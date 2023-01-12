سامسونج ترتقي بالحياة المستدامة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن التوصل إلى ابتكارات مصممة خصيصاً بهدف تدشين حقبة جديدة من الحياة المستدامة. وبفضل توصلها إلى خدمات جديدة، مثل SmartThings Energy، وإرسائها معايير جديدة للكفاءة المنزلية، تساعد أحدث الأجهزة المنزلية المصممة حسب الطلب التي طورتها سامسونج المستخدمين على توفير الطاقة والمال. وبفضل هذه التقنيات، بما في ذلك دورة الغسيل الجديدة، ووحدة التنقية التي تقلل انبعاثات البلاستيك الدقيق من الغسالات بشكل كبير، فإن هذه التطورات تسهم في الحد من تأثير المستهلكين على البيئة ودعم صحة الكوكب.



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وقال موهيونغ لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "إن التقنيات التي نكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، تضع الاستدامة في صميم تجربة المستخدم. ويتماشى هذا النهج مع طموحنا لنكون العلامة التجارية الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة على مستوى العالم، وستساعد أحدث منتجاتنا وشراكاتنا في ترجمة الحياة المستدامة على أرض الواقع، ونشرها بين المزيد من الأشخاص والمجتمعات".



SmartThings تعمل على زيادة توفير الطاقة إلى أقصى حد

بفضل وجود أكثر من 80 مليون جهاز متصل، تواصل منصة SmartThings توسعها، مع فتح المزيد من الطرق للمستخدمين لتقليل انبعاثات الكربون في المنزل.

وأصبح نسق AI Energy Modeفي منصة SmartThings Energy أقوى بكثير من خلال دعمه للمزيد من الأجهزة والمناطق، وتحقيق توفير أعلى للطاقة في الأجهزة المتوافقة، يصل إلى 15% للثلاجات، و 20% لمكيفات الهواء تقريباً، وحوالي 35% للغسالات في دورات محددة.









أول شهادة في مجال أنظمة إدارة الطاقة المنزلية الذكية (SHEMS)

أدت جهود سامسونج في مجال إثراء وتوسيع نطاق انتشار منصة SmartThings Energy إلى استحواذها على تقدير وكالة حماية البيئة الأمريكية التي منحتها أول شهادة على مستوى الصناعة لأنظمة إدارة الطاقة المنزلية الذكية. وتمثل هذه الشهادة تقديراً للأجهزة والخدمات المنزلية الذكية التي تعمل على إدارة وأتمتة الأجهزة المتصلة، لمساعدة المستهلكين على اكتساب رؤى حول استخدامهم للطاقة، ومن ثم إلهامهم لاتباع سلوك لتوفير حجم الاستهلاك، وتقليل التكاليف، والمساعدة في تسهيل إجراءات الاستجابة للطلب التي تقلل الضغط على الشبكة.



ومنحت وكالة حماية البيئة الأمريكية أيضاً 260 شهادة (ENERGY STAR®) للطراز الأساسي للأجهزة المنزلية من سامسونج، بما في ذلك 43 شهادة تقدير من فئة "الأكثر كفاءة". وتعد سامسونج شركة رائدة منذ فترة طويلة تزيد على عشر سنوات من حيث حصولها على جائزة ENERGY STAR، إلى جانب منحها تقديراً مرموقاً من فئة التزام الشركات من الجائزة ذاتها.











جعل منازل الحياد الكربوني حقيقة - تقديم أفضل خيارات كفاءة الطاقة

بهدف إتاحة المجال أمام المزيد من الأشخاص للاستمتاع باستقلالية الطاقة في منازلهم، كشفت سامسونج عن المرحلة التالية من مبادرة المنزل المحايد كربونياً: مشروع المدينة الذكية". ومن خلال العمل مع مجمع "ستيرلينغ رانش" و "سيمنز" شريكها التكنولوجي طويل الأمد، سيساعد مشروع المدينة الذكية في إنشاء "ستيرلينغ رانش" كمجمع سكني مستدام يمكنه استيعاب 30 ألف ساكن بمدينة ليتلتون في ولاية كولورادو الأمريكية.







