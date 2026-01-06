سامسونج تستعرض رؤيتها للذكاء الاصطناعي في المؤتمر الصحفي لـ “The First Look 2026”

تحت شعار "رفيقك في حياة معززة بالذكاء الاصطناعي"، استعرضت سامسونج رؤيتها لإضفاء البهجة والراحة والاهتمام على حياة الناس اليومية، وكشفت عن منتجات وتقنيات جديدة مصممة لدعم هذا الهدف. كما أكدت الشركة التزامها بتعميم استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال دمج هذه التقنية في جميع منتجاتها وخدماتها.
شاهد كيف تُدمج سامسونج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
