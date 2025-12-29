سامسونج تستعرض رؤية ذكاء اصطناعي جديدة مبنية على Google Gemini في CES 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها ستكشف عن أحدث تشكيلاتها من أجهزة المطبخ خلال معرض ‘CES 2026’، والتي تشمل الإصدارات الأحدث من ثلاجة ‘Bespoke AI، وفرن الميكروويف المُثبّت، وفرن الطهي المدمج. وإلى جانب التصاميم المُحدّثة عبر مختلف الأجهزة، ستسلّط سامسونج الضوء على تحسينات نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي المعتمد على الرؤية، والمدعوم بتقنيات Google ‘Gemini’ و ‘Google Cloud’، في خطوة تهدف إلى تبسيط المهام اليومية والارتقاء بتجربة المطبخ بشكل عام.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب التنفيذي للرئيس ورئيس فريق البحث والتطوير في قطاع الأجهزة الرقمية بشركة سامسونج للإلكترونيات، جونغ سونغ مون: "من خلال ريادتها في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمد على الرؤية، قادت سامسونج مسيرة الابتكار في سوق أجهزة المطبخ. ومع هذا التعاون مع ‘Google Cloud’، نصل إلى مستوى جديد من الابتكار، ونواصل عبر هذه المبادرات تطوير تجارب أفضل وأكثر تطورًا للمستخدمين خلال العام المقبل".



تقديم أحدث ثلاجات سامسونج المزوّدة بتقنية ‘AI Vision’

في معرض CES، تستعرض سامسونج ثلاجة ‘Bespoke AI Refrigerator Family Hub’ الجديدة، والمزوّدة بالجيل المطوّر من تقنية ‘AI Vision’. ويأتي هذا التحديث مدعومًا بإمكانات مبنية على Google Gemini، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لدمج هذه التقنية داخل ثلاجة.



في الإصدارات السابقة، كانت تقنية ‘AI Vision’ قادرة على التعرّف على ما يصل إلى 37 نوعًا من الأطعمة الطازجة و 50 نوعًا من الأطعمة المصنّعة المُسجّلة مسبقًا مباشرة على الجهاز. أما الإصدار الجديد الذي سيتم الكشف عنه في ‘CES’، فقد صُمم لتجاوز هذه الحدود، مع توسيع نطاق التعرّف على عدد أكبر من الأصناف الغذائية، بما يقدّم تجربة أكثر شمولية ومرونة.



ومن المخطط أن تصبح التقنية قادرة على التعرّف على الأطعمة المصنّعة دون الحاجة إلى تسجيلها مسبقًا، مع إضافة أسمائها تلقائيًا إلى قائمة الطعام لزيادة سهولة الاستخدام. كما تهدف سامسونج إلى تمكين النظام من التعرّف على العناصر التي يُسميها المستخدم بنفسه، بحيث يمكن إضافة الأطعمة المخزنة في حاويات شخصية إلى القائمة بكل بساطة.



ومع تحسّن دقة التعرّف على المكوّنات، تصبح إدارة قائمة الطعام أوضح وأسهل من أي وقت مضى، ما يفتح آفاقًا أوسع لتجارب أكثر ذكاءً في المطبخ. وخلاال معرض ‘CES’، ستسلّط سامسونج الضوء على القدرات المعزّزة لتقنية ‘AI Vision’ وحالات الاستخدام الجديدة، في عرض يجسّد ملامح مستقبل المطبخ الذكي القائم على التخصيص الحقيقي.



تصميم مطبخ موحّد بلمسة ستانلس مطوّرة

تقدّم سامسونج أيضًا مجموعة جديدة من ثلاجات ‘French Door’، وأفران ‘Slide-in’، ونماذج جديدة من أفران المايكروويف ‘OTR’، لتمنح المستهلكين مظهراً أكثر حداثة وخيار تشطيب موحّد بلمسة الستانلس، يدعم تصميم مطبخ متناسق ومتّكامل.



وتتميّز ثلاجة ‘Bespoke AI French Door’ الجديدة ذات الأبواب الثلاثة بتصميم ‘Zero Clearance’، يتيح تركيبها مع مسافة جانبية لا تتجاوز نحو 4 ملم. كما تم تقليل عمق الباب بمقدار 50 ملم مقارنة بالطراز التقليدي، ما يسمح بالوصول الكامل إلى الأدراج ومحتويات الثلاجة عند فتح الأبواب بالكامل. وتوفر ميزة ‘AutoView’، وهي باب شفاف، إمكانية الاطلاع السريع على المحتويات دون الحاجة إلى فتح الثلاجة.

أما فرن ‘Slide-in’ المطوّر، فيأتي بتصميم جديد كليًا مع تشطيب ستانلس موحّد يشمل لوحة التحكم والمقابض والباب، إلى جانب اعتماد مقبض بتصميم شريطي جديد ومقبض تحكم دقيق ‘Precision Knob’ يعزّز مستويات الأمان أثناء الاستخدام.



كما تكشف سامسونج عن نوعين من أفران المايكروويف ‘OTR’ طراز ‘Air-Fry OTR’ وطراز ‘DualVent OTR’. ويبرز التطوير الأهم في طراز ‘DualVent’ من خلال إعادة تصميم نظام الشفط، إذ غالبًا ما يمتد عمق سطح الطهي في الأفران أبعد من عمق المايكروويف العلوي، ما يصعّب التقاط الدخان من الشعلات الأمامية. ويعالج نظام التهوية المزدوج الجديد هذه المشكلة عبر إضافة جناح تهوية أمامي إلى جانب التهوية السفلية، ما يحسّن كفاءة التقاط الدخان بشكل ملحوظ مقارنة بالطراز السابق.