"سامسونج" تحتفل بالموسم الكروي لعام 2022 مع حملة عروض وخصومات على موديلات محددة من أجهزة التلفاز

الوكيل الإخباري - احتفاءً بالموسم الكروي لعام 2022 وتمكيناً لعشاق الرياضة من الوصول للمحتوى الرياضي المفضل لديهم، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة عروض خاصة على موديلات محددة من أجهزة التلفاز من علامة "سامسونج"، وذلك لدى شرائها من خلال متجر سامسونج الإلكتروني عبر الرابط: (https://www.samsung.com/levant_ar/offer/bring-it-home/)، أو عبر معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة.

وقد بدأت الحملة عبر متجر سامسونج الإلكتروني في الثالث من شهر تشرين الأول وستستمر حتى الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني، فيما انطلقت الحملة عبر معارض موزعي الشركة ووكلائها الرسميين في المملكة في السابع من شهر تشرين الأول وستستمر حتى الثلاثين من شهر تشرين الثاني القادم.

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وسيستفيد المشترون عبر متجر سامسونج الإلكتروني وعبر معارض موزعي الشركة ووكلائها الرسميين في المملكة، من نسبة خصم تصل لغاية 34% على موديلات محددة من أجهزة تلفاز Neo QLED بدقة 8K و4K، إلى جانب الاستمتاع بعدد من الهدايا المتنوعة والقيمة مع ميزات إضافية تشمل سماعات MX T70 Sound Tower. هذا وسيحصل كل من يقوم بشراء جهاز تلفاز The Frame على نسبة خصم تصل لغاية 16%، بالإضافة إلى جهاز تلفازThe Frame قياس 32 بوصة وإطار خاص به كهدية من سامسونج.

وأما عن مشتري جهاز تلفاز QLED بدقة 4K فسيحصلون على نسبة خصم 26%، وسماعات B450 Soundbar 2022 كهدية. وسيستمتع مشترو أجهزة تلفاز UHD بنسبة خصم تصل لغاية 28% وذلك بحسب موديل التلفاز الذي يتم شراؤه، فيما سيحصل مشترو أجهزة تلفازCrystal UHD على نسبة خصم تصل لغاية 34%، بالإضافة إلى سماعات B450 Soundbar 2022 كهدية عند شراء موديلات محددة من أجهزة تلفازCrystal UHD .

وسيحصل كل من يقوم بشراء جهاز العرض المحمول The Freestyle من علامة "سامسونج عبر متجر سامسونج الإلكتروني، على حافظة جهاز The Freestyle وبطارية إضافية.



وتقدم سامسونج عرضاً خاصاً يتيح لمشتري موديلات محددة من أجهزة تلفاز سامسونج الاستفادة من اشتراكات مجانية في "شاهد"، تتراوح مدتها بين 3 أشهر ولغاية 12 شهراً، بالإضافة إلى اشتراك مجاني في منصة البث TOD، تشمل الباقة البلاتينية أو الذهبية أو تسجيل الدخول بدون أية تكلفة إضافية، وذلك بحسب نوع وموديل التلفاز الذي يتم شراؤه سواء عبر متجر سامسونج الإلكتروني أو عبر معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة.



هذا وتدعو الشركة زبائنها للاستفادة من الخصومات والاستمتاع بتجربة بصرية سمعية تكاد تكون أقرب إلى الواقع مع أجهزة تلفاز سامسونج التي تقدم ميزات تتطور عاماً بعد عام، ما أهل الشركة لتصدر سوق أجهزة التلفاز العالمية لستة عشر عاماً متتالية، وفقاً لتقرير شركة أبحاث السوق Omdia.