وستكون منصة SmartThings Energy التطبيق التفاعلي الأساسي للمقيمين لمساعدتهم على مراقبة البيانات، حيث تقدم أجهزة سامسونج الرؤى الآنية للمقيمين حول استخدامهم للطاقة والمياه والغاز الطبيعي. وستنتج الألواح الشمسية والبطاريات المنزلية الطاقة والعمل على تخزينها في جميع أنحاء المجتمع، بينما تقلل الأجهزة الموفرة للطاقة مستويات الاستهلاك، إضافة إلى مراقبة استخدام المياه لتوفير الموارد. وإلى جانب حلول البنية التحتية الذكية من "سيمينز" والمقترنة بحل تحسين المنزل الذكي والطاقة من "ريزيدو تكنولوجيز"، ستتيح تقنيات سامسونج لسكان "ستيرلينغ رانش" الاستمتاع بحياة محايدة كربونياً تماماً.



ويغطي التعاون بين سامسونج و "ريزيدو" جوانب أخرى خارج نطاق مشروع المدينة الذكية. وتستكشف الشركتان فرصة دمج أجهزة سامسونج مع حلول الشبكة الذكية التي تطورها "ريزيدو" لربط العملاء ببرامج إدارة الطاقة في كاليفورنيا وتكساس. ويمكن أن يساعد هذا العمل في جعل المزيد من الشبكات الذكية جاهزة للمجتمعات في المستقبل، وذلك من خلال توسيع استجابة "ريزيدو" للطلب على النحو الأفضل، وتحسين خصائص التوفير التي تضمنها منصة SmartThings Energy.



معالجة المواد البلاستيكية الدقيقة باستخدام تقنية "ألياف دقيقة أقل"

مع أن الحد من تأثير الأجهزة والمنازل يعدّ أمراً حيوياً لخلق مستقبل مستدام، تتطلب المخاطر والتهديدات البيئية الأخرى المزيد من الاهتمام من جانبنا. وعملت سامسونج و "باتاغونيا" معاً لأكثر من عام، من أجل مواجهة التحدي المتمثل في التخلص من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في أثناء دورات الغسيل، للحد من تلوث المحيطات والمسطحات المائية الأخرى.



وتعد دورة الألياف الدقيقة الأقل والمرشح المتصل بها من سامسونج إحدى ثمار هذا التعاون. وبذلك تم تحقيق اختراق في مكافحة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وتقليل هذا النوع من الانبعاثات بنسبة تصل إلى 54%. وتتوفر هذه التقنية حالياً في أوروبا، وسيتم طرحها في غسالات متوافقة في كوريا اعتباراً من فبراير من العام الجاري، وفي الولايات المتحدة قريباً.









ويسهم هذا التطور في إحداث تأثير حقيقي على صحة النظم البيئية المائية، وذلك من خلال الحد من فرص وصول هذه المواد إلى مياه المحيطات في نهاية دورات الغسيل. وستتوفر التقنية في غسالات مختارة من سامسونج في أوروبا بدءاً من النصف الثاني من العام 2023، ويمكن أيضاً شراؤها بشكل منفصل، وتركيبها على أي غسالة في السوق، بغض النظر عن العلامة التجارية.



وبفضل هذه الابتكارات من سامسونج في مجال الغسيل، سيكون من السهل على المستهلكين تقليل النفايات البيئية لسنوات قادمة، وستقدم ضمانات رائدة في فئتها للغسالات والثلاجات لمدة 20 عاماً. ويغطي الضمان تقنيات العاكس الرقمي للأجهزة، ما يتيح تحقيق تخفيضات إضافية في أحجام النفايات من خلال إطالة العمر الافتراضي لغسالات وثلاجات سامسونج. وتتميز الثلاجات المصممة حسب الطلب أيضاً بوجود ألواح أبواب قابلة للتخصيص لدعم الاستخدام الأطول، عن طريق السماح للمستخدمين بتحديث تصميم أجهزتهم الحالية بسهولة بدلاً من استبدالها بأخرى جديدة.



ومن خلال التعاون الوثيق والابتكارات التكنولوجية الهائلة، والتزام سامسونج بأن تصبح العلامة التجارية للأجهزة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة على مستوى العالم، فإنها تتطلع للريادة للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.

ولمعرفة المزيد حول الابتكارات الصديقة للبيئة التي تعرضها سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، تفضل بزيارة موقعها الإلكتروني Samsung.com.