سامسونج تحتفل بالعيد مع عملائها بإطلاق حزمة من العروض الحصرية

الوكيل الاخباري - حرصاً منها على مشاركة عملائها أجواء الاحتفالات بعيد الفطر السعيد، تقدم سامسونج للإلكترونيات للعملاء حزمة من العروض الحصرية بأسعار مخفضة على مجموعة منتجاتها من الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز والأجهزة الترفيهية.

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وستكون هذه العروض متاحة في متاجر سامسونج ومعارض وكلائها ومحلات التجزئة المستقلة، إضافة إلى خصومات حصرية عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: https://shop.samsung.com/jo_ar.



وتشمل العروض التي تقدمها الشركة للمستهلكين بما يمكنهم من قضاء أوقات نوعية مع أحبائهم خلال فترة عطلة عيد الفطر 2022 ضمن تجربة مشاهدة تكاد تكون أقرب إلى الواقع وكأنهم في قلب الحدث، خصماً تصل نسبته لغاية 31% عند شراء أي من أجهزة تلفاز "لايف ستايل 2022" ومنها The Frame، وأجهزة تلفاز The Serif، وأجهزة تلفاز Crystal UHD، وأجهزة تلفاز NEO QLED 8K، كما تشمل اشتراكاً مجانياً تصل مدته لغاية 12 شهراً في منصة "شاهد" الترفيهية عند شراء إصدارات محددة من أجهزة تلفاز سامسونج.



ولأولئك الذين يرغبون بالبقاء على اتصال دائم بالأحبة لتهنئتهم بمناسبة العيد، فإن الشركة تقدم لمن يقومون بشراء أي من هاتفي Galaxy A33 أو Galaxy A53، اشتراكاً مجانياً لمدة 12 شهراً في شبكة OSN التلفزيونية، فيما سيحصل من يقوم بشراء هاتف Galaxy S22 Ultra على هدية تتمثل في قسيمة شراء مجانية عبر متجر سامسونج الإلكتروني بقيمة 140 ديناراً أردنياً.

أما أولئك الراغبين باقتناء هاتف Galaxy S22، فسيكون بإمكانهم ذلك مقابل سعر مغرٍ لا يضاهى تبلغ قيمته 555 ديناراً أردنياً بموجب خصم يبلغ 17%، ويقدم لهم مع غطاء حماية مجاني للهاتف، إلى جانب اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في شبكة OSN التلفزيونية. ومن ضمن عروض العيد التي تقدمها سامسونج، سيكون بانتظار المستهلكين ممن يشترون هاتف Galaxy M23 هدية تتكون من ساعة Fit2 مع غطائي حماية مجانا.



هذا وستهدي الشركة حزاماً مجانياً لساعاتها الذكية لمن يبادرون بشراء ساعة سامسونج Galaxy Watch 4.



ويشار إلى أن كل جهاز من أجهزة سامسونج على اختلاف فئاتها أفضل الابتكارات من نوعها في السوق، لضمان راحة الجمهور وتلبية رغباته.