سامسونج تتيح مشاهدة فيلم "Elemental" من ديزني وبيكسار بدقة 4K HDR على شاشات Samsung Onyx Cinema LED

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيّات أنّ فيلم الرسوم المتحركة الجديد "Elemental"، من إنتاج استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة والذي تم طرحه في السادس عشر من شهر حزيران الجاري؛ بات متاحاً بدقة 4Kالمصاحبة لتكنولوجيا المدى الديناميكي العالي (HDR) حصرياً على شاشةOnyx من علامة "سامسونج"، التي تعد أول شاشة سينمائية بتقنية LED في العالم، لتقدم للمشاهدين من مستخدمي هذه الشاشة محتوى غنياً بالتفاصيل ونابضاً بالحياة من خلال جودة الصورة التي تنتجها من الجيل التالي بفضل دقة 4K المصاحبة لتكنولوجياHDR .

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وتعتبر شاشة Onyx من علامة "سامسونج" أول شاشة عرض LED بالحجم المسرحي في العالم، معتمَدة من مبادرات السينما الرقمية(DCI) ، وتوفر ألوانًا ساطعة بشكل استثنائي، ومحتوى غنياً بالتفاصيل، متجاوزة الأنظمة التقليدية القائمة على جهاز العرض، ومرسية معياراً للصناعة التي يزيد عمرها على 100 عام، من خلال معالجة التباين والسطوع المحدود، مما يوفر ملايين الألوان الإضافية التي لا تتيحها تكنولوجيا العرض المسرحي التقليدية.

وقد أتقن "بيكسار"، استوديو الرسوم المتحركة الحائز على جائزة الأوسكار، الفيلم بدقة 4K المصاحبة لتكنولوجيا HDR المسرحي لتجسيد مشاهده الساطعة والدقيقة والنابضة، والتي تتجاوز قدرات أجهزة العرض المسرحية ذات النطاق الديناميكي القياسي (SDR)، كما أدى دمج "بيكسار" مع خبرة سامسونج في مجال التكنولوجيا المرئية إلى تحقيق أكبر حضور سينمائي لشاشات LED مقارنة بأي علامة أخرى في الفضاء المسرحي.



وعلى هذا الشأن، قال دومينيك جلين، من استديوهات بيكسار: "تتميّز بيكسار بتخطي حدود التكنولوجيا والفن، ومواصلة هذا الإرث من خلال أحدث أفلامنا Elemental. ومع شاشة Onyx، اتخذت شركة وعلامة سامسونج خطوة جريئة إلى الأمام، حيث نشرت تقنية استثنائيّة على نطاق يتيح تغييرًا جذريًا في جودة الصورة السينمائية. ولأول مرة، سيتمكن الجمهور من تجربة صور HDR الثريّة والتي توفّر سطوعًا فريداً على شاشات سينما كبيرة تتميز بالدقة لتعرض أكثر أعمال بيكسار طموحًا حتى الآن. وتقدم سينما HDR تجربة بصرية جديدة لجمهورنا العالمي، وتتطلع فرق صناعة الأفلام في بيكسار لمشاركة هذا الإصدار الفريد من Elemental مع العالم."



وبدءًا من"Elemental" ، تخطط بيكسار لمواصلة تقديم محتوى عالي الجودة بدقة 4K المصاحبة لتكنولوجياHDR على شاشات Onyx من "سامسونج" لضمان مشاهدة الفيلم بالطريقة التي يريدها المبدعون للحصول على أفضل تجربة مشاهدة ممكنة.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئية في سامسونج للإلكترونيات، هون تشونغ: "مع فيلم بيكسار الجديد، نقدم للمرة الأولى على الإطلاق محتوى HDR بدقة4K حصريًا على شاشة LED السينمائية. وسنواصل تعزيز شراكاتنا في صناعة الأفلام استنادًا إلى ابتكارنا الرائد في تكنولوجيا LED الذي يعبّر عن جودة صورة دقيقة وألوان ساطعة غير متوفرة على أي شاشة أخرى..



ويمكن لشاشة Onyx من "سامسونج" أن تعزز بيئة المشاهدة على نحو استثنائي، مع تقديم جودة صورة لا تضاهى، وأداء تقني، ودقّة تتجاوز ما تقدمه تكنولوجيا العرض المسرحي التقليدية. وتجمع الشاشة الاستثنائيّة بين دقة 4K وجودة صورة HDR، بسطوع يصل إلى 300 شمعة لكل متر مربع، أي ما يقرب من ستة أضعاف تقنيات أجهزة العرض القياسية.

وكانت شركة "سامسونج" قد قدمت بدءًا من توفير أول شاشة LED بالحجم المسرحي في العالم في Lotte Cinema World Tower، في سيول، كوريا، في تموز من العام 2017، حتى الآن شاشات Onyx إلى 120 دار سينما حول العالم.





قد يختلف مدى توفر "Elemental Mastered for Onyx" حسب المنطقة والمسرح.