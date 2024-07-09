سامسونج تدعو عشاقها حول العالم لزيارة "مواقع تجربة Galaxy" واكتشاف أحدث تطورات Galaxy AI

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن افتتاح سبعة من "مواقع تجربة Galaxy" حول العالم، لتعرض طرقاً جديدة لإنجاز المهام والتواصل والإبداع باستخدام Galaxy AI. ومن خلال مواقعها في باريس وبرلين ونيويورك ودبي وجاكرتا وسيول وطوكيو، يمكن للعملاء استكشاف المرحلة التالية من Galaxy AI بشكل مباشر وبطريقة غامرة وتفاعلية.

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وقال جيمي بارك، نائب الرئيس ورئيس مجموعة التسويق التجريبي في وحدة أعمال Mobile eXperience لدى سامسونج للإلكترونيات: "بينما تواصل سامسونج تطوير Galaxy AI والمضي بهذا النظام المبتكر خطوة أخرى إلى الأمام، نحن ملتزمون بتقديم تجارب Galaxy AI فريدة ومحسنة لتناسب كل شكل من أشكال الأجهزة، ابتداءً من أحدث سلسلة Galaxy Z وحتى نظام Galaxy الأوسع. نحن متحمسون لتقديم عالم جديد من الإمكانيات، وتسليط الضوء على قدرات Galaxy AI عبر نظام Galaxy وأثرها على حياة عملائنا اليومية."

ومع حلول فصل الصيف وموسم العطلات والسفر، تُعبر "مواقع تجربة Galaxy" عن مفهوم الرحلة، وتدعو المستخدمين إلى اكتشاف ميزات Galaxy AI وقدرتها على تعزيز رحلاتهم وتجارب السفر بشكل عام. وسينغمس الزوار تماماً في تجارب Galaxy AI عند دخولهم هذه المواقع، ما سيمنحهم فرصة استكشاف طرق مبتكرة للسفر باستخدام تقنيات Galaxy AI. وتسلط هذه الميزات الضوء على طرق جديدة لزيادة الإنتاجية من خلال تبسيط عملية التخطيط والتنظيم للرحلات، والتقاط الصور للحظات التي لا تُنسى، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين مختلف الثقافات واللغات دون حواجز.



ويمكن للزوار المشاركة في أنشطة البرمجة باستخدام أجهزة Galaxy واختبار أحدث ميزات Galaxy AI بطرق تفاعلية وشاملة في "مواقع تجربة Galaxy" المختارة.



الأماكن التي تتوفر فيها "مواقع تجربة Galaxy":

•باريس: من 10 يوليو وحتى نهاية أكتوبر في CE 125، 125 شارع الشانزليزيه، باريس 75008، فرنسا.



•برلين: من 10 يوليو وحتى 7 أغسطس في مول برلين، ليبزجر بلاتز 12، برلين 10117، ألمانيا.



•نيويورك: من 10 يوليو وحتى 7 أغسطس في 500 برودواي، نيويورك 10012، الولايات المتحدة الأمريكية.



•دبي: من 11 يوليو وحتى 7 أغسطس في مول الإمارات، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة.



•جاكرتا: من 11 يوليو وحتى 4 أغسطس في كوتا كاسابلانكا، Jl. Casablanca Raya Kav. 88، منطقة Jakarta Selatan 12870، إندونيسيا.



•سيول: من 11 يوليو وحتى 11 أغسطس في The Hyundai Seoul، 108 يويوي-دايرو، سيول، كوريا.



•طوكيو: من 11 يوليو وحتى 6 أغسطس في SHIBUYA TSUTAYA- Q FRONT، 21-6 أودجاواشو، مدينة شيبويا، طوكيو 150-0042، اليابان.

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