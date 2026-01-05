سامسونج تستعرض رؤية "رفيقك في حياة معززة بالذكاء الاصطناعي" في The First Look ضمن CES 2026

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن رؤيتها الجديدة بعنوان "رفيقك في حياة معززة بالذكاء الاصطناعي"، وذلك خلال فعالية "The First Look" ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، والتي أُقيمت في قاعة Latour بفندق Wynn بلاس فيغاس. وسلّط الحدث الضوء على الذكاء الاصطناعي باعتباره جوهر فلسفة سامسونج، والركيزة التي تستند إليها مختلف أنشطة الشركة، بدءاً من البحث والتطوير وتطوير المنتجات، وصولاً إلى العمليات التشغيلية وتجربة المستخدم.

وافتتح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة (Device eXperience – DX) في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه، الفعالية باستعراض فلسفة الشركة في الذكاء الاصطناعي، موضحاً كيف تُمكّن سامسونج، بفضل منظومتها الواسعة والمترابطة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، من تقديم تجربة "الرفيق الفعلي للذكاء الاصطناعي" للمستخدمين.



وبيّن تي إم روه أن هذا النهج، إلى جانب شراكات سامسونج وابتكاراتها في الأجهزة والتجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعزّز الانتقال بعصر الذكاء الاصطناعي إلى مستوى جديد، يتيح للمستخدمين الاستفادة من إمكانات تفوق الخدمات التقنية الأساسية، ويفتح أمامهم آفاقاً لتجارب أكثر عمقاً في مختلف جوانب حياتهم. وصرّح قائلاً: "نعمل في سامسونج على بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة وموحّدة ومصمّمة بدقة لتلبية الاحتياجات الفردية، تمتد عبر مختلف فئات أجهزتنا وخدماتنا، لتمنح المستخدمين تجارب أكثر ذكاءً وسلاسة. وبفضل الانتشار الواسع لأجهزتنا، وتنوّع فئات منتجاتنا، واتساع نطاق خدماتنا، تتمتع سامسونج بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي."



الرفيق الترفيهي: تجربة تتجاوز المشاهدة التقليدية



استعرض كل من الرئيس ومدير وحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، إس دبليو يونغ، والرئيس التنفيذي للتسويق والشراكات في أعمال العرض المرئي سامسونج للإلكترونيات أمريكا، سوخماني موهتا، كيف تجمع سامسونج بين التفوّق التقني في الأجهزة والذكاء البصري لتقديم تجربة الرفيق الترفيهي الحقيقي. واستناداً إلى أكثر من عشرين عاماً من الريادة في صناعة أجهزة التلفزيون، نجحت سامسونج في تطوير مجموعة متكاملة من أجهزة التلفزيون المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفّر للمستخدمين طريقة جديدة كلياً للتفاعل مع تجربة المشاهدة.



ويتصدّر مجموعة شاشات العرض جهاز Micro RGB بقياس 130 بوصة، والذي يشكّل قفزة نوعية غير مسبوقة من حيث الحجم وجودة الصورة. ويمثّل هذا الطراز بداية عصر جديد في دقة الألوان، إذ يقدّم أوسع طيف لوني وأكثره تفصيلاً على الإطلاق ضمن شاشات سامسونج، فيما يضمن تصميم Timeless Frame تقليل عوامل التشتيت، ليُبرز جمال الصورة بأسلوبٍ راقٍ.



وتستند جودة الصورة الاستثنائية إلى مصدر إضاءة RGB متناهي الصغر، حيث يعمل كل صمام ثنائي "ديود" مجهري بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق بشكل مستقل، لإنتاج ألوان نقية وطبيعية بأعلى درجات الدقة. ويتيح محرك Micro RGB AI Engine Pro تحكماً فائق الدقة في ألوان RGB، ما يوفّر جودة صورة غامرة ونابضة بالحياة في كل مشهد.



وترتقي تقنية Vision AI Companion "VAC" بتجربة المشاهدة إلى مستوى جديد، إذ تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعمل جنباً إلى جنب مع المستخدمين كرفيق ترفيهي متكامل، يعزّز تجربة المشاهدة وتناول الطعام والمزاج في أي مكان بالمنزل. وبفضله، يُمكن للمستخدمين الحصول على إرشادات حول ما يُشاهدونه، وما يتناولونه من طعام، وما يستمعون إليه من موسيقى، ما يُعزز تجربة المشاهدة ويوسّعها لتتجاوز حدود المشاهدة التقليدية.



وتوفّر سامسونج أيضاً أوضاعاً ذكية سهلة الاستخدام تتيح تخصيص تجربة المشاهدة بحسب تفضيلات المستخدمين. فلعشّاق كرة القدم، يقدّم AI Soccer Mode Pro تجربة مشاهدة أكثر إثارة من خلال ضبط الصورة والصوت بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ليحاكي أجواء الملاعب بمستوى احترافي. كما يتيح AI Sound Controller Pro للمستخدمين رفع أو خفض مستوى صوت الجمهور أو التعليق أو الموسيقى الخلفية، ما يوفّر تجربة استماع مخصّصة تناسب البرامج التلفزيونية والأفلام على حد سواء. وبمجرد إصدار أوامر صوتية بسيطة، يمكن لأي تلفزيون مزوّد بتقنية VAC — بما في ذلك أجهزة Micro LED وMicro RGB وOLED وNeo QLED وMini LED وUHD TV — تنفيذ هذه الطلبات بشكل ذكي.



ويُعزز تطبيق VAC تجربة نمط الحياة بشكل عام، وذلك عبر مختلف أنواع المحتوى. إذ يتيح للمستخدمين العثور على وصفات للوجبات التي يشاهدونها على التلفزيون بمجرد الطلب، ويعتمد على أحدث المعلومات لتقديم توصيات تتوافق مع أهداف الصحة واللياقة البدنية. كما يقدّم VAC تجربة متكاملة عبر أجهزة متعددة، من خلال إرسال الوصفات المقترحة مباشرة إلى أجهزة أخرى، مثل جهاز The Movingstyle الذي تم الكشف عنه حديثاً، والمصمم للتنقل بسهولة بين أجهزة المنزل والمطبخ، ما يوفّر تجربة سلسة عبر أجهزة متعددة بفضل التكامل الكامل ضمن منظومة سامسونج.

وتحافظ سامسونج على ريادتها لسوق مكبّرات الصوت الشريطية على مستوى العالم منذ 11 عاماً متتالية. وفي هذا العام، تكشف الشركة عن مكبّرين جديدين يعملان بتقنية الـ Wi-Fi، وهما Music Studio 5 وMusic Studio 7، وذلك في إطار توسيع منظومتها المتكاملة وتعزيزها. ويدعم هذان الطرازان مجموعة أوسع من تركيبات أنظمة الصوت، ويعززان جودة الصوت ويضفيان لمسة جمالية أنيقة على أي مساحة. ويتميز كل طراز على مفهوم تصميم أنيق من ابتكار المصمّم العالمي إروان بوروليك، مستوحى من رموز بصرية عالمية في الموسيقى والفن، ومنسجم مع لغة التصميم المميّزة لسامسونج.

كما كشفت سامسونج أيضاً عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي تتناغم بانسيابية مع منازل المستخدمين وأذواقهم المختلفة. ويتميّز تلفزيون OLED S95H الجديد والنحيف للغاية بإطار أنيق يكاد لا يُرى، يمنحه مظهراً فنياً راقياً.

كما يأتي جهاز العرض المحمول الجديد من سامسونج، The Freestyle+، مدعوماً بتقنية VAC، ليتيح للمستخدمين مشاهدة المحتوى على الجدران والأسقف، وحتى على الأسطح غير المستوية مثل الزوايا والستائر.

وتدعم مجموعة أجهزة التلفزيون لعام 2026 من سامسونج تقنية HDR10+ ADVANCED، ما يوفّر سطوعاً محسّناً، وتحسيناً مخصصاً لأنواع المحتوى المختلفة، وتنعيماً ذكياً للحركة، ومعالجة نغمية محلية متقدّمة، بالإضافة إلى تجربة ألعاب محسّنة. ومع تزايد اعتماد تقنية HDR10+ بين مزوّدي خدمات البث عبر الإنترنت الرئيسيين (OTT)، أول من يُطلق هذه التقنية في تشكيلة تلفزيوناتها لعام 2026. كما تقدّم سامسونج نظام الصوت المكاني الجديد Eclipsa Audio، المتوفّر في جميع أجهزة التلفزيون لعام 2026.

وكشفت سامسونج أيضاً عن أحدث مجموعة شاشات الألعاب Odyssey على الإطلاق، مع تقديم خمسة طرازات جديدة تدفع حدود الدقة، ومعدّل التحديث، وتجربة الأداء البصري الغامر إلى مستوى جديد.

وتتصدّر هذه المجموعة أول شاشة Odyssey G9 ثلاثية الأبعاد بدقة 6K من سامسونج، كما تقدّم مجموعة 2026 أحدث تقنيات العرض عالمياً للاعبين والمبدعين، بما في ذلك جيل جديد من Odyssey G6 وثلاثة طرازات جديدة من Odyssey G8.

ويتصدّر نظام التشغيل Tizen الأقوى على الإطلاق جميع هذه الابتكارات في شاشات العرض. ويمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من ترقيات نظام Tizen لمدة سبع سنوات، ما يضمن استمرار تطوّر أجهزة التلفزيون حتى بعد فترة طويلة من شرائها.

رفيق الحياة المنزلية: أجهزة تساعدك على تنظيم يومك

هذا وقد قدّم نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات، تشولجي كيم، ورئيسة التسويق المتكامل لقطاع الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات أمريكا، إليزابيث أندرسون، رؤية سامسونج لتطوير الأجهزة المنزلية من مجرد أدوات إلى رفاق حقيقيين في المنزل يساهمون في تخفيف ضغوط الأعمال المنزلية اليومية. كما أعلن تشولجي أن منصة SmartThings تخدم الآن أكثر من 430 مليون مستخدم حتى كانون الأول 2025 ، ما يمنح سامسونج نطاقاً هائلاً وعمقاً معرفياً فريداً يميّزها عن الآخرين.

وتتجسّد هذه الرؤية في ثلاجة Family Hub الذكية، التي تعدّ إحدى أهم الأجهزة في المنزل، والآن، مع التحديث الجديد لنظام AI Vision المبني على Google Gemini، تعيد تعريف أسلوب الحياة لمستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.



يتيح هذا التحديث لنظام AI Vision تجاوز القيود السابقة في التعرف على الأطعمة، ومتابعة ما يوضع داخل الثلاجة وما يُخرج منها بسلاسة، ما يجعل التخطيط للوجبات وإدارة الطعام أكثر سهولة من أي وقت مضى.



وقد حازت Family Hub على 10 جوائز ابتكار من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، بينما فازت ثلاجات سامسونج المزودة بالذكاء الاصطناعي بالجائزة نفسها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ومن خلال ميزة "What’s for Today?" الجديدة والتفاعلية، تحوّل ثلاجات سامسونج عملية التخطيط للوجبات إلى تجربة أسهل، من خلال اقتراح وصفات بناءً على المكونات المتوفرة أو تقديم اقتراحات تلقائية، ما يقلّل من ضغوط اختيار الوجبات اليومية.



وعند اختيار الوصفة، تظهر مباشرة في تطبيق SmartThings Food، حيث يتلقى المستخدمون دليلاً تفصيلياً خطوة بخطوة لمساعدتهم على البدء فوراً. كما يُمكن إرسال الوصفة المختارة إلى أجهزة الطهي المتصلة لبدء عملية الطهي بسلاسة.



وتضيف ميزة تحويل الفيديو إلى وصفة "Video to Recipe" مزيداً من السهولة، حيث تُوفر للمستخدمين فيديوهات طبخ مُقترحة، وتُحوّل هذه الفيديوهات إلى خطوات سهلة المتابعة، ما يسمح للمستخدمين بمتابعة الخطوات أثناء الطهي دون الحاجة إلى إيقاف الفيديو مؤقتاً أو الرجوع إلى الوراء.



وكشفت سامسونج أيضاً عن FoodNote، وهو تقرير أسبوعي جديد يُلخّص أنماط استهلاك الطعام لدى المستخدمين، بدءاً من أكثر المكونات استخدامًا وصولًا إلى العناصر التي يجب شراؤها مجدداً.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ميزة Now Brief المزيد من الأدوات المصغرة (Widgets) على شاشة Family Hub، ومع ميزة التعرف الصوتي (Voice ID) ، يمكن للنظام تمييز أفراد العائلة وعرض المحتوى المناسب لكل شخص.



وتعمل هذه الميزات معاً لتوفير رؤى ومعلومات مفيدة طوال الأسبوع، ما يساعد المستخدمين على إدارة حياتهم المنزلية بشكل أذكى وأسهل.



وتقدّم سامسونج حلاً مبتكراً لمشاكل الغسيل مع غسالة Bespoke AI Laundry Combo التي تشمل خاصية الغسل والتنشيف، ما يلغي الحاجة لنقل أكوام الغسيل من جهاز لآخر، ويحلّ أحد أكبر التحديات اليومية في المنزل. ويأتي طراز هذا العام بميزات مُحسّنة، مثل دورة غسيل فائقة السرعة وأداء تجفيف أقوى. إضافةً إلى ذلك، يُقدّم جهاز Bespoke AI AirDresser الجديد من سامسونج حلاً لمشكلة شائعة أخرى تتعلق بالملابس، حيث يتميز بخاصية العناية التلقائية بالملابس المجعّدة (Auto Wrinkle Care) التي تُطلق تيارات قوية من الهواء والبخار لتنعيم القمصان. كل ما عليك فعله هو تعليق قميصك والانتظار، ما يوفر عليك الوقت والجهد.



ويتميز روبوت التنظيف الآلي Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra، المزود بمعالج Qualcomm Dragonwing™، بحسّاس Active Stereo 3D للتعرف على السوائل مثل القهوة، العصير، وحتى الماء. وبينما تساعده الكاميرا في التنقل، يمكن أيضاً استخدامه كجهاز مراقبة عند غياب المستخدمين عن المنزل، لتنبيههم بأحوال الحيوانات الأليفة أو أي نشاط مشبوه. وبفضل Bixby الأذكى، يمكن للمستخدمين التحدث إلى روبوت التنظيف لتنفيذ المهام بسهولة. وحصلت أجهزة Bespoke AI من سامسونج على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، وذلك بفضل مستوى الاتصال والتكامل العميق الذي يوفّر تجربة ذكية متكاملة.

وتقدّم سامسونج ميزة إضافية عبر شراكة فريدة مع شركة Hartford Steam Boiler (HSB)، تهدف إلى جعل تجربة المنزل الذكي أكثر توفيراً وفائدة للمستخدمين. وخلال العرض، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة HSB، غريغ إم. باراتس، عن الشراكة وقام بشرح كيف يمكن استفادة المستخدمين من ربط أجهزتهم الذكية بمنصة SmartThings لتقليل أقساط التأمين. وتمثل هذه الشراكة نموذجًا عمليًا لما يمكن أن يقدّمه عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تجمع بين حماية متقدمة وتوفير ملموس في التكاليف، لتمنح المستخدمين راحة بال أكبر وتجربة منزلية أذكى. وبعد نجاح التجربة التجريبية في الولايات المتحدة عام 2025، توسّع التعاون ليشمل المزيد من الولايات، بالإضافة إلى أبرز شركات التأمين في مناطق عالمية أخرى.

رفيق الرعاية: من الاستجابة إلى الوقاية



واختتم نائب الرئيس ورئيس قسم الصحة الرقمية في سامسونج للأبحاث في أمريكا "Samsung Research America"، برافين راجا، عرض سامسونج بتقديم رؤية الشركة طويلة المدى للرعاية الذكية، المدعومة بمنظومة الأجهزة المتكاملة للشركة، والتي تعيد تعريف مفهوم الرعاية من حاجة تفاعلية إلى فرصة استباقية. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، ستساعد الهواتف والأجهزة المنزلية والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من الأجهزة المتصلة المستخدمين على الوقاية من المشاكل الصحية المحتملة قبل حدوثها.



على سبيل المثال، تهدف سامسونج إلى تقديم تدريب صحي شخصي، يشمل تمارين رياضية فعّالة وتدريبًا على النوم للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الرئيسية، بالإضافة إلى اقتراح وصفات طعام مناسبة بناءً على المكونات المتوفرة في الثلاجات الذكية. علاوة على ذلك، في حال رصد أي علامات أو أنماط غير طبيعية، سيتم تنبيه المستخدمين، مع إمكانية مشاركة بياناتهم الصحية مع مقدمي الرعاية الصحية عبر منصة Xealth، وتسهيل الاستشارات الطبية الافتراضية.



وإدراكاً لأهمية الرعاية الصحية الوقائية، تعمل سامسونج على توسيع قدراتها في الكشف المبكر عن الخرف من خلال شراكات بحثية، حيث تقوم الأجهزة القابلة للارتداء برصد التغيرات الطفيفة في الحركة والكلام ومستوى التفاعل، والتي قد تكون مؤشّراً لتغيرات معرفية طويلة المدى.



تُشكّل منصتا Samsung Knox وKnox Matrix أساس هذا النظام البيئي فائق التخصيص، حيث تحميان بيانات المستخدم في كل خطوة. ومع التطور المستمر للذكاء الاصطناعي، تتطور منصتا نوكس ونوكس ماتريكس أيضًا. وللحفاظ على الأمان رغم هذه التغيرات المتواصلة، تعمل أنظمة أمان سامسونج باستمرار على تحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير حماية البيانات في عمليات تدريب الذكاء الاصطناعي، واعتماد النماذج عبر تحليل فريق الاختبار.