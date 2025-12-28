سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن التحقق من أثر خفض الانبعاثات الكربونية لميزة “AI Energy Mode” في عدد من غسالاتها، وذلك من قبل Carbon Trust Assurance، استنادًا إلى مواصفة (DUCD). ويُعدّ هذا الإنجاز الأول عالميًا لمنتج أو ميزة يتم اعتمادها وفق مواصفة DUCD، وتكمن أهميته في كونه يثبت عبر جهة مستقلة الأثر الفعلي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المحقَّق خلال مرحلة الاستخدام بفضل ‘AI Energy Mode’.

اضافة اعلان



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير لقطاع الأجهزة الرقمية في شركة سامسونج للإلكترونيات، جونغ سونغ مون: "نواصل في سامسونج تصميم منتجاتنا وخدماتنا مع مراعاة الجوانب البيئية. وتُعدّ ميزة ‘AI Energy Mode’ مثالًا واضحًا على هذه الجهود، ومع هذا التحقق الذي يؤكد فاعليتها، سنواصل العمل على تحسين منتجاتنا وميزاتنا وخدماتنا بما ينعكس على أدائها الفعلي خلال مرحلة الاستخدام".



جهود سامسونج المستمرة

عملت سامسونج على مدى سنوات على وضع مؤشرات موضوعية ومنهجية لتقييم وإدارة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأجهزة المنزلية. وفي إطار هذه الجهود، انضمت الشركة إلى مبادرة ‘DUCD’ بصفتها عضوًا في الأمانة العامة في سبتمبر 2022.



وتقود مبادرة ‘DUCD’ مؤسسة ‘Carbon Trust’، وهي جهة عالمية متخصصة في الاستشارات المناخية، تعمل بالشراكة مع الشركات والحكومات والمؤسسات المالية لدفع العمل المناخي الإيجابي. وتهدف المبادرة، من خلال التعاون مع قادة الصناعة، إلى توحيد منهجيات قياس استهلاك الطاقة والتوفير الناتج عن الأجهزة المتصلة، والمساهمة في بناء معايير عالمية لاحتساب خفض الانبعاثات الكربونية للأجهزة المتصلة عبر شبكة Wi-Fi.



وفي تشرين الثاني 2024، أصدرت المبادرة مواصفة عالمية تحدد معايير موحّدة للقياس ومنهجيات خفض الانبعاثات الخاصة بالأجهزة المتصلة. ويتميّز هذا النهج بتركيزه على قياس خفض الانبعاثات الكربونية خلال مرحلة الاستخدام الفعلي من قبل المستهلك، بما يختلف عن الأساليب التقليدية التي تركز على قياس أو خفض الانبعاثات خلال مرحلة الإنتاج.



تحقق مستقل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر ‘AI Energy Mode’

استنادًا إلى هذه الإرشادات، أجرت الذراع المستقلة للتحقق التابعة لـ ‘Carbon Trust’، وهي ‘Carbon Trust Assurance Ltd’، تقييمًا تجريبيًا على مجموعة سامسونج العالمية من الغسالات. وتم التحقق من أثر خفض الانبعاثات لميزة ‘AI Energy Mode’ من خلال مقارنة كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025 عند استخدام هذه الميزة، مقابل الانبعاثات الناتجة عند عدم استخدامها.



وبالنسبة لعدد من غسالات سامسونج الموفّرة للطاقة، تم التحقق من أن إجمالي استهلاك الطاقة باستخدام منصة ‘SmartThings’ بلغ 12.28 غيغاواط/ساعة خلال الفترة نفسها، ما يعادل 5,266 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وذلك وفق مواصفة ‘DUCD’ الجزء الأول: المواصفة والإرشادات. كما أظهر التحقق أن إجمالي وفورات الطاقة بلغ 5.02 غيغاواط/ساعة، مع تحقيق وفورات قدرها 2,084 طنًا من مكافئ غازات الدفيئة، تُعزى إلى تفعيل ‘AI Energy Mode’.



ويعادل هذا المستوى من وفورات الطاقة كمية الكهرباء التي يمكن لنحو 169 ألف منزل استهلاكها في يوم واحد، استنادًا إلى متوسط استهلاك الأسرة السكنية في الولايات المتحدة البالغ نحو 29.54 كيلوواط/ساعة يوميًا.