سامسونج تسطّر نجاحاً جديداً بحصدها عدة جوائز في حفل "Clio Sports"

وحصلت الشركة على جائزة برونزية ضمن فئة الترفيه والمحتوى المبرمج (فيلم) عن سلسلتها الوثائقية المؤلفة من ثلاثة أجزاء، والتي تسلط الضوء على مجتمعات التزلج على الألواح، والبريكينغ، وركوب الأمواج. وعُرضت السلسلة لأول مرة في نيسان، احتفاءً بلحظات فارقة في تاريخ هذه الرياضات، وتم إنتاج السلسلة بالتعاون مع الدوري العالمي لركوب الأمواج (WSL)، والدوري العالمي للتزلج اللوحي في الشارع (SLS)، وجولة البريكينغ للمحترفين (PBT)، حيث تسلط الضوء على الطابع الفريد لكل رياضة، وتأثيرها المحلي والعالمي، وما يجمعها من إيمان بقيم الانفتاح والمشاركة.
ويمثل المشروع جزءاً هاماً من حملة سامسونج 'الانفتاح دائماً ينتصر'، التي تروج لفكرة أن كل شيء ممكن مع عقلية منفتحة، وهو ما تجسده هذه المجتمعات في كل يوم.
وتضمن الفيلم ظهور رياضيي فريق ‘Samsung Galaxy’، ومن بينهم جاك روبنسون (أستراليا)، الحائز على الميدالية الفضية في ركوب الأمواج في أولمبياد باريس 2024، وجوهان ديفاي (فرنسا)، الحائزة على الميدالية البرونزية. كما شمل جاغر إيتون (الولايات المتحدة)، الحائز على الميدالية الفضية في التزلج على الألواح في الشوارع، ورايسا ليال (البرازيل)، الحائزة على الميدالية البرونزية، بالإضافة إلى سكاي براون (بريطانيا)، الحائزة على الميدالية الفضية في التزلج على الألواح في المنتزهات.
كما تم تكريم سامسونج المملكة المتحدة بجائزة فضية ضمن فئة التجربة/التفعيل الرقمي/المحمول عن برنامج ‘Samsung Flip Park’، الذي شاركت فيه سكاي براون. بالإضافة إلى ذلك، حصلت سامسونج الهند على جائزتين برونزيتين ضمن فئات الإخراج (فن صناعة الأفلام) والمونتاج (فن صناعة الأفلام) عن فيلمها ‘India Cheers Neeraj’ ، الذي سلّط الضوء على بطل رمي الرمح الهندي نيراج تشوبرا، الحائز على ميداليتين أولمبيتين.
وفي تعليق لها على هذا الشأن، قالت نائب الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم التسويق في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات، ستيفاني تشوي: "إن فوز حملتنا الرياضية لعام 2024 بأربع جوائز من Clip Sports هو مصدر فخر واعتزاز لنا. هذا الإنجاز يعكس تقديراً عميقاً للرياضيين والمجتمعات التي تمثل جوهر هذه الرياضات، ويعزز إيماننا الراسخ بأن الانفتاح – الذي يمثل جوهر كل برنامج فائز – هو القوة الدافعة التي تسهم في تقدم العالم".
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