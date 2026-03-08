سامسونج ترتقي بميزة Galaxy AI ومنظومتها المتصلة خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2026

الوكيل الإخباري- كشفت سامسونج للإلكترونيات عن مشاركتها الموسّعة في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة (MWC 2026)، الذي ينعقد في مركز فيرا جران فيا بمدينة برشلونة الإسبانية بين 2 و5 آذار الجاري. وتأتي مشاركة سامسونج في المؤتمر بعد النجاح اللافت الذي حققته فعالية Galaxy Unpacked، حيث تعرض أحدث الأجهزة المحمولة وتسلّط الضوء على رحلة تطور نظام Galaxy AI وصولاً إلى الاعتماد على مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب متكاملة أكثر تخصيصاً وسلاسة عبر منظومة جالاكسي. كما تستعرض سامسونج حلولها المبتكرة والقائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال الشبكات، لتؤكد ريادتها الشاملة التي تغطي كامل منظومة الاتصال.



وفي سياق هذا التطور، تبرز سلسلة أجهزة Galaxy S26 بوصفها الجيل الثالث من أجهزة سامسونج المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تم طرحها بالتزامن مع تقديم حلول مبتكرة جديدة مثل سلسلة Galaxy Buds4، مما يؤكد أهمية ميزة Galaxy AI في توفير أجهزة محمولة وقابلة للارتداء تلبي احتياجات المستخدمين وترتقي بتجاربهم اليومية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "يوفر مؤتمر MWC 2026 منصة مهمة لتسليط الضوء على التطور الذي حققه نظام Galaxy AI اليوم وتوجهاته المستقبلية. فمن سلسلة Galaxy S26 إلى أجهزة Galaxy XR وTriFold المتطورة، نواصل الارتقاء بتكنولوجيا الأجهزة المحمولة مع التركيز على تجربة المستخدم في جميع حلولنا المبتكرة".



سلسلة أجهزة Galaxy S26: أحدث الهواتف المحمولة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

توفر سلسلة أجهزة Galaxy S26 هواتف محمولة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتتميز بمستويات الأداء العالي وسهولة الاستخدام، حيث تكرّس إمكانات ميزة Galaxy AI لتبسيط المهام اليومية من خلال فهم توجهات المستخدم وتوقع احتياجاته واتخاذ الإجراءات نيابةً عنه.



أبرز المزايا والتجارب:

تقنية Privacy Display المدمجة الأولى من نوعها في عالم الأجهزة المحمولة تعزز قدرة المستخدم على التحكم في المواد المعروضة على شاشته، دون التأثير على تجربة المشاهدة أثناء الاستخدام اليومي.

أداء استثنائي بالاعتماد على أفضل المكونات في سلسلة أجهزة Galaxy S، مع دعم التشغيل السلس للإمكانات المتقدمة للأجهزة في الخلفية.

شريحة معالجة Snapdragon 8 Elite Gen 5 المخصصة للأجهزة المحمولة تمنح جهاز Galaxy S26 Ultra الأداء الأفضل في فئته.



حجرة تبريد البخار بتصميمٍ مُحسّن تعزز الاستقرار الحراري في جهاز Galaxy S26 Ultra الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة.



نظام كاميرا جالاكسي الرائد: يجمع بين التقاط الصور وتحريرها ومشاركتها ضمن تجربة سلسة ومتكاملة.

أعلى مستويات السطوع بين كاميرات أجهزة جالاكسي: تتميز كاميرا Galaxy S26 Ultra بفتحات عدسة واسعة لصور أوضح وتفاصيل أغنى في ظروف الإضاءة المنخفضة، حتى عند التكبير.

تقنية Nightography المطوّرة لتصوير الفيديو الليلي: تعزز وضوح التصوير وحيويته في ظروف الإضاءة المنخفضة مع تحسين ميزة عزل الضوضاء.

تقنية Super Steady المطوّرة لتثبيت تصوير الفيديو: توفر خيار التثبيت الأفقي لإنتاج مقاطع فيديو سلسة وثابتة.



تقنية Photo Assist لدعم تحرير الصور: تتيح للمستخدمين توجيه أوامر صوتية لتعديل الصور، مثل تحويل مشهد نهاري إلى ليلي أو استعادة أجزاء مفقودة من عنصر في الصورة.

تقنية Creative Studio لإطلاق الإمكانات الإبداعية: تمنح المستخدمين إمكانية تحويل الصور إلى أنماط فنية متنوعة وصنع ملصقات وخلفيات مخصصة، مما يوفر تجربة تجمع بين الإبداع والتخصيص.



تجارب ذكاء اصطناعي استباقية وتكيفية تجعل المهام اليومية أكثر سهولة وكفاءة، وتوظّف أعلى إمكانيات وكلاء الذكاء الاصطناعي.



تقنية تنبيهات Now Nudge تقدم اقتراحات ذكية وفورية تتكيف مع السياق في الوقت الفعلي، مثل الاقتراح التلقائي لصور من المعرض عند طلبها من قِبل الأصدقاء.

تقنية ملخصات Now Brief: تقدم موجز شخصي بناءً على جدول المستخدم اليومي، وتعرض المحتوى المناسب وتذكّر بالمواعيد المهمة وفقاً لاعتبارات المستخدم.



تقنية دائرة البحث Circle to Search: توفر إمكانية البحث الذكي السريع والسلس بالاعتماد على الصور، حيث تستكشف عدة أجزاء من الصورة في آن واحد.

وكيل Bixby المطوّر: وكيل الذكاء الاصطناعي الأحدث الذي يتيح التفاعل مع أجهزة جالاكسي بسهولة والتنقل بين إعدادات الجهاز وتعديلها من خلال الأوامر الصوتية.



تعدد خيارات وكلاء الذكاء الاصطناعي: ما يتيح للمستخدمين اختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل Bixby وGemini وPerplexity لتبسيط المهام اليومية مثل إجراء عمليات البحث وتنسيق الإجراءات بين التطبيقات نيابة عن المستخدم، وكل ذلك من خلال واجهة مستخدم واحدة سهلة الاستخدام.



تعزيز التجارب التي توفرها منظومة جالاكسي



تؤكد مشاركة سامسونج في مؤتمر MWC 2026 أن تعميق التكامل بين أجهزتها المختلفة يرتقي بقدرات منظومة Galaxy AI ، ويعزز مستويات الراحة والاستمرارية والتخصيص لتجربة المستخدم.



أبرز مزايا المنظومة:



إتاحة الفرصة أمام الزوار لاستكشاف مزايا Galaxy AI بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تعزيز تجارب المستخدمين من خلال سلسلة سماعات Galaxy Buds4.

توفير عروض عملية مباشرة على جهازي Galaxy Book6 Pro و Galaxy Book6 Ultraحديثي الإصدار، بهدف تسليط الضوء على قوة الأداء وكفاءة الإنتاجية.

توفير تجارب ذكاء اصطناعي متطورة على جهاز Galaxy Tab S11، تم تصميمها للاستفادة الكاملة من الحجم الكبير للشاشة وميزة تعدّد المهام.