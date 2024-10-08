سامسونج تستضيف "يوم حلول الهواء" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في هذا المجال

الوكيل الإخباري- اختتمت شركة سامسونج إلكترونيكس فعالية "يوم حلول الهواء"، التي استضافتها في كوريا بحضور شبكة موزعي منتجاتها من حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وإلى جانبهم عدد من عملائها ضمن هذا القطاع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وكانت فعالية "يوم حلول الهواء"، قد أقيمت على مدار ثلاثة أيام، متضمنة برنامجاً حافلاً انطوى على فرصة إجراء النقاشات المعمقة حول أحدث الإنجازات والتطورات في مجال حلول الهواء بين المشاركين والحاضرين، إلى جانب التعرف إلى ابتكارات سامسونج ومنتجاتها في هذا المجال في إطار جولة ميدانية لمصانع سامسونج بمختلف مرافقها، بما فيها مصانع إنتاج الوحدات الداخلية والخارجية والقوالب لمكيفات الهواء في غوانغو.



وقد حظي المشاركون ضمن برنامج الفعالية بفرصة زيارة مقر إدارة سامسونج في سوون، إلى جانب زيارة متحف سامسونج للابتكار، والذي يضم أهم الابتكارات والاختراعات التقنية المميزة، فضلاً عن زيارة صالة المنزل الذكي من سامسونج، وزيارة مبنى برجي R5، الذي يعتبر المركز الرئيس لأبحاث سامسونج الخاصة بالهواتف المتنقلة.



كذلك، فقد أتيحت الفرصة للمشاركين في برنامج الفعالية لزيارة منشأة تكييف الهواء الحديثة لدى سامسونج إلكترونيكس، التي تعد الأولى على مستوى العالم في تقديم مستويات جديدة باستمرار من الإبداع والابتكار في مجال حلول تكييف الهواء، الأمر الذي تكلل بابتكارها تقنية WindFree™‎ الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، والتي تعد أول نظام يعمل على خلق بيئة باردة ومريحة بتوفير مجرى هوائي رطب ومنعش وموزع بشكل متساو في كافة أنحاء الغرفة من الهواء الساكن، مقدمةً تحولاً جذرياً مبتكراً على مستوى الصناعة بفضل مستويات الراحة الاستثنائية التي تتيحها من خلال تدفق الهواء اللطيف وغير المحسوس تقريباً، مع كفاءة فائقة في استخدام الطاقة في الوحدة الخارجية، مما يجعلها حلاً صديقاً للبيئة أيضاً.



هذا واشتمل برنامج الفعالية على إطلاع المشاركين على خط إنتاج جهاز التكييف DVM S2، الجيل الجديد من أنظمة التكييف المركزي الرقمية متغيرة الاستطاعة DVM S2، والتي تمتاز بكفاءتها القصوى في استهلاك الطاقة، علاوةً على ما تقدمه من راحة منقطعة النظير، حتى في الظروف المناخية القاسية، بالمقارنة لمجموعة DVM السابقة، بفضل تعزيزها بتقنية تدفق التبريد المتباينVRF، وبوظائف الذكاء الاصطناعي، مع تحسينات كبيرة على المبادل الحراري الموسع والمقاوم للتآكل مع مساحة أكبر للتسخين بشكل أسرع، وعلى المروحة متعددة الشفرات المسننة، بما يقلل تكاليف التشغيل.

وتضمن برنامج الفعالية جلسة حوارية شارك فيها خبراء الصناعة لمناقشة قضايا هامة مثل الابتكارات والتقنيات الخضراء وإنترنت الأشياء للمنازل الذكية وإنترنت الأشياء في المباني.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في سامسونج-المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوكان توتكو: "يشرفنا استضافة هذه النخبة من الضيوف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين تلعب رؤاهم وخبراتهم دوراً محورياً في تشكيل مستقبل صناعة التدفئة والتهوية والتكييف."