمل اسم "مخزن مفاتيج بلوكتشين من سامسونج" Samsung Blockchain Keystore.

 

وتخضع هذه المعلومات للحماية الفائقة بالاعتماد على معالج آمن، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال توفير رقم التعريف الشخصي أو بصمة الإصبع لمالك الأصول.


وتعتقد سامسونج أن الابتكار يمكن أن يتحقق من خلال اتباع نهج مفتوح وتعاوني، لذا قامت بفتح منظومة البلوكتشين الخاصة بها باستخدام منصة Samsung Blockchain SDK.

 

وبفضل هذه الخطوة، يمكن للمطورين تصميم تطبيقاتهم اللامركزية، وإنشاء وتخزين وإدارة حسابات البلوكتشين بسهولة، إلى جانب معالجة المعاملات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المخصصة لكل نظام محاسبي.

 

وتوفر المنصة واجهات برمجية للتطبيقات التي تسمح للتطبيقات اللامركزية التوقيع بطريقة آمنة على عمليات نقل الأصول الافتراضية باستخدام محافظ أجهزة الطرف الثالث.


للمزيد من المعلومات حول منظومة البلوكتشين من جالاكسي ومحفظة البلوكتسين من سامسونج، يمكن الضغط هنا.

 




 

 


 

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