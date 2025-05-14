سامسونج ترتقي بمستوى الذكاء في أجهزتها القابلة للارتداء: ‘Google Gemini’ قريباً على ‘Galaxy Watch’ و’ Galaxy Buds’

ساعة: ‘Galaxy’ أنجز المزيد دون استخدام اليدين
مع Gemini على ساعة Galaxy، يمكنك الحصول على مساعدة بدون استخدام اليدين باستخدام الأوامر الصوتية الطبيعية للحفاظ على إنتاجيتك أثناء التنقل.
سماعات ‘Galaxy Buds’: تجربة تفاعلية أكثر سلاسة مع الأجهزة
عند استخدام ’Galaxy Buds’ ستصبح تجربة استخدام مساعد ‘Gemini’ أكثر سلاسة من أي وقت مضى. فمن خلال الأوامر الصوتية أو الضغط المطوّل، يمكنك تفعيله عبر السماعات والتفاعل بكل سلاسة مع هاتف ‘Galaxy’ الذكي. لذا، عندما تربط حذائك الرياضي قبل الركض، اسأل Gemini "ما هو الطقس اليوم؟" دون الحاجة إلى الوصول إلى هاتفك.
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