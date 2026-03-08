سامسونج ترتقي بميزة Galaxy AI ومنظومتها المتصلة خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2026

وفي سياق هذا التطور، تبرز سلسلة أجهزة Galaxy S26 بوصفها الجيل الثالث من أجهزة سامسونج المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تم طرحها بالتزامن مع تقديم حلول مبتكرة جديدة مثل سلسلة Galaxy Buds4، مما يؤكد أهمية ميزة Galaxy AI في توفير أجهزة محمولة وقابلة للارتداء تلبي احتياجات المستخدمين وترتقي بتجاربهم اليومية.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "يوفر مؤتمر MWC 2026 منصة مهمة لتسليط الضوء على التطور الذي حققه نظام Galaxy AI اليوم وتوجهاته المستقبلية. فمن سلسلة Galaxy S26 إلى أجهزة Galaxy XR وTriFold المتطورة، نواصل الارتقاء بتكنولوجيا الأجهزة المحمولة مع التركيز على تجربة المستخدم في جميع حلولنا المبتكرة".
سلسلة أجهزة Galaxy S26: أحدث الهواتف المحمولة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
توفر سلسلة أجهزة Galaxy S26 هواتف محمولة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتتميز بمستويات الأداء العالي وسهولة الاستخدام، حيث تكرّس إمكانات ميزة Galaxy AI لتبسيط المهام اليومية من خلال فهم توجهات المستخدم وتوقع احتياجاته واتخاذ الإجراءات نيابةً عنه.
أبرز المزايا والتجارب:
تقنية Privacy Display المدمجة الأولى من نوعها في عالم الأجهزة المحمولة تعزز قدرة المستخدم على التحكم في المواد المعروضة على شاشته، دون التأثير على تجربة المشاهدة أثناء الاستخدام اليومي.
أداء استثنائي بالاعتماد على أفضل المكونات في سلسلة أجهزة Galaxy S، مع دعم التشغيل السلس للإمكانات المتقدمة للأجهزة في الخلفية.
شريحة معالجة Snapdragon 8 Elite Gen 5 المخصصة للأجهزة المحمولة تمنح جهاز Galaxy S26 Ultra الأداء الأفضل في فئته.
حجرة تبريد البخار بتصميمٍ مُحسّن تعزز الاستقرار الحراري في جهاز Galaxy S26 Ultra الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة.
نظام كاميرا جالاكسي الرائد: يجمع بين التقاط الصور وتحريرها ومشاركتها ضمن تجربة سلسة ومتكاملة.
أعلى مستويات السطوع بين كاميرات أجهزة جالاكسي: تتميز كاميرا Galaxy S26 Ultra بفتحات عدسة واسعة لصور أوضح وتفاصيل أغنى في ظروف الإضاءة المنخفضة، حتى عند التكبير.
تقنية Nightography المطوّرة لتصوير الفيديو الليلي: تعزز وضوح التصوير وحيويته في ظروف الإضاءة المنخفضة مع تحسين ميزة عزل الضوضاء.
تقنية Super Steady المطوّرة لتثبيت تصوير الفيديو: توفر خيار التثبيت الأفقي لإنتاج مقاطع فيديو سلسة وثابتة.
تقنية Photo Assist لدعم تحرير الصور: تتيح للمستخدمين توجيه أوامر صوتية لتعديل الصور، مثل تحويل مشهد نهاري إلى ليلي أو استعادة أجزاء مفقودة من عنصر في الصورة.
تقنية Creative Studio لإطلاق الإمكانات الإبداعية: تمنح المستخدمين إمكانية تحويل الصور إلى أنماط فنية متنوعة وصنع ملصقات وخلفيات مخصصة، مما يوفر تجربة تجمع بين الإبداع والتخصيص.
تجارب ذكاء اصطناعي استباقية وتكيفية تجعل المهام اليومية أكثر سهولة وكفاءة، وتوظّف أعلى إمكانيات وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تقنية تنبيهات Now Nudge تقدم اقتراحات ذكية وفورية تتكيف مع السياق في الوقت الفعلي، مثل الاقتراح التلقائي لصور من المعرض عند طلبها من قِبل الأصدقاء.
تقنية ملخصات Now Brief: تقدم موجز شخصي بناءً على جدول المستخدم اليومي، وتعرض المحتوى المناسب وتذكّر بالمواعيد المهمة وفقاً لاعتبارات المستخدم.
تقنية دائرة البحث Circle to Search: توفر إمكانية البحث الذكي السريع والسلس بالاعتماد على الصور، حيث تستكشف عدة أجزاء من الصورة في آن واحد.
وكيل Bixby المطوّر: وكيل الذكاء الاصطناعي الأحدث الذي يتيح التفاعل مع أجهزة جالاكسي بسهولة والتنقل بين إعدادات الجهاز وتعديلها من خلال الأوامر الصوتية.
تعدد خيارات وكلاء الذكاء الاصطناعي: ما يتيح للمستخدمين اختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل Bixby وGemini وPerplexity لتبسيط المهام اليومية مثل إجراء عمليات البحث وتنسيق الإجراءات بين التطبيقات نيابة عن المستخدم، وكل ذلك من خلال واجهة مستخدم واحدة سهلة الاستخدام.
تعزيز التجارب التي توفرها منظومة جالاكسي
تؤكد مشاركة سامسونج في مؤتمر MWC 2026 أن تعميق التكامل بين أجهزتها المختلفة يرتقي بقدرات منظومة Galaxy AI ، ويعزز مستويات الراحة والاستمرارية والتخصيص لتجربة المستخدم.
أبرز مزايا المنظومة:
إتاحة الفرصة أمام الزوار لاستكشاف مزايا Galaxy AI بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تعزيز تجارب المستخدمين من خلال سلسلة سماعات Galaxy Buds4.
توفير عروض عملية مباشرة على جهازي Galaxy Book6 Pro و Galaxy Book6 Ultraحديثي الإصدار، بهدف تسليط الضوء على قوة الأداء وكفاءة الإنتاجية.
توفير تجارب ذكاء اصطناعي متطورة على جهاز Galaxy Tab S11، تم تصميمها للاستفادة الكاملة من الحجم الكبير للشاشة وميزة تعدّد المهام.
تقديم تجارب صحية من خلال سلسلة الساعات الذكية Galaxy Watch8، والتي توفر للمستخدمين أفكاراً وتجارب تفاعلية أكثر تخصيصاً لمتابعة الأداء أثناء الجري والنوم وممارسات التركيز الذهني.
بنية تحتية ذكية
توسّع سامسونج استراتيجيتها الخاصة بوكلاء الذكاء الاصطناعي لتشمل البنية التحتية الذكية إلى جانب الأجهزة الاستهلاكية، مما يعزز نطاق ريادتها من عالم الأجهزة المحمولة إلى مجال التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية المتصلة.
وتسعى سامسونج من خلال مبادرة "المصانع القائمة على الذكاء الاصطناعي" إلى تسريع وتيرة التحوّل نحو التصنيع الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وانطلاقاً من خطتها الرامية إلى تحويل جميع منشآتها الإنتاجية حول العالم إلى مصانع قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، تكشف الشركة عن أهمية التكامل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة تقنية التوأم الرقمي، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، لتحسين الإنتاج وتطوير آليات مراقبة الجودة وتعزيز المرونة التشغيلية.
وتستعرض سامسونج أيضاً رؤيتها الخاصة بـالرعاية الصحية المتصلة بالإنترنت، والتي تعزّزت بعد استحواذها على شركة Xealth في عام 2025. وتعمل سامسونج على تعزيز الميزات الخاصة بتطبيق Samsung Health لتمكين المستخدمين من إدارة صحتهم وفق أعلى مستويات الوقائية والتخصيص والمتابعة المتواصلة، من خلال دمج مؤشرات أداء الصحة في منظومة Galaxy AI. أمّا على الصعيد السريري، تتيح أنظمة Xealth للرعاية إمكانية دمج الأدوات الرقمية وبرامج الرعاية وبيانات المرضى مباشرة ضمن روتين العمل اليومي للطبيب، وذلك على امتداد شبكة تضم مئات المستشفيات ومزوّدي حلول الرعاية الصحية، مما يتيح للأطباء وصف العلاج ومتابعة وإدارة آليات الرعاية الرقمية بما يتوافق مع الاحتياجات الواقعية للمرضى.
رؤية سامسونج المستقبلية للريادة والابتكار
تسعى سامسونج إلى تعزيز إرثها العريق في التصميم من خلال الكشف عن رؤيتها المستقبلية لأشكال الجيل القادم من الهواتف المحمولة والتقنيات الناشئة، مؤكّدةً التزامها الاستراتيجي بتوسيع آفاق الابتكار. وتعرض الشركة تجارب عملية حصرية مع جهازي Galaxy XR وGalaxy TriFold، لتعرّف الزوار بالقدرات الريادية للشركة في تطوير الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما تسلّط الشركة الضوء على مؤسسة Galaxy Foundation، مؤكدة التزامها بالخصوصية، والأمان، والاستدامة، والتنمية المسؤولة، بما في ذلك التحسينات التي تم تطبيقها في منصة Samsung Knox وتقنيات الحماية القائمة على الأجهزة.
توسعة نطاق الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية من خلال الشراكات الإقليمية
تعمل سامسونج على توسيع إمكانات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية لبعض هواتف جالاكسي الذكية، بما في ذلك سلسلة Galaxy S26، من خلال التعاون المتواصل مع كبار مشغّلي شبكات الاتصالات العالميين في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان. وتأتي هذه الخطوة لضمان القدرة على التواصل وإرسال المعلومات المهمة في حالات الطوارئ، خاصة عندما تتوقف شبكات الهاتف المحمول التقليدية عن العمل. وبدأت سامسونج في إدراج خدمة الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية ضمن إصداراتها الرائدة من هواتف جالاكسي وسلسلة Galaxy A منذ عام 2025، فيما تواصل العمل على تفعيل هذه الخدمة في المزيد من الطرازات. ومن المقرر توفير ميزة الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية على مراحل حسب توافر الشبكات الإقليمية والمتطلبات التنظيمية. وتواكب سامسونج هذه الخطوة من خلال التعاون مع مشغّلي الشبكات ومزوّدي خدمات الأقمار الصناعية لضمان الوصول الموثوق إلى أدوات الاتصال الأساسية في اللحظات الحرجة.
ويمكن للزوار استكشاف هذه الابتكارات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مباشرةً ضمن جناح Galaxy Experience التابع لسامسونج في القاعة رقم 3 داخل في مركز فيرا جران فيا، وذلك بين 2 و5 مارس الجاري.
رؤية سامسونج للذكاء الاصطناعي في قطاع الشبكات: دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مستويات الشبكة
انطلاقاً من ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات أعمالها، تقود سامسونج مسيرة تطوير الشبكات المتكاملة القائمة على البرمجيات. وتسعى الشركة إلى تمكين مشغّلي الشبكات من نشر قدرات الذكاء الاصطناعي وتوسعة نطاق الخدمات المبتكرة، من خلال توفير بنية تحتية مرنة تدعم منصات الحوسبة عالية الأداء (وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات)، والتي يقدّمها شركاؤها التقنيون ضمن منظومة الأجهزة والخدمات. ويسهم هذا النهج القائم على البرمجيات في تحسين كفاءة الشبكة وأدائها، كما يتيح للمشغّلين تحويل بنيتهم التحتية الحالية إلى محرّك قوي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتسعى الشركة لتسريع وتيرة الانتقال نحو الشبكات المستقلّة بالكامل بحلول عام 2027. وتندرج في صميم هذه الرؤية حزمة سامسونج الذكية لإدارة عمليات الشبكات، والمعروفة باسم CognitiV، وهي مجموعة متنوعة من حلول أتمتة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتضمن تقنية Agent Fabric لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسيق أعمالهم. وتعمل هذه التقنية كمستوى ذكاء موحّد يمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين من العمل بشكل مستقلّ أو جماعي وفقاً لقدراتهم التحليلية، مما يسهّل إدارة دورة حياة الشبكة بالكامل، بدءاً من التخطيط والتركيب ووصولاً إلى الصيانة واستكشاف الأعطال وإصلاحها وتحسين تجربة المستخدم وإدارتها. وسيتم تقديم عروض توضيحية مباشرة لنماذج عمل الوكلاء المتعددين خلال الفعالية.
وتعتزم سامسونج أيضاً الكشف عن إمكانات تطبيق Network in a Server، وهو حل الشركة البرمجي المتقدّم للذكاء الاصطناعي في مجال الحوسبة الطرفية، والذي يفتح آفاقاً جديدة في قطاع الأعمال، إذ يمكن للشركات، من خلال دمج وظائف شبكية متعددة في خادم واحد مزوّد بأحدث المعالجات، اعتماد خدمات الذكاء الاصطناعي بسهولة، مثل مراقبة السلامة وتطبيقات الواقع المعزز، والتي تتطلب معالجة محلية لضمان الاستجابة الفورية.
يقع جناح سامسونج المخصص لشبكات الأعمال في القاعة رقم 2 ضمن المنصة 2M20، ويقتصر الدخول إليه على الزوار الحاصلين على دعوة رسمية فقط .
