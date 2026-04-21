سامسونج تحصد أربع جوائز ضمن فعاليات جوائز إديسون المرموقة لعام 2026

الوكيل الإخباري- عمان، الأردن– 21 نيسان 2026 – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة مؤخرا عن حصدها لجائزتين ذهبيتين وجائزتين فضيتين ضمن فعاليات توزيع جوائز إديسون المرموقة لعام 2026، والتي أُقيمت خلال الفترة من 15 إلى 16 نيسان في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأمريكية. وجاء تكريم ابتكارات سامسونج نظراً لإمكاناتها التقنية الكبيرة، واشتملت المشاركات الفائزة على المنزل الذكي المعياري (Smart Modular House)، ومنصة Vision AI Companion المدمجة في أجهزة التلفاز، ونظام العرض التفاعلي Spatial Signage، وغسالة الملابس Bespoke AI Laundry Combo.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للتصميم ورئيس وحدة تجربة الأجهزة (DX) في سامسونج للإلكترونيات، ماورو بورشيني: "يُمثّل التصميم نقطة التقاء حيوية بين مسارات الأعمال والتكنولوجيا والتجارب الإنسانية. ويتمثل دورنا في فهم متطلبات المستخدمين، وترجمة احتياجاتهم، وأحلامهم، ومشاعرهم إلى تجارب هادفة. وسنواصل دفع عجلة الابتكار انطلاقاً من طموحنا الراسخ في إثراء حياة الأفراد بأساليب تترك أثراً حقيقياً وملموساً".



تأسست جوائز إديسون على يد الجمعية الأمريكية للتسويق عام 1987، حيث حملت هذا الاسم تيمناً بالمخترع الكبير توماس إديسون. وتحتفي الفعالية بالتميز في مجالات تطوير المنتجات والخدمات، والتسويق، والتصميم القائم على التجارب الإنسانية. ويشرف على اختيار الفائزين لجنة متخصصة تضم نخبة من خبراء القطاع والعلماء والأكاديميين، استناداً إلى معايير ابتكار صارمة. وشهدت دورة هذا العام تقديم الجوائز ضمن 14 فئة، حيث صُنفت المشاريع الفائزة على ثلاثة مستويات شملت الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية.



الابتكارات الحائزة على الجوائز الذهبية

اضافة اعلان



⦁المنزل الذكي المعياري (Smart Modular House): يتضمن مجموعة من الحلول المعمارية القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث تستجيب المنازل وتتكيف بمرونة تامة مع أنماط حياة مستخدميها. كما يستند هذا الابتكار إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحقيق التكامل السلس بين البيئة المحيطة والأجهزة والمستخدمين، وتوفير إدارة فعالة للبيئات الداخلية، وحالات الأجهزة، واستهلاك الطاقة، وغير ذلك، مما يمنح المستخدمين تجربة سكنية عصرية وأكثر سهولة وراحة.



⦁منصة Vision AI Companion: يمثل هذا الابتكار تجربة تلفزيونية استثنائية تعيد صياغة طرق تفاعل المستخدمين مع المحتوى؛ فمن خلال زر مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمستخدمين التفاعل مع المحتوى بأساليب مبتكرة، مثل الاستفسار عن مسار الأحداث أو الشخصيات، أو البحث عن المعلومات ذات الصلة، أو التحكم في التشغيل عبر الأوامر الصوتية. ومن خلال الاستغناء عن القوائم المعقدة وأجهزة التحكم عن بُعد، يتيح هذا المساعد الذكي للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة تلفزيونية سلسة وأكثر تفاعلية.



الابتكارات الحائزة على الجوائز الفضية



⦁نظام العرض التفاعلي (Spatial Signage): وهو عبارة عن شاشة عرض رائدة ثلاثية الأبعاد لا تتطلب نظارات خاصة، وتقدم تجربة بصرية غامرة مدعومة بتقنية (3D Plate) من سامسونج والحاصلة على براءة اختراع. وبفضل تصميمها فائق النحافة الذي لا يتجاوز 52 ملم، تتكامل هذه الشاشات الرقمية بسلاسة تامة مع البيئات التجارية، مثل المتاجر والمعارض والوجهات الترفيهية، لتقدم طرقاً جديدة لتفاعل الجمهور. كما تسهم ميزاتها البصرية المتطورة وهندستها الدقيقة في الارتقاء بمجال التقنيات الغامرة، لتوفر تجربة بصرية عالية الجودة تأسر أنظار المشاهدين، وترسي معايير جديدة لتقنيات العرض المتقدمة.

⦁ غسالة الملابس Combo Laundry Bespoke : يجمع هذا الابتكار المتكامل بين وظيفتي الغسيل والتجفيف ضمن منظومة مدمجة، تتولى إنجاز عملية الغسيل بأكملها بدءاً من استشعار الحمولة ووصولاً إلى دورة التجفيف، مما يضمن مستويات عالية من الكفاءة والانسيابية. كما تتميز بشاشة لمس ذكية بقياس 7 بوصات لتوفر واجهة استخدام تفاعلية، في حين تعمل دورة الغسيل والتجفيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ضبط الأداء مع كل حمولة، بناءً على أنواع الأقمشة ومستويات الاتساخ، لضمان تحقيق نتائج مثالية.





لمحة حول سامسونج للإلكترونيات