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سامسونج تحصد 58 جائزة من جوائز iF Design 2025

فل
سامسونج
الإثنين، 03-03-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن فوزها بـ 58 جائزة في جوائز iF Design 2025، المسابقة الألمانيّة الدوليّة المرموقة. ومن بين هذه الجوائز، حصلت سامسونج على جائزتين ذهبيتين عن روبوت ‘Ballie’، والتغليف المبتكر لمجموعة أجهزة العرض المحمولة الصغيرة ‘BOJAGI’ .
 
وتأسست جوائز iF Design عام 1953 تحت اسم Die Gute Industrieform e.V.، وتعتمد على تقييم مجموعة شاملة من العوامل، بما في ذلك التميّز والتأثير، عبر تسع فئات رئيسية: تصميم المنتجات، والتغليف، والاتصالات، والهندسة الداخلية، والمفاهيم الاحترافية، وتصميم الخدمات، والهيكل الخارجي، وتجربة المستخدم، وواجهة المستخدم.
 
وقال رئيس مركز التصميم المؤسسي في سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "يمكن للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يعزز تواصلنا مع عملائنا من خلال قوة التصميم. سنسعى جاهدين لتقديم تصاميم تنسجم مع أنماط الحياة المتغيرة للمستهلكين، وتساهم في تحسين المجتمع وحياة عملائنا".
 
جائزتان ذهبيتان تقديران لتصاميم توفر تجارب مخصصة لأنماط الحياة المختلفة
 
ويُعد‘Ballie’ روبوتاً ذكياً للمنزل يعمل كمساعد شخصي، حيث يمكنه التنقل بشكل مستقل أثناء أداء مهام متنوعة. وبفضل قدرته على الاتصال بالأجهزة المنزلية والتحكم بها، يساعد ‘Ballie’ المستخدمين في مختلف جوانب الحياة اليومية، كما يتعلم باستمرار من عاداتهم وأنماط استخدامهم لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وتخصيصاً.
 
 
بدوره استُلهم التغليف المبتكر لأجهزة العرض المحمولة الصغيرة، التي تحمل اسم "التصميم والتواصل المستدام، BOJAGI"، من أداة تقليدية كورية تُعرف باسم "بوجاغي". كما تم تنفيذ التصميم باستخدام أقمشة معاد تدويرها، ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام بشكل مستدام بغض النظر عن شكله، ما يعزز مفهوم التغليف الصديق للبيئة.
 
58 جائزة تشمل أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية
وحصدت سامسونج للإلكترونيات 58 جائزة عبر جميع فئات التصميم. بالإضافة إلى الجائزتين الذهبيتين عن ‘Ballie’ و‘BOJAGI’، كما نالت أيضاً على جوائز في فئة تصميم المنتجات عن ‘Bespoke AI Laundry Combo™’، وهي غسالة ومجفف مدمجان في جهاز واحد، و‘Galaxy Ring’، الجهاز القابل للارتداء المزود بتقنيات الاستشعار المتقدمة من سامسونج وقدرات‘Galaxy AI’، ما يساعد المستخدمين على مراقبة مؤشراتهم الصحية بسهولة بمجرد ارتدائه.
 
كما حصل تلفاز ‘Neo QLED 8K’ على جائزة في فئة تصميم المنتجات، بفضل تصميمه ‘Infinity Air’ الذي يوفر تجربة مشاهدة غامرة. كما حازت سامسونج على جوائز تقدير لتميزها في التصميم لمجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك واجهة مستخدم ‘Galaxy AI’ المصممة للأجهزة القابلة للطي، وواجهة مستخدم ثلاجة ‘Bespoke’، ومعرض 'Newfound Equilibrium' في أسبوع ميلان للتصميم 2024. وتوفر واجهة المستخدم ‘Galaxy AI’ للأجهزة القابلة للطي تجربة تواصل سلسة في أي وقت ومن أي مكان، بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة، مثل ‘Live Translate’، التي تسهّل المحادثات بين الأشخاص بلغات مختلفة. وبفضل وظيفة الشاشة المزدوجة في أجهزة ‘Galaxy Z’، يمكن التبديل إلى ‘Flex Mode’ بحيث يرى الطرفان المحادثة المترجمة، ما يوفر تجربة محادثة أكثر واقعية.

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