سامسونج تضع معياراً جديداً في أمان أجهزة التلفاز بحصولها على شهادة FIPS 140- 3

11:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710737 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم أن وحدة التشفير الخاصة بها، ‘Samsung CryptoCore’، حصلت على شهادة FIPS 140-3 المرموقة من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST). وتحمل هذه الشهادة أهمية كبيرة كونها تؤكد على التزام سامسونج بتوفير أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات لمستخدمي أجهزة التلفاز الذكية من علامة "سامسونج". اضافة اعلان





وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الشاشات المرئية لدى سامسونج للإلكترونيات، يونج جاي كيم: "مع تزايد اتصال أنظمة الترفيه المنزلي، يصبح من الضروري على شركات التكنولوجيا حماية البيانات الشخصية التي تسهم في تقديم تجربة اتصال سلسة يتمتع بها الكثيرون". وأضاف كيم بالقول: "من خلال دمج وحدة CryptoCore الحاصلة على شهادة FIPS 140-3 في أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بنا، تتخذ سامسونج خطوة إضافية في إطار التزامها برفع مستويات الأمان في أجهزة الترفيه المنزلي لديها، مما يضمن للمستخدمين تجربة منتجات سامسونج بحرية وثقة..



وابتداءً من عام 2025، سيتم دمج ‘Samsung CryptoCore’ بالكامل في نظام التشغيل ‘Tizen OS’، الخاص بأجهزة التلفاز الذكية من سامسونج، ما يعزز أمان المنتجات الرئيسية مثل أجهزة التلفاز والشاشات ولافتات العرض الرقمية. ومع تضمين ‘Samsung CryptoCore’ في ‘Tizen OS’، سيتم تشفير البيانات الشخصية المرتبطة بحسابات سامسونج بشكل آمن، وستكون معلومات المصادقة على ‘SmartThings’ محمية من تهديدات القرصنة الخارجية، كما سيستفيد المحتوى المعروض على أجهزة التلفاز من حماية محسنة لحقوق النشر.



ومنذ عام 2015، زوّدت سامسونج أجهز التلفاز الذكية بمنصة الأمان ‘Samsung Knox’، التي حصلت على شهادة ‘Common Criteria (CC)’ لمدة 10 سنوات متتالية. ومع حصولها حديثاً على شهادة ‘FIPS 140-3’، عززت سامسونج معايير أمانها ضد القرصنة وتسريبات البيانات، لتؤمّن المعلومات الشخصية بشكل استباقي باستخدام تقنية تشفير متقدمة.



وتتطلب شهادة ‘FIPS 140-3’ المعترف بها من قِبل حكومات في 10 دول، اختبارات شاملة لوحدات التشفير لضمان أمانها وسلامتها وموثوقