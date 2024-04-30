سامسونج تستعرض أحدث تقنياتها للحياة المتّصلة وأجهزتها المدمجة الجديدة في "يوروكوتشينا 2024"

الوكيل الاخباري - قدّمت شركة سامسونج للإلكترونيات أحدث عروضها المتميزة للمطابخ وأنماط الحياة في إطار التزامها المستمر بتعزيز تجربة حياة منزلية متصلة، وذلك خلال مشاركتها في معرض يوروكوتشينا EuroCucina 2024 في ميلانو، أحد أكبر المعارض العالمية الرائدة والمتخصّصة بالمطابخ، والذي عقد في الفترة من 16 إلى 21 نيسان في رو فييرا ميلانو. وسلطت سامسونج في الحدث الضوء على أثر الاتصال بين الأجهزة المختلفة، والمزايا المبتكرة لمنتجاتها الجديدة، ودورها في إحداث ثورة في الحياة اليومية في المنزل.

اضافة اعلان



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء في وحدة الأجهزة الرقمية في سامسونج، موهيونغ لي: "يسعدنا تقديم أحدث ابتكاراتنا في يوروكوتشينا، وذلك في أعقاب الحدث العالمي "مرحبًا بكم في الذكاء الاصطناعي المخصّص BESPOKE AI" الذي عقد مؤخراً. إذ نؤمن بأن الاتصال بين الأجهزة سيعزز حياة المستهلكين بشكل كبير، كما نهدف إلى توفير المنتجات والتحسينات المدمجة في الأجهزة والتي تضفي قيمة كبيرة على حياة عملائنا اليومية، ونتطلع إلى رؤية تفاعلهم معها".



كما أتاح جناح سامسونج في الحدث للزوّار استكشاف منطقتين رئيسيتين؛ الأولى لأجهزة الذكاء الاصطناعي المخصّص Bespoke AI، والأخرى للمطابخ المتميّزة والتي ستكشف فيها سامسونج النقاب عن ثلاثة أجهزة مدمجة جديدة مصممة خصيصًا لمواكبة احتياجات أنماط الحياة الأوروبية، ومزودة بأحدث التقنيات المبتكرة .