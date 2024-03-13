سامسونج تُتيح ميّزات Galaxy AI في المزيد من أجهزة Galaxy بفضل الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1

الوكيل الاخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إتاحة ميّزات Galaxy AI على المزيد من طرازات أجهزة Galaxy، بفضل الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1 المصممة لتعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة. واعتباراً من نهاية آذار 2024؛ سيتوفّر التحديث على سلسلة Galaxy S23 وS23 FE وZ Fold5 وZ Flip5 وTab S9. وتماشيًا مع سلسلة Galaxy S24 التي تم إطلاقها مؤخرًا، يعزز هذا الإصدار الجديد تجربة الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة من خلال استخدام نهج هجين يدمج الذكاء الاصطناعي على الجهاز والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة.

اضافة اعلان



وصرح الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المتنقلة في سامسونج، تي إم روه، بالقول: "نسعى من خلال ميّزات Galaxy AI إلى تجاوز مجرد قيادة عصر جديد من الذكاء الاصطناعي المحمول؛ لنسهم في تمكين المستخدمين من خلال ضمان توفر الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر. يمثل هذا المرحلة الأولية من Galaxy AI، حيث نعتزم توسيع التجربة إلى أكثر من 100 مليون من مستخدمي Galaxy خلال عام 2024، والاستمرار في ابتكار طرق جديدة لإطلاق العنان للإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة."



قدرات اتصال عابرة للحدود

وبات الآن بإمكان المزيد من مستخدمي Galaxy الوصول إلى ميزات Galaxy AI التي صمّمت لتعزيز الاتصال والمتوفّرة في الطرز المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الميزات القدرة على ضبط نغمة الرسالة وترجمة الرسائل بـ 13 لغة مختلفة باستخدام Chat Assist. كما يمكن لمستخدمي Galaxy استكشاف عالم من التواصل في الوقت الفعلي من خلال ميّزة الترجمة الفورية Live Translate، التي تقدم ترجمات صوتية ونصية للمكالمات الهاتفية. هذا وتتيح ميزة المترجم Interpreter للمستخدمين المشاركة في محادثات عامة مع الأفراد في الدول المختلفة أثناء السفر، حيث تعمل ميزة تقسيم الشاشة على إنشاء ترجمات نصية للمحادثات المباشرة.



إنتاجيّة غير مسبوقة

يضمن التكامل الشامل لـ Galaxy AI في منظومة Galaxy تجربة مستخدم سلسة في المهام اليومية على الطرازات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى مستويات أعلى من الكفاءة. وقد تم تحسين وظائف البحث من خلال ميّزة Circle to Search with Google، مما يوفّر نتائج بحث بسهولة عبر رسم دائرة على العنصر المستهدف، فيما تعمل ميزات أخرى مصممة لتحسين نمط الحياة، مثل Note Assist، على تمكين المستخدمين من إنشاء التنسيقات والملخصات وترجمة الملاحظات. في الوقت نفسه، تساعد ميزة Browsing Assist الأفراد على مواكبة أحدث المستجدات بسرعة أكبر من خلال إنشاء ملخصات شاملة للمقالات الإخبارية. وتعمل ميزة Transcript Assist على تبسيط عملية نسخ تسجيلات الاجتماعات وإنشاء الملخصات والترجمات.



أطلق العنان للفنان الذي بداخلك

تعمل سامسونج على تعزيز التزامها بإطلاق العنان للإمكانات الإبداعية للأفراد باستخدام Galaxy AI. ويقدم التحديث الأخير مجموعة من أدوات Galaxy AI التي تلهم حرية التعبير الإبداعي حتى بعد التقاط الصورة. فمن خلال استخدام ميزة التحرير التوليدي Generative Edit، يمكن للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تغيير حجم العناصر في الصور أو تغيير موضعها أو ضبطها بسهولة للحصول على اللقطة المثالية. كذلك، فإنه يمكن للمستخدمين تحسين أي صورة بسرعة وسهولة باستخدام ميّزة Edit Suggestion. ومع ميّزة الحركة البطيئة الفورية Instant Slow-mo التي يمكنها إنشاء إطارات إضافية لمقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة، والتقاط لحظات مليئة بالإثارة، لم يعد هناك حاجة إلى عمليات إعادة التصوير المتعددة.



ويمتد نهج الإبداع والتخصيص مع سامسونج إلى أبعد من ذلك، حيث أصبح تخصيص أجهزة Galaxy أكثر سهولة بفضل خلفيات الشاشة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على إبداعاتهم عبر الأجهزة المتنقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولمزيد من المعلومات حول Galaxy AI، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط، أو Samsungmobilepress.com، وSamsung.com.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة