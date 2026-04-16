سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra

وينبع هذا التحول من إدراك سامسونج بأن تعميق التكامل التقني يترتب عليه التزام أكبر بحماية المساحة الشخصية للمستخدمين، لا سيما أن الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد أصبحت اليوم أكثر تخصيصاً ووعياً بسياق الاستخدام.
[محطة جديدة في تاريخ جالاكسي: نقلة نوعية في تكنولوجيا العرض]
يقدم جهاز Galaxy S26 Ultra مفهوماً جديداً للخصوصية على مستوى البكسل من خلال ميزة خصوصية العرض Privacy Display المدمجة من سامسونج، التي تعتمد على بنية دقيقة للتحكم في انتشار الضوء، على عكس فلاتر الخصوصية التقليدية التي تُثبت فوق الشاشات، وتؤدي إلى خفض الإضاءة أو التأثير في كفاءة مستشعر البصمة. وتتيح التقنية الجديدة والرائدة على مستوى القطاع تضييق مسارات الضوء المنبعث من كل بكسل، بحيث يستمتع المستخدم بتجربة بصرية واضحة وعالية التباين عند النظر للشاشة، بينما تتحول الشاشة إلى وضع الخصوصية الكاملة عند النظر إليها من جميع الجوانب.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس الإقليمي للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "ندخل اليوم عصراً جديداً أصبحت فيه التكنولوجيا أكثر تخصيصاً وذكاءً، مما يزيد من أهمية حماية المعلومات الشخصية. ولذلك فقد حرصنا على دمج مزايا الخصوصية ضمن المكونات المادية لجهاز Galaxy S26 Ultra، بدلاً من كونها خاصية برمجية ضمن نظام التشغيل، وهذا ما يمنح المستخدمين قدراً أعلى من الثقة، ويحافظ على خصوصيتهم عند استخدام الجهاز في الأماكن العامة أو وسائل النقل المزدحمة، دون التأثير في تجربة العرض الرائدة التي تتميز بها أجهزة جالاكسي".
[خصوصية تلائم أسلوب الحياة اليومية]
يعمل جهاز Galaxy S26 Ultra بواجهة One UI 8.5، ويقدم مجموعة من المزايا المصممة لدمج معايير الخصوصية بسلاسة ضمن تجربة جالاكسي، بما فيها:
⦁ الألبوم الخاص (Private Album): والذي يساعد المستخدمين على تأمين الوسائط الشخصية مباشرة من داخل تطبيق المعرض باستخدام قفل الجهاز الحالي، دون الحاجة إلى إنشاء حساب أو مجلد منفصل.
⦁ تنبيهات الخصوصية الاستباقية (Proactive Privacy Alerts): إشعارات فورية ترصد محاولات التطبيقات الوصول إلى بيانات حساسة مثل الموقع الدقيق أو سجل المكالمات دون وجود ضرورة لذلك.
⦁ فحص المكالمات الذكي (Intelligent Call Screening): تتولى ميزة Galaxy AI الرد على المكالمات الواردة من أرقام مجهولة لتحديد هوية المتصل وتلخيص سبب الاتصال قبل أن يقرر المستخدم الرد.
[تجربة خصوصية سهلة الاستخدام]
صُممت ميزة خصوصية العرض Privacy Display لتنسجم بسلاسة مع الاستخدامات اليومية مع توفير تحكم دقيق، من دون التأثير في أداء الجهاز، حيث يمكن للمستخدمين:
⦁ اختيار الوضع: للتبديل بسهولة بين وضعي الإيقاف والتفعيل ووضع الحماية القصوى للخصوصية، بما يتناسب مع بيئة الاستخدام.
⦁ الأتمتة الذكية: عبر ضبط الشاشة لتفعيل ميزة الخصوصية تلقائياً عند فتح تطبيقات محددة، أو عند إدخال رمز التعريف الشخصيPIN في شاشة القفل.
⦁ الخصوصية الجزئية للشاشة: لإخفاء الإشعارات المنبثقة الحساسة، مع إبقاء بقية محتوى الشاشة مرئياً.
[طبقات متعددة للحماية]
ترتكز هذه الابتكارات على منظومة أمنية متكاملة؛ وفيما توفّر ميزة خصوصية العرض Privacy Display الحماية على المستوى المادي، تتولى تقنياتKnox Vault عزل البيانات البيومترية الحساسة ضمن المكونات المادية الآمنة في الجهاز، وتضمن ميزة الحماية المشفرة المحسّنة Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) تمكين كل تطبيق من الوصول حصراً إلى بياناته المشفّرة الخاصة. ولتعزيز استدامة هذه الثقة، توفر سامسونج سبع سنوات من تحديثات الأمان لسلسلة أجهزة Galaxy S26.
لمزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy S26، والتزام سامسونج بتوفير مزايا الذكاء الاصطناعي المتمحورة حول احتياجات المستخدمين، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com.
نبذة عن شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة
تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك وأنظمة التكامل واسع النطاق (LSI). كما تُطوّر سامسونج تقنيات التصوير الطبي، وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والروبوتات، وتُقدّم منتجات مبتكرة في مجال السيارات والصوت من خلال Harman. بفضل منظومة SmartThings، والتعاون المفتوح مع الشركاء، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها، تُقدّم سامسونج تجربة اتصال سلسة وذكية. للحصول على آخر الأخبار، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط : news.samsung.com/mena
-
