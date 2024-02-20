سامسونج تحصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة لميّزة "انقطاع التنفّس أثناء النوم" على ساعة Galaxy Watch

الوكيل الاخباري - حصلت الميّزة المبتكرة من سامسونج لاكتشاف "انقطاع التنفس أثناء النوم" Sleep Apnea[1] والمتوفرة في تطبيق [2]Samsung Health Monitor على ترخيص De Novo من إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة (FDA)، لتكون بذلك الميّزة الأولى من نوعها التي يتمّ منحها هذا التصنيف، وذلك بعد حصولها أيضاً على الاعتماد من قبل وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية. ويُمكن لهذه الميّزة تحديد مؤشرات انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال ساعة Galaxy Watch والهاتف الذكي المتصل بها، وقد تمّ الكشف عنها في أكتوبر الماضي في كوريا الجنوبيّة.

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وتعمل ميّزة "انقطاع التنفس أثناء النوم" على تمكين المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 22 عامًا فما فوق ولم يتم تشخيص إصابتهم بانقطاع التنفس أثناء النوم؛ من تحديد مؤشرات انقطاع النفس الانسدادي (OSA) المعتدل إلى الشديد أثناء النوم، وذلك خلال فترة مراقبة لليلتين. ويُعتبر انقطاع النفس الانسدادي أكثر الأنواع شيوعاً، ولا يتم اكتشافه أو علاجه في كثير من الأحيان. وللاستفادة من هذه الميّزة، يمكن للمستخدمين تتبع نومهم بسهولة مرتين، ولمدة تصل إلى أربع ساعات لكلّ مرة خلال إطار زمني مدته عشرة أيام.



ويؤدي انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم إلى توقّف التنفس بشكل مؤقت، وبالتالي انخفاض مستوى الأكسجين وتأثر جودة النوم وظهور أعراض التعب والنعاس أثناء النهار. وفي حال عدم معالجة هذا الاضطراب؛ فإنّ ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي والاضطرابات القلبيّة والسكتة الدماغية. وتشير إحصائيات مؤسسة النوم الوطنية الأمريكيّة إلى أن ما يقرب من 25% من الرجال و10% من النساء في الولايات المتحدة يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. ومن المتوقع أن تساعد الميزة الجديدة في تطبيق Samsung Health Monitor المزيد من الأفراد في تشخيص الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم المعتدل أو الشديد بشكل استباقي، مما يدفعهم إلى طلب الرعاية الطبية للتخفيف من المضاعفات الصحية المحتملة.



وترتبط الصحة الجيّدة بعلاقة وثيقة بالنوم المريح، حيث يُسهم النوم في تحقيق التعافي الجسدي والعقلي، وبالتالي الحفاظ على الحيوية مع بداية كلّ يوم. وتؤثر جودة النوم ليلاً بشكل كبير على جوانب مختلفة من الحياة، بما في ذلك الصحة الجسدية والعقلية والعلاقات والأداء العام. وتدرك سامسونج الأهمية الأساسية للنوم في الصحة والرفاهية، وانطلاقاً من ذلك فهي تعمل على التركيز على ثلاثة عناصر رئيسة لتحسين جودة النوم، تشمل: فهم أنماط النوم، وتنمية العادات الصحية، وخلق بيئة مواتية لنوم جيد.



ومع طرح ميزة "انقطاع التنفس أثناء النوم"، تعمل سامسونج على تعزيز التزامها المستمر بتزويد مستخدمي Galaxy بأدوات نوم من الطراز الأول لتحسين ممارساتهم الصحيّة أثناء النوم. ومن المقرر أن تكون هذه الميزة متاحة على سلسلة Galaxy Watch في الولايات المتحدة من خلال تطبيق Samsung Health Monitor في الربع الثالث من العام الجاري[3].





[1] ميزة "انقطاع التنفس أثناء النوم" Sleep Apnea عبارة عن برنامج صحّي متنقل مُتاح بدون وصفة طبية، ومصمم للاستخدام على ساعة Samsung Galaxy Watch والهاتف المتصل بها. والغرض منه هو تحديد مؤشرات انقطاع النفس الانسدادي المعتدل إلى الشديد أثناء النوم، لدى المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عامًا من خلال فترة مراقبة لليلتين. وقد تمّ تخصيص الميزة للاستخدام عند الطلب وليست مخصصة للأفراد الذين تم تشخيصهم مسبقًا بانقطاع التنفس أثناء النوم. ولا ينبغي استخدامه كبديل لطرق التشخيص والعلاج المعتمدة من قبل الأطباء المؤهلين. كما أن البيانات التي يولدها هذا الجهاز ليس المقصود منها مساعدة الأطباء في تشخيص اضطرابات النوم.



[2] قد يختلف التوفر حسب السوق أو الجهاز. ونظرًا لقيود السوق في الحصول على الاعتماد/التسجيل للبرنامج كجهاز طبي؛ فإنّ الميّزة تعمل فقط على الساعات والهواتف الذكية التي تم شراؤها في الأسواق التي تتوفر فيها الخدمة حاليًا (وقد يواجه المستخدمون قيوداً على الخدمة في حال السفر إلى الأماكن التي لا تتوفر في أسواقها).



[3] قد يختلف التوفر حسب السوق أو شركة الاتصالات أو الطراز أو الهاتف الذكي المتصل.