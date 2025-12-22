سامسونج تستعرض ابتكارات جديدة في أسلوب الحياة المتصل بالذكاء الاصطناعي في معرض ‘CES 2026’

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن مشاركتها المرتقبة في معرض CES 2026، الذي سيُقام خلال الفترة 6 إلى 9 كانون الثاني في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال المعرض، تستعرض الشركة مجموعة من التحسينات الجديدة في أسلوب الحياة المنزلية، والتي تجمع بين العناية المخصّصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأداء القوي المعتمد على العتاد المتطور. وتعزّز سامسونج هذا العام مجموعة أجهزة ‘Bespoke AI’المنزلية من خلال حلول أكثر ذكاءً للعناية بالأقمشة، وتحكم أكثر سلاسة في درجات الحرارة، وتجارب تنظيف أكثر راحة جميعها مصمّمة للتكيّف مع أنماط حياة المستخدمين عبر تكامل سلس بين الأجهزة. وتشمل الابتكارات المعروضة النسخة المطوّرة من ‘Bespoke AI AirDresser’، وجهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’، ومكيف ‘Bespoke AI WindFree Pro’، إلى جانب المكنسة الروبوتية الرائدة Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra’ .

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير لقطاع الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات، جونغ سونغ مون: "نسعى هذا العام إلى الارتقاء بتجربة المعيشة من خلال الكشف عن النسخ المطوّرة من ‘AirDresser’ و’Laundry Combo’ ومكيّف ‘WindFree’، والتي جرى تطويرها بالاستناد إلى ملاحظات العملاء القيّمة والاستفادة من خبراتنا المتراكمة في مجال البحث والتطوير على مرّ السنوات. ومن خلال الابتكار المستمر، نعمل على تحسين الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع أجهزتهم في حياتهم اليومية".



دورات كاملة أسرع، تجفيف محسّن، وعناية أكثر ذكاءً مع ‘Bespoke AI Laundry Combo’

بعد إطلاقه في عام 2024، تأتي ‘Bespoke AI Laundry Combo 2026’ مع مجموعة من التحسينات التي تسهم في تقليص زمن دورات الغسل والتجفيف وتعزيز كفاءة التجفيف. إذ يعتمد برنامج ‘Super Speed’ على تقنية ‘Speed Spray’ عالية الضغط، التي تحسّن اختراق المنظف للأقمشة وتسريع عملية الشطف، ما يوفّر غسلاً سريعًا وفعّالًا. وفي المقابل، يقدّم ‘Booster Heat Exchanger’ المدمج حديثًا أداءً أفضل في التجفيف. كما يتضمن الإصدار المطوّر ميزة ‘Auto Open Door+’، التي لا تكتفي بفتح الباب تلقائيًا بعد انتهاء الدورة، بل تُفعّل أيضًا دوران الهواء داخل الحوض بعد دورات الغسل فقط، للمساعدة على منع تراكم الروائح غير المرغوب فيها على الملابس المتبقية

اضافة اعلان



كما تم تزويد الجهاز المطوّر بميزة ‘AI Wash & Dry+’، التي تعتمد على مجموعة من المستشعرات لتحسين الأداء مع كل حمولة غسيل. إذ ترصد الميزة وزن الحمولة لتحديد الكمية المناسبة من المياه والمنظفات، وتتعرف على خمسة أنواع من الأقمشة بما في ذلك الملابس الخارجية والدنيم، إلى جانب مراقبة مستوى الاتساخ بشكل فوري.



ويتميّز الجهاز أيضًا بفلتر الوبر العريض ‘Wide Lint Filter’ بتصميم يعمل بلمسة واحدة لسهولة التنظيف، إلى جانب تصميم ثنائي الطبقات ومساحة تجميع أكبر تضمن التقاطًا أكثر كفاءة للوبر والجزيئات. وخلال هذا العام، وإلى جانب الطراز الأصلي المزوّد بشاشة ‘LCD’ بقياس 7 بوصات، تعتزم سامسونج طرح نسخة أكثر ملاءمة من حيث التكلفة بشاشة ‘LCD’ بقياس 2.8 بوصة مع قرص تحكم دوّار، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستخدمين.



‘Bespoke AI AirDresser’ يقدّم عناية أقوى بالتجاعيد وتجفيفًا أكثر ذكاءً



بعد ثلاث سنوات على طرح الإصدار السابق، يعود ‘Bespoke AI AirDresser’ المطوّر من سامسونج بأداء محسّن ومستوى أعلى من الراحة في الاستخدام. إذ يأتي الجهاز مزوّدًا بميزة ‘Auto Wrinkle Care’ الجديدة، التي تعتمد على نظام ‘Dual AirWash’ و ‘Dual JetSteam’ المطوّر للمساعدة على تنعيم التجاعيد بسرعة وسهولة، بما يواكب وتيرة الصباح. ويسهم نظام ‘Dual JetSteam’ كذلك في الحفاظ على انتعاش الملابس من خلال ضخ حرارة عالية تتغلغل بعمق داخل الأقمشة، ما يساعد على تقليل 99.9% من بعض الفيروسات والبكتيريا و 99% من الروائح المزعجة. وإلى جانب ذلك، يتميّز الطراز بدورة تجفيف ذكية تضبط زمن التجفيف تلقائيًا وفق حجم الحمولة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، لضمان تجفيف مثالي يحول دون الإفراط أو النقص في التجفيف، ويحافظ على جودة الأقمشة.

ومن أبرز مزايا الجهاز تكامله الذكي مع ‘Bespoke AI Laundry Combo’، حيث تقوم ميزة ‘Auto Cycle Link’ باقتراح برنامج التجفيف المناسب على ‘AirDresser’ فور انتهاء دورة الغسل. وعند اختيار برامج مخصّصة للعناية الخاصة مثل برنامج السترات على جهاز ال’ـ ‘Combo، يتم تلقائيًا تفعيل البرنامج نفسه على ‘AirDresser’، بما يوفّر تجربة عناية متواصلة وسلسة بالملابس. كما يتميّز التصميم المُحدّث بباب ‘One Body Door’ الأنيق وشاشة ‘LCD’ بقياس 2.8 بوصة، ما يعزّز سهولة الاستخدام ويوفّر تجربة أكثر انسيابية.



مكيّف ‘Bespoke AI WindFree Pro’ يقدّم أوضاع هواء مخصّصة بفضل الشفرات المتعددة

يأتي مكيّف ‘WindFree Air Conditioner’ الجديد هذا العام مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي وميزة ‘Motion Wind’، لمعالجة أحد أبرز العوامل المؤثرة في قرار الشراء لدى المستخدمين، والمتمثّل في أوضاع تدفق الهواء. وقد تم رفع عدد الشفرات من واحدة إلى ثلاث، ما يتيح توجيه الهواء في اتجاهات متعددة وفق تفضيلات المستخدم. وتعمل ‘Triple Motion Wings’ على توفير سبعة أوضاع مخصّصة لتدفق الهواء، من بينها ‘Max Wind’ الذي يوفّر تبريدًا فوريًا أسرع بنسبة 15%، و’Surround Wind’ لتوزيع الهواء بشكل متوازن، و’Long Reach Wind’ الذي يوجّه الهواء البارد لمسافة مضاعفة، إضافة إلى ‘Down Wind’ الذي يدفع الهواء الدافئ إلى الأسفل بسرعة لتسريع وصول الهواء البارد. ومع أوضاع ‘AI Direct Wind’ و’AI Indirect Wind’ المعتمدة على الرادار، يستشعر النظام وجود المستخدم ويقوم تلقائيًا بتوجيه الهواء نحوه أو إبعاده، بما يعزّز مستويات الراحة في مختلف الأوقات.



كما يتضمن الطراز ميزة AI Fast & Comfort Cooling’’، التي تحلل درجة الحرارة ومستوى الرطوبة وحجم الغرفة لتفعيل نمط التبريد الأنسب تلقائيًا. وبالاستناد إلى أنماط الاستخدام، يوفّر النظام خيارات متعددة تشمل ‘Fast Cooling’ للتبريد السريع، و ‘WindFree Comfort’ لراحة دون تيارات هوائية مباشرة، و ‘Dry Comfort’ لتقليل الرطوبة دون إحساس بالبرودة. وإلى جانب ذلك، تراقب ميزة ‘AI Energy Mode’ سلوك الاستخدام والظروف الخارجية معًا للحد من تقلبات عمل الضاغط، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%.



‘Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra’ يقدّم تعرّفًا ذكيًا على العوائق والسوائل لتنقّل أكثر ذكاءً

تأتي المكنسة الروبوتية الجديدة ‘Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra’ مزوّدة بتقنيات تعرّف متقدمة صُمّمت للحد من التدخل اليدوي وتبسيط مهام التنظيف بشكل غير مسبوق. وبفضل معالج ‘Qualcomm Dragonwing™’، تعتمد المكنسة على تقنيات التعرّف على الأجسام المدعومة بالتعلّم العميق، ما يتيح لها رصد الأشخاص والقطط والكلاب بدقة أعلى، إلى جانب العوائق التي يصعب ملاحظتها مثل الكابلات أو السجاد. كما يدعم الطراز ميزة ‘AI Liquid Recognition’، التي تمكّنه من اكتشاف الانسكابات السائلة وتحديد ما إذا كان ينبغي تنظيفها أو تفاديها، وفق الإعدادات التي يحدّدها المستخدم. وإلى جانب ذلك، تسهم تقنية ‘Easy Pass Wheel’ المطوّرة في رفع جسم الجهاز وخفض العجلات لتجاوز العتبات بارتفاع يصل إلى 2.4 بوصة، ما يعزّز سلاسة الحركة داخل المنزل.



سامسونج في معرض ‘CES’