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الأحد، 14-01-2024 10:19 ص

سامسونج ترتقي بمستقبل التنظيف عبر إطلاق مجموعة جديدة من المكنسات الكهربائية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن مجموعة جديدة من المكانس الكهربائية المزوّدة بالذكاء الاصطناعي The Bespoke Jet Bot Combo™، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024. وتوفّر المكنسة والممسحة الكهربائيّة الجديدة ميزات الذكاء الاصطناعي المحسنة وتقنية التنظيف بالبخار لتزويد المستخدمين بتجربة تنظيف أكثر ملاءمة وكفاءة.
وأعرب موهيونغ لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء في وحدة الأجهزة الرقمية لدى سامسونج للإلكترونيات؛ عن سعادته بتقديم تشكيلة المكانس المبتكرة من سامسونج للعام 2024 Bespoke Jet Bot Combo™، التي توظّف أحدث تقنيات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز قابليتها للاستخدام بشكل أفضل. وقال: "مع التنظيف الفعّال كميّزة رئيسة، فإن المكنسة الروبوتية الجديدة ترتقي بتجربة التنظيف للمستهلك إلى مستويات تالية من خلال ميزات مبتكرة. نؤمن إيمانًا راسخًا بأنّ هذا الجهاز سيجعل التنظيف أكثر متعة لعملائنا".

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توفر Bespoke Jet Bot Combo™ ميزات مُعزّزة بالذكاء الاصطناعي لمنزل أكثر نظافة


تعتبر Bespoke Jet Bot Combo™ مكنسة وممسحة روبوتيّة مزودة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتعزيز تجربة المستخدم أثناء عملية التنظيف وبعدها. ويتميز الجهاز بتحسينات في التعرف على العناصر بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو تطور للتكنولوجيا التي تم تقديمها مُسبقاً في Bespoke Jet Bot+. ويسمح هذا التقدم بتحديد نطاق أوسع من العناصر، وتحسين دقة التنقل بفضل دمج المستشعر ثلاثي الأبعاد.
وتشمل التحسينات المهمة؛ تقنية التعرف على العناصر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مما يسمح لها باكتشاف المساحات والبقع والتعامل معها بشكل أكثر فعالية. وتقوم التقنية بتصنيف المناطق المختلفة المعينة مثل غرفة المعيشة والمطبخ، مما يتيح إنشاء "مناطق محظورة" كالحمامات أو الشرفات أو المداخل لضمان تجنب المكنسة الكهربائية الروبوتية للمناطق المحددة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكتشف الجهاز وجود بقعة، فإنه يعود بشكل مستقل إلى محطّة التنظيف، ويقوم بتسخين وسادات الممسحة باستخدام البخار والماء بدرجة حرارة عالية، ثم يستأنف تنظيف المنطقة. تعمل الممسحة الدوارة القوية، التي تعمل بسرعة 170 دورة في الدقيقة، على تنظيف البقع الصعبة بكفاءة، مما يؤدي إلى تنظيف فعال للغاية ومستقل عبر بيئات مختلفة، وبالتالي تقليل تدخل المستخدم.
ويتميّز النموذج بإمكانات عالية في التعرف على أنواع الأرضيات المختلفة من خلال ميزة اكتشاف الأرضيات بالذكاء الاصطناعي AI Floor Detected لتوفير تنظيف محسّن، وتتيح هذه الوظيفة للجهاز التمييز بين الأرضيات الصلبة والسجاد. وبناءً على ذلك، يقوم الجهاز تلقائيًا بضبط قوة الشفط الخاصة به، مما يضمن تنظيفًا فعالًا يصل إلى الغبار العالق في السجاد دون ترطيبه أو تلويثه بوسادات الممسحة المتسخة. وعندما يكتشف جهاز Bespoke Jet Bot Combo™ سجادة، فإنه يقرر ما إذا كان سيتم رفع منصات الممسحة أو فصلها في محطّة التنظيف، وبالتالي يقدم حلاً محسنًا لمكافحة التلوث.
 تتيح Bespoke Jet Bot Combo™ تجربة تنظيف شاملة حتى اللحظة الأخيرة. وتتيح قاعدة التنظيف نظام تنظيف شامل مكون من 3 خطوات لمنصات الممسحة، يشمل الغسيل التلقائي والتنظيف بالبخار والتجفيف التلقائي باستخدام الهواء الساخن. وبعد غسل المماسح بالماء المُسخّن بواسطة البخار عالي الحرارة، يتم رش البخار عليها للتخلص من الروائح، مما يضمن المزيد من الصيانة الصحية.

 




 

 


 

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