سامسونج ترتقي بتجارب دعم المستخدمين وعائلاتهم من خلال تحديث تطبيق SmartThings

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخرا عن تحديث منصتها العالمية للمنازل الذكية، SmartThings، بغية تقديم تجارب محسّنة تساعد المستخدمين على رعاية أنفسهم وعائلاتهم على نحو أفضل في مختلف جوانب الحياة اليومية. ويسهم التحديث الجديد للمنصة في تطوير خدمة رعاية العائلات (Family Care)، وتمكين المستخدمين من دعم أهلهم المقيمين بعيداً بفعالية أكبر. كما تم دمج مجموعة إضافية من الميزات الرئيسية لتطبيق SmartThings ضمن خدمة Now Brief، خدمة الموجز المخصص المتوفرة على هواتف Galaxy، مما يرتقي بمستويات الراحة اليومية وسهولة الاستخدام. وتعتزم سامسونج إطلاق الميزات الجديدة لخدمة Now Brief على أجهزة التلفزيون وثلاجات Family Hub على مراحل.

وفي تعليق له على هذا الأمر، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق SmartThings في مركز منصة الذكاء الاصطناعي لدى سامسونج للإلكترونيات، جايون جونغ: "تتجاوز تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى سامسونج مفهوم الراحة اليومية لتساعد المستخدمين على العناية بأنفسهم وبعائلاتهم بقدر أعلى من الطمأنينة. وتواصل SmartThings تعزيز دورها كمنصة ترتقي بالأنشطة اليومية للعملاء عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توسيع قائمة خدماتها المتميزة على نحو متواصل".



خدمات Family Care محسنة تسهل الاطمئنان على الأحبّة



تربط خدمة Family Care منصة SmartThings بمجموعة من الأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة لتوفير إشعارات حول أنشطة الأهل المسنين، بما فيها خدمة التذكير بمواعيد تناول الأدوية وزيارة المستشفى وخدمة إرسال التنبيهات بالاعتماد على الموقع الجغرافي. ويسهم هذا التحديث في تمكين المستخدمين من توفير مستوى أعلى من الرعاية والاهتمام لعائلاتهم.



وبدورها، تتيح ميزة Care on Call الجديدة من سامسونج للمستخدمين متابعة متلقي الرعاية بدقة من خلال إجراء مكالمة هاتفية بسيطة. وعند قيام مقدّم الرعاية بالاتصال، تظهر نافذة منبثقة تعرض معلومات أساسية مثل موعد أول نشاط خلال اليوم، وموعد آخر نشاط تم تسجيله، إلى جانب حالة الطقس المحلية، وذلك قبل بدء المكالمة، مما يساعد مقدّم الرعاية على طرح أسئلة أكثر دقة وفائدة، واتخاذ الخطوات المناسبة وفقاً للحالة.



إلى جانب ذلك، تتيح منصة SmartThings مراقبةً مستمرة للأجهزة المتنوعة، مثل المكيفات وأجهزة تنقية الهواء وأنظمة إزالة الرطوبة وأجهزة الترطيب، بما يتيح التحكم بدرجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء داخل المنزل. وفي حال رصد أنماط استخدام غير اعتيادية، يتم إخطار مقدم الرعاية، حيث يمكنه التحكم بالجهاز المعني وضبطه على الفور.



كما أصبح استخدام ميزة Safety Patrol ضمن خدمة Family Care أسهل، حيث تعتمد الخدمة على منصة SmartThings لتفعيل مكنسة Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra الروبوتية ليتحرك داخل المنزل ويتفقد الوضع في أرجائه. ويتلقى المستخدمون إشعاراً في حال عدم رصد أي نشاط لمتلقي الرعاية لفترة من الزمن، مع إمكانية تفعيل الميزة عن بُعد لاتخاذ الإجراء المناسب. ويمكن لمقدمي الرعاية استخدام الكاميرا المدمجة في المكنسة الروبوتية لرصد أي مشاكل يمكن أن تحدث، مثل سقوط أحد الأشخاص أو فقدانه القدرة على الحركة، إلى جانب إمكانية التواصل الثنائي عبر مكبر الصوت والميكرفون المدمجين، بما يتيح لهم التدخل بشكل فوري.



لتعزيز مستويات الرعاية المقدمة للأفراد، تم تطوير ميزة Care Insight بحيث توفّر بيانات طويلة الأمد وأكثر قابلية للتنفيذ ضمن خدمة Family Care. وتعمل هذه الميزة على تحليل عوامل عديدة مثل درجة الحرارة ومستويات الرطوبة، ورصد أي انحرافات عن النطاقات المثلى. كما تتابع الميزة التغيرات الملحوظة في مستويات النشاط واستخدام الأجهزة المتصلة مقارنةً بالأسبوع السابق.



توسيع نطاق استخدام ميزة Now Brief لتشمل أجهزة التلفزيون وثلاجات Family Hub الذكية

تقدم ميزة Now Brief تجربةً غنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال دمج مجموعة واسعة من خدمات SmartThingsالأساسية التي تساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بتفاصيل حياتهم اليومية، وأوضاع أفراد عائلاتهم، والظروف داخل المنزل وخارجه.



مع إطلاق سلسلة Galaxy S26، تدعم ميزة Now Brief مزايا مثل أمن المنزل، ورعاية العائلة، ورعاية الحيوانات الأليفة، إلى جانب الميزات الحالية التي تشمل تحليلات حول المنزل، ومعدل استهلاك الطاقة، وتقرير مخصص لنمط النوم. كما يمكن لمستخدمي ميزة Now Brief الوصول إلى المعلومات المفيدة التي يحتاجونها للعناية بأنفسهم وعائلاتهم ومنازلهم، وكل ذلك بنظرةٍ سريعة.



من المخطط أن توفر Now Briefتجربةً مخصصة ومتسقة في مختلف أنحاء المنزل، وستبدأ الخطط التالية بالانطلاق قريباً وبالتدريج على التلفزيونات المطروحة في عام 2024 أو بعده، وكذلك على ثلاجات Family Hubالمطروحة في عام 2021 أو بعده.



لمزيدٍ من السهولة والراحة، لن يحتاج المستخدمون إلى تشغيل Now Briefيدوياً؛ إذ يمكن تفعيل الميزة تلقائياً عند الاقتراب من التلفزيون، أو لمس شاشة ثلاجات Family Hub، أو فتح باب الثلاجة وإغلاقه، وذلك في حال إعدادها مسبقاً.