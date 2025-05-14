الأربعاء 2025-05-14 03:09 م
 

سامسونج ترتقي بمستوى الذكاء في أجهزتها القابلة للارتداء: ‘Google Gemini’ قريباً على ‘Galaxy Watch’ و’ Galaxy Buds’

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-05-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري- تستعد سامسونج قريباً لإطلاق ‘Google Gemini’ على سلسلة ساعات   Galaxy ، في أول إدراج رسمي له ضمن أجهزتها القابلة للارتداء.

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وسيكون تفعيله أكثر سلاسة عند استخدامه أثناء ارتداء سماعات ‘Galaxy Buds3’.

 

ويتيح هذا التحديث توسيع وظائف الذكاء الاصطناعي لتشمل منظومة ‘Galaxy’ بالكامل، ما يعزّز تجربة المستخدم من خلال تقديم مستوى جديد من التفاعل الذكي والمتكامل.


ساعة: ‘Galaxy’ أنجز المزيد دون استخدام اليدين


مع Gemini على ساعة Galaxy، يمكنك الحصول على مساعدة بدون استخدام اليدين باستخدام الأوامر الصوتية الطبيعية للحفاظ على إنتاجيتك أثناء التنقل.

 

عند الجري على جهاز المشي في النادي الرياضي، اطلب من جيميني ببساطة "تذكر أنني أستخدم الخزانة رقم 43 اليوم" لتتمكن من التركيز على تمرينك دون تردد. أو عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا مهمًا وأنت مشغول بحمل البقالة، اطلب من جيميني ببساطة "تلخيص رسالتي الأخيرة" لمراجعة سريعة. يتعامل جيميني مع هذه الطلبات عبر تطبيقاتك، مما يتيح لك إلقاء نظرة سريعة على الرد والعودة مباشرةً إلى ما تفعله.


سماعات ‘Galaxy Buds’: تجربة تفاعلية أكثر سلاسة مع الأجهزة


عند استخدام ’Galaxy Buds’ ستصبح تجربة استخدام مساعد ‘Gemini’ أكثر سلاسة من أي وقت مضى. فمن خلال الأوامر الصوتية أو الضغط المطوّل، يمكنك تفعيله عبر السماعات والتفاعل بكل سلاسة مع هاتف ‘Galaxy’ الذكي. لذا، عندما تربط حذائك الرياضي قبل الركض، اسأل Gemini "ما هو الطقس اليوم؟" دون الحاجة إلى الوصول إلى هاتفك.

 
gnews

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