سامسونج تُدشّن رسمياً حملتها لدعم الألعاب الأولمبية والبارالمبية مع اقتراب دورة باريس 2024

الوكيل الاخباري - بالتزامن مع بدء العدّ التنازلي على انطلاق دورة الألعاب الأولمبيّة باريس 2024؛ أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات، الشريك العالمي للألعاب الأولمبية والبارالمبية، رسمياً حملتها تحت شعار "الانفتاح يكسب دائماً"، وذلك احتفاءً بالتزامها بقيم الانفتاح والتعاون المشترك جنبًا إلى جنب مع الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة. كما أعلنت سامسونج عن معرضها الجديد "الملتقى الأولمبي مع سامسونج" في الشانزليزيه 125.

اضافة اعلان



ويعبر شعار سامسونج "الانفتاح يكسب دائمًا" عن نهجها المتمثل بأن الانفتاح يعزز وجهات نظر جديدة وفرصًا غير محدودة، ويعدّ جوهر مبادراتها لأولمبياد باريس 2024. وتجسّد هذه الحملة نهج سامسونج من خلال تسليط الضوء على قصص لاعبي فريق سامسونج Galaxy؛ وهم لاعب التزلّج على اللوح، الفرنسي أوريليان جيرو، والعداء البارالمبي الألمانيّ يوهانس فلورز، ولاعبة البريكينغ الفرنسيّة سارة بي، والتي تعرض أثر تبني الانفتاح على تمكين الأفراد من تحقيق إنجازات رائعة.



وسلط تي إم روه، رئيس وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، الضوء على شراكة سامسونج طويلة الأمد مع الألعاب الأولمبية والبارالمبية، والتي امتدت لما يقرب من أربعة عقود. وشدد على التزام سامسونج بالابتكار وتوفير أحدث التقنيات والتجارب الغامرة في الألعاب. وقال: "مع التقدم التكنولوجي، تطورت طريقة تفاعل الأشخاص مع الرياضات بشكل ملحوظ، حيث لعبت سامسونج دورًا حاسمًا في تعزيز الروح الأولمبية. ونظرًا لتبنيها فلسفة الانفتاح والذي يتوافق مع شعار أولمبياد باريس 2024 "ألعاب مفتوحة على مصراعيها"، تهدف سامسونج إلى تعزيز التواصل بين المشجعين والرياضيين أكثر من أي وقت مضى من خلال تقديم تجارب جديدة وتعزيز الاتصالات الهادفة في باريس 2024 من خلال حملة "الانفتاح يكسب دائماً".



وقدمت سامسونج أيضًا مساحة عرض جديدة، تحت شعار "الملتقى الأولمبي مع سامسونج" في الشانزليزيه 125، والذي تم تصميمه ليصطحب عشاق الألعاب الأولمبية والبارالمبية في رحلة لا تُنسى نحو باريس 2024 من خلال تجارب مميزة. وستتاح للزائرين الفرصة للاطلاع على أهم اللحظات في دورات الألعاب السابقة مع Galaxy، واستكشاف أحدث ابتكارات سامسونج، وصنع ذكريات خالدة مع Galaxy AI.



وبهدف تطوير هذا المعرض، تعاونت سامسونج مع المهندس المعماري جان نوفيل، الحائز على جائزة بريتزكر، والذي تعكس تصميماته الرائدة الروح الاستثنائية للرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين، الذين يتحدون باستمرار الحدود ويعيدون تشكيل الآفاق. وقد تمّ استلهام تصميم المكان من الصالونات الباريسية في عصر التنوير، ليحتضن ثقافة الانفتاح على وجهات النظر والفرص الجديدة. ويهدف من خلال استخدام الانعكاسات والأوهام البصرية إلى إثارة مشاعر الانفتاح والانسجام والتواصل.



وعلق جان نوفيل قائلاً: "يجسد التصميم بأكمله التزام سامسونج بالانفتاح. ويلتقط التصميم الخارجي التجريدي انعكاسات عابرة للحركة والضوء، مما يرمز إلى طبيعة الابتكار المتغيرة باستمرار. وفي الوقت نفسه، تشجع المرايا البيضاء غير اللامعة والعاكسة في الردهة الرئيسة على استكشاف أحدث الابتكارات".



وقد تمّ قص شريط حفل افتتاح "الملتقى الأولمبي مع سامسونج" في الشانزليزيه 125، بحضور تي إم روه، وأعضاء من فريق Samsung Galaxy، مثل راكبة الأمواج الفرنسية جوان ديفاي، ولاعب البريكينغ البريطاني كرم سينغ، والسباح الفرنسي البارالمبي أوغو ديدييه. إلى جانب أيضًا آن صوفي فومار، المدير العام لخدمات التلفزيون والتسويق في اللجنة الأولمبية الدولية، وبيير رابادان، نائب عمدة باريس المسؤول عن الرياضة والألعاب الأولمبية والبارالمبية، وإتيان ثوبوا، المدير العام للجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024.



وقالت آن صوفي فومار: "يسعدنا أن نشهد الاحتفال بقيمنا المشتركة خلال هذه الألعاب المفتوحة على مصراعيها في الملتقى الأولمبي مع سامسونج. لقد لعبت سامسونج دورًا مهمًا في تعزيز تجربة المشجعين في الألعاب الأولمبية من خلال تقنياتها المبتكرة على مر السنين، ونحن في غاية السعادة برؤيتهم يقدّمون هذه التجربة بشكل أكبر من خلال هذا المعرض، وكذلك عبر مساهماتهم المتنوعة في تنظيم الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة هنا في باريس".



وسيكون موعد "الملتقى الأولمبي مع سامسونج"، الواقع في شارع الشانزليزيه 125، متاحًا للجمهور في الفترة من 3 أيار إلى 31 تشرين الأول، بدءاً من الساعة 10 صباحًا إلى 8 مساءً، من الاثنين إلى السبت، ومن 11 صباحاً لغاية 8 مساءً أيام الأحد. وسيستضيف المكان مجموعة متنوعة من الفعاليات الخاصة، للترحيب بكل من يرغب في استكشاف روح الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024.



وإلى جانب المعرض الرئيس، ستقدم سامسونج أماكن إضافيّة للملتقى الأولمبي في جميع أنحاء مدينة باريس وضواحيها. وستشمل هذه الأماكن مساحات داخل الحديقة الأولمبية، والقرية الأولمبية والبارالمبية، والمركز الإعلامي الرئيس. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم سامسونج بتوفير محطات شحن Galaxy في الأماكن الرئيسة للألعاب الأولمبية والبارالمبية، مما يوفر للزوار فرصة التفاعل مع أحدث ابتكارات Galaxy.



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة