سامسونج تستعرض رؤية Galaxy AI عبر أحدث منتجاتها وخدماتها خلال المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2024

الوكيل الاخباري - تستعرض سامسونج للإلكترونيات تجارب جديدة للهواتف المحمولة مدعومة بتقنية Galaxy AI خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة (MWC 2024)، الذي انطلق في برشلونة، إسبانيا. وسيحظى الزوّار في جناح سامسونج بتجارب مميّزة ومباشرة مع Galaxy AI المدمج في جميع منتجات Galaxy، مع التركيز على سلسلة Galaxy S24 التي تمهد الطريق لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة. وسيمتد نطاق Galaxy AI ليشمل مجموعة سامسونج بأكملها، مما يوفر إنتاجية أكثر ذكاءً مع سلسلة Galaxy Book4، وميزات الصحة الذكية مع سلسلة Galaxy Watch6، وGalaxy Ring الذي يتمّ الكشف عنه للمرة الأولى.

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وقال تي إم روه، الرئيس ومدير وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج للإلكترونيات: "توظّف أحدث منتجاتنا وابتكاراتنا من Galaxy إمكانات الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة لتمكين المستخدمين في حياتهم اليومية والكشف عن مزايا جديدة. وفي نسخة هذا العام من المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة؛ يسعدنا أن نعرض Galaxy AI عبر تشكيلة منتجاتنا الواسعة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S24، مما يعكس القوة الكبيرة لهذه الأجهزة ودورها في تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً".



عصر جديد من الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة

وتسلّط سامسونج في جناحها الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي التي تتميز بها سلسلة Galaxy S24، مما يعزز تواصل المستخدمين وإبداعهم في الحياة اليوميّة. ويشمل ذلك إمكانات مثل الترجمة الفورية Live Translate، المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الجهاز، والتي توفّر ترجمة ثنائيّة للمكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي لتخطي حواجز اللغة. فيما توفر ميّزة Circle to Search with Google تجربة بحث سريعة وسهلة الاستخدام لاكتشاف معلومات جديدة بإيماءة بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض ميزة Note Assist، والتي تعمل على تبسيط وتنظيم النصوص المعقدة، إلى جانب ميّزة Generative Edit التحرير التوليدي، الذي يمنح المستخدمين حرية تغيير حجم العناصر أو إعادة وضعها داخل الصور لتعزيز التعبير الإبداعي.



كما خصصت سامسونج مساحة توفر للزوار استكشاف إمكانات الكاميرا الرائعة لسلسلة Galaxy S24. وفي مساحة مصممة لمحاكاة قاعة الحفلات الموسيقية منخفضة الإضاءة، يمكن للزوار التقاط لقطات قريبة للأشياء الصغيرة الموضوعة على المسرح، مما يبرز ميزات التصوير الليلي في سلسلة Galaxy S24. وقد تم تعزيز هذه الميزات لتحقيق استقرار أكبر في ظروف الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل ProVisual Engine المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Galaxy.



ومن المقرر أن يتم توسيع انتشار مزايا Galaxy AI لتشمل طرازات Galaxy الحالية، بما في ذلك سلسلة Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 وTab S9، بالإضافة إلى سلسلة Galaxy S23 وS23 FE. علاوة على ذلك، توفر سامسونج الفرصة لتجربة زيادة الإنتاجية بشكل مباشر من خلال الإطلاق العالمي المرتقب لسلسلة Galaxy Book4 بدءًا من 26 فبراير. وفي جناح سامسونج، ستعرض ميزات الاتصال على أجهزة Galaxy كيفيّة تعزيز الإنتاجيّة، مثل نقل الصور ومقاطع الفيديو وتحريرها بسهولة بين أجهزة Galaxy S24 وGalaxy Book4 وGalaxy Tab S9.



تجارب الصحّة والعافية المتصلة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

وتقدّم سامسونج خلال المؤتمر مجموعتها من الحلول الصحية الذكية، مما يوفر للمستخدمين تجارب صحية مخصصة وسلسة بشكل متزايد من خلال القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي، والتي تمتد عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، في مقدمتها Galaxy Ring الذي يمثل عاملاً صحياً جديداً لتسهيل الوصول إلى حياة أكثر صحّة وعافية وذكاءً، من خلال التكامل مع منصة الصحة الرقمية الأكثر اتصالاً Samsung Health.



كما تستعرض سامسونج أبرز المزايا الصحية الذكية المستقبليّة. ومن ذلك My Vitality Score الذي يوفّر رؤى صحية مخصّصة مستمدة من عوامل مختلفة مثل النوم والنشاط ومعدل ضربات القلب. فيما تساهم بطاقة Booster Card في تحقيق الرفاهية اليومية من خلال مراقبة الأهداف المحددة مسبقًا وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. وستتاح للحاضرين الفرصة لمشاهدة إمكانات هذه الميزات في سلسلة Galaxy Watch6 المقترنة بهاتف Galaxy S24، قبل إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.



وعبر الاستفادة من منظومة SmartThings من سامسونج، تُبرز الشركة كيفية تحويل المنازل إلى مساحات تعزز الحياة الصحية، حيث يمكن للمستخدمين إدارة الأضواء المتصلة لأتمتة تشغيلها وإغلاقها والحصول على نوم أكثر ملاءمة أو ضبط التنبيهات كالتذكير بموعد تناول الأدوية. إلى جانب ذلك تمكّن هذه المنظومة المستخدمين من تتبع التمارين ومراقبة معدل ضربات القلب وقياس السعرات الحرارية المحروقة في الوقت الفعلي أثناء متابعة فيديو اللياقة البدنية على تلفزيون متصل.



ويُمكن زيارة جناح تجارب سامسونج في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2024، بالقاعة 3 في Fira Barcelona Gran Via.

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