سامسونج تحقق إنجازاً بارزاً في أمان إنترنت الأشياء بحصولها على أكبر عدد من التقييمات "الماسية" من UL Solutions

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تحقيق إنجاز بارز، حيث حصل عدد من منتجاتها في فئة الأجهزة الرقمية على التقييم الماسي "Diamond" وفقاً لبرنامج تقييم "Marketing Claim Verification IoT Security Rating Program" التابع لشركة "UL Solutions".

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وبعد أن حققت ثلاجة Bespoke 4-Door Flex™ ذات الأربعة أبواب المزودة بتقنية AI Family Hub™ إنجازاً بارزاً كأول منتج يحصل على التقييم الماسي "Diamond" من "UL Solutions" في فئة الأجهزة المنزلية، إضافة إلى "Bespoke Jet Bot Combo™ AI"، شهدت سامسونج مؤخراً حصول ثلاثة منتجات إضافية على نفس التقييم. تشمل هذه المنتجات جهاز الغسيل "Bespoke AI Laundry Combo™" ومضخة "Air to Water Heat Pump" اللذان حصلا على التقييم في شهر يونيو، بالإضافة إلى مجموعة أجهزة الطهي "Bespoke Slide-in Range" التي نالت التقييم في يوليو.



وقال ميونغ يو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تطوير البرامج في وحدة أعمال الأجهزة المنزلية الرقمية لدى سامسونج للإلكترونيات: "مع التقدم السريع الذي نراه في تقنيات الذكاء الاصطناعي، باتت مسألة الأمان أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة فيما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين. يُظهر حصول منتجاتنا على هذا التقييم الرفيع التزام سامسونج بتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الأمان من خلالSamsun Knox. سنواصل التركيز على تطوير خصائص أمان متقدمة تتيح للمستهلكين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في بيئة آمنة وموثوقة."



برنامج تصنيف أمان إنترنت الأشياء من UL Solutions

وتقيّم شركة "UL Solutions" العالمية الرائدة في مجال علوم السلامة، مئات المطالبات التسويقية سنوياً. ومن بين خدماتها المتميزة، يبرز برنامج تصنيف أمان إنترنت الأشياء "IoT Security Rating Program"، الذي يُعنى بالتحقق من القدرات الأمنية لمنتجات المنزل الذكي.



وتقوم "UL Solutions" بتقييم الأداء الأمني من خلال خمسة مستويات: البرونزي، الفضي، الذهبي، البلاتيني، والماسي. ويتطلب كل مستوى اجتياز اختبارات صارمة، حيث يُمنح المستوى "الماسي" الأعلى فقط بعد التأكد من قدرة المنتجات على التصدي للمخاطر، مثل اكتشاف التعديلات الضارة، ومنع محاولات الوصول غير المصرح به، وحماية خصوصية بيانات المستخدم.



وتُظهر المنتجات التي تصل إلى هذا المستوى المتميز تفوقاً ملحوظاً مقارنة بتلك التي تحقق المستوى "البلاتيني"، حيث تتمتع بقدرة متطورة على الكشف عن الثغرات الأمنية المحتملة غير المعروفة، بالإضافة إلى تشغيل برامج للكشف المبكر عن أي نقاط ضعف.



المنتجات التي حصلت مؤخراً على التقييم الماسي "Diamond"

وحصل جهاز الغسيل "Bespoke AI Laundry Combo™" ومضخة "Air to Water Heat Pump" ومجموعة أجهزة الطهي "Bespoke Slide-in Range" على شهادات إضافية، ما يعكس تميزها في التكنولوجيا الحديثة. وتتميز هذه الأجهزة بقدرتها على الاتصال مع أجهزة أخرى عبر تقنية SmartThings، ما يعزز من وظائفها الذكية التي تتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة. ويجمع جهاز الغسيل "Bespoke AI Laundry Combo™" بين وظائف الغسالة والمجفف في جهاز واحد، وتم تصميمه لتوفير الوقت والجهد على المستخدمين من خلال التخلص من عناء نقل الغسيل بين الأجهزة. ويتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 7 بوصات، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى دورات الغسيل الموصى بها استناداً إلى تفضيلاتهم واحتياجاتهم الموسمية. بالإضافة إلى ذلك، يعرض الجهاز جميع الأجهزة المتصلة في المنزل، ما يتيح للمستخدمين مراقبتها والتحكم بها بكل سهولة.



أمّا بالنسبة لمضخة "Air to Water Heat Pump"، فتتميز بتصميم أنيق نحيف يتناغم بسلاسة مع أي منزل، وتحتوي على شاشة LCD مقاس 7 بوصات تدعم عدة لغات، ما يسهل على المستخدمين مراقبة استهلاك الطاقة الشمسية الكهروضوئية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه المضخة التحكم في الأجهزة المتصلة، ما يعزز من تجربة الاستخدام ويعكس التزام سامسونج بالابتكار.



وتأتي مجموعة مجموعة أجهزة الطهي "Bespoke Slide-in Range" مزودة بشاشة LCD مقاس 7 بوصات، ما يوفر تجربة طهي متنوعة وغنية للمستخدمين. وبفضل إمكانية الوصول إلى الأجهزة المتصلة عبر "Bixby"، يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل باستخدام ميكروفون ومكبر صوت مدمجين. وتعتبر هذه المجموعة متطورة أيضاً في كيفية تفاعلها مع المستخدمين، حيث تقوم بتحليل بيانات التفضيلات الشخصية وتقدم إرشادات مخصصة، إضافة إلى إشعارات وتوصيات للوصفات.