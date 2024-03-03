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الأحد، 03-03-2024 02:29 م

سامسونج تحافظ على ريادتها لسوق أجهزة التلفاز العالمية للعام 18 على التوالي

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الوكيل الاخباري - حافظت سامسونج للإلكترونيات مُجدّداً وللعام الـ 18 توالياً على تفوقها وريادتها لسوق أجهزة التلفاز العالمية، وذلك وفقًا للنتائج التي توصلت إليها وكالة "أوميديا" المتخصّصة في أبحاث السوق؛ حيث حصلت سامسونج على نسبة 30.1% كحصّة سوقية لأجهزة التلفاز في عام 2023، مما يؤكد مكانتها باعتبارها شركة رائدة في السوق منذ عام 2006. ويُعزى هذا الإنجاز في المقام الأول إلى تركيز الشركة على فئتي أجهزة التلفاز الكبيرة وكذلك المتميّزة (الفاخرة)، مدعومة بطرازات QLED وOLED المتطورة.

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ومنذ طرحها في عام 2017، وصلت المبيعات التراكمية لسلسلة أجهزة تلفاز QLED من سامسونج، التي تشمل أحدث طرازات Neo QLED، إلى 40 مليون وحدة، في أعقاب بيع أكثر من 8.31 مليون وحدة من أجهزة QLED خلال عام 2023.

وأكّدت سامسونج ريادتها لسوق أجهزة التلفاز المتميّزة، وعلى وجه التحديد تلك التي يتجاوز حجمها 75 بوصة، والأجهزة التي يزيد سعرها على 2500 دولار، حيث حققت الشركة حصة سوقية بلغت 60.5% و33.9% على التوالي. وعلاوة على ذلك، وبفضل المبيعات القوية للطرازات ذات الحجم 98 بوصة، حافظت سامسونج على الصدارة بحصة سوقية تبلغ 30.4% لمبيعات أجهزة التلفاز التي يزيد حجمها على 90 بوصة.


ومن خلال توسيع إنجازاتها في سوق أجهزة التلفاز فائقة الحجم والمتميزة، حققت سامسونج أيضًا تقدمًا ملحوظًا في فئة أجهزة OLED. وفي عام 2023، شهدت تشكيلة أجهزة تلفاز OLED من سامسونج مبيعات بلغت 1.01 مليون وحدة، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية بنسبة 22.7%. ومع طرح مجموعة OLED الجديدة في عام 2024، تتوقع سامسونج زيادة كبيرة في حصتها السوقية لهذه الفئة.


وأعرب الرئيس ومدير وحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، إس دبليو يونغ، عن فخره بتحقيق سامسونج لهذا الإنجاز المتمثل بمواصلة ريادتها لسوق أجهزة التلفاز العالميّة للعام الـ 18 على التوالي، وقال: "يعكس هذا التميّز الثقة والولاء الدائمين لزبائن سامسونج. ونؤكّد التزامنا بالعمل على تطوير الصناعة من خلال تجاوز جودة الصورة الاستثنائية لتوفير تجارب أكثر فائدة وقيمة لمتعاملينا."


وكانت سامسونج قد طرحت معالج NQ8 AI Gen3 المبتكر خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024، مما يمثل بداية عصر شاشات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التقدم في الشرائح والمزايا المتطورة إلى إعادة تشكيل مشهد أجهزة التلفاز الذكية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم المدعوم بنظام التشغيل Tizen، مما يضع شاشات الذكاء الاصطناعي كمركز رئيس لابتكارات المنزل الذكي.


وتستعدّ سامسونج للمزيد من الابتكارات الاستثنائيّة خلال عام 2024. ومع التقدم الذي أظهرته في صناعة المعالجات وميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، تواصل الشركة نهجها في إحداث ثورة بمجال الترفيه المنزلي ووضع معايير جديدة في صناعة أجهزة التلفاز.

 

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