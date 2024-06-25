سامسونج تُتيح لمزيد من المستخدمين الاستفادة من تقنية الصحّة المتقدّمة مع ساعة "Galaxy Watch FE" الجديدة

الوكيل الاخباري

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- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق ساعة "Galaxy Watch FE"، وهي أحدث إضافة إلى مجموعتها المتطورة من الساعات الذكية المصممة لتعزيز تجربة الصحة والعافية الشاملة لدى المستخدمين. وتجمع هذه الساعة الذكية بين أداء الأجهزة المتطور وميزات مراقبة الصحة واللياقة البدنية المتطوّرة، مقدمة تصميماً أنيقاً ومتيناً مثالياً للراغبين في البدء بتعزيز صحتهم الشاملة من خلال الحصول على رؤى وتحليلات عميقة.وقال جونهو بارك، نائب الرئيس ورئيس فريق تخطيط منتجات "Galaxy" في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج: "نسعى في سامسونج بجد لتوفير قدرات متطورة لرصد الرؤى المتعلقة بالصحة والعافية البدنية لأكبر عدد ممكن من الناس حول العالم، ومساعدتهم على إجراء التغييرات المطلوبة لتحسين صحتهم وتحقيق أهدافهم. نحن متحمسون لإضافة "Galaxy Watch FE" الجديدة إلى مجموعة الأجهزة القابلة للارتداء لدينا، ما سيتيح لعدد أكبر من الناس الحصول على رؤى صحية مخصصة تساعدهم على التحفيز والحفاظ على صحة جيدة على مدار الساعة."التصميم الأنيق والمتانة الفائقة.. لصحة أفضل كل يوموتجمع ساعة "Galaxy Watch FE" بين الأناقة والمتانة بتصميمها الأيقوني المستوحى من سلسلة ساعات "Galaxy Watch"، وتتيح الساعة المتوفرة بحجم 40 ملم إحساساً وشكلاً محدّثَين، وتتوفر بثلاثة ألوان جذابة - الأسود والذهبي الوردي والفضي - مع أحزمة ساعة جديدة تتميز بتفاصيل خياطة جميلة باللونين الأزرق والبرتقالي، ما يزيد من إطلالتها الأنيقة ويجعلها تتناسب مع أي أسلوب. علاوةً على ذلك، تأتي Galaxy Watch FE بمجموعة متنوعة من وجوه الساعة الجديدة التي تمكِّن المستخدمين من تخصيص ساعتهم بسهولة. ويسهّل السوار القابل للتبديل بنقرة واحدة تغيير المظهر لملاءمة أي إطلالة. وبفضل زجاج Sapphire Crystal المقاوم للخدوش، تضمن ساعة "Galaxy FE" حماية فائقة للاستخدام اليومي.طاقة إيجابية وحياة صحية في متناول اليدوتأتي ساعة "Galaxy Watch FE" مجهزة بمستشعر "BioActive" المتطور من سامسونج، ما يوفر مجموعة قوية من وظائف اللياقة البدنية والعافية، وتقدم هذه الوظائف نصائح مخصصة وقابلة للتنفيذ على مدار الساعة لدعم صحة المستخدمين. ولضمان نوم أفضل وبداية جيدة لكل يوم، توفر "Galaxy Watch FE" مجموعة متنوعة من ميزات النوم المتقدمة، تشمل مراقبة أنماط النوم، والتدريب على النوم والمساعدة في خلق بيئة ملائمة للنوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مراقبة صحة القلب الشاملة من خلال ميزات مراقبة صحة القلب المتطورة. وتشمل هذه الميزات تنبيه HR لاكتشاف معدلات ضربات القلب المرتفعة أو المنخفضة بشكل غير طبيعي، وميزة إشعار عدم انتظام ضربات القلب (IHRN) لمراقبة إيقاعات القلب بشكل استباقي لاكتشاف الرجفان الأذيني. كما يمكن للمستخدمين الحصول على فهم أعمق لصحة القلب من خلال مراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب.وبالإضافة إلى ميزات الصحة والنوم، تتيح ساعة "Galaxy Watch FE" للمستخدمين تتبع أكثر من 100 تمرين مختلف، ما يتيح لهم متابعة تقدمهم في التمارين بسهولة. أما بالنسبة للعدائين، يوفر تحليل الجري المتقدم في الساعة مزايا مميزة، ويساعد على تحليل الأداء العام لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، ويقدم رؤى وإرشادات للمساعدة في منع الإصابات، ما يمكّن العدائين من مواصلة التحرك نحو أهدافهم دون توقف. وللمساعدة في تحقيق تجربة جري مثالية، تشمل ساعة "Galaxy Watch FE" ميزة منطقة معدل ضربات القلب "Heart Rate Zone" المخصصة. ويمكن للمستخدمين استخدام هذه الميزة لتحديد أهدافهم الخاصة بناءً على قدراتهم البدنية، ما يساعدهم على تحسين أدائهم وتحقيق نتائج أفضل.بالإضافة إلى الميزات الرياضية المتقدمة، تساعد ساعة "Galaxy Watch FE" المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية والحفاظ على شعورهم بالحماس، حيث أنها تشمل خاصية "Body Composition" التي توفر بيانات شاملة عن الجسم واللياقة البدنية كمؤشرات رئيسية لتتبع التقدم والتحسن. كما تقوم الساعة بإرسال رسائل تحفيزية للمستخدمين، ما يساعدهم على الحفاظ على زخم الحماس والالتزام بأهدافهم الصحية والبدنية.تجارب مدعومة بنظام "Galaxy" الاستثنائيوتوفر ساعة "Galaxy Watch FE" اتصالاً شاملاً وسلساً مع الأجهزة الأخرى من سلسلة "Galaxy" من سامسونج، ويمكن للمستخدمين تحديد موقع هواتفهم المفقودة بسهولة باستخدام ميزة العثور على هاتفي "Find My Phone". كما يمكنهم التحكم عن بُعد بكاميرا هواتفهم الذكية المتصلة، حيث تسمح لهم ميزة التحكم في الكاميرا بتبديل الأوضاع، وتغيير الزاوية، والتكبير/التقريب مباشرة من الساعة.وللمزيد من الراحة، تدعم "Galaxy Watch FE" محفظة سامسونج "Samsung Wallet"، ما يمكّن المستخدمين من القيام بعمليات الدفع باستخدام الساعة، بالإضافة إلى الوصول إلى بطاقات الهوية مثل رخصة القيادة أو هوية الطالب على ساعتهم الذكية، ما يجعل "Samsung Wallet" محفظة رقمية متكاملة.التوفرستكون "Galaxy Watch FE" متاحة عالمياً اعتباراً من الصيف الحالي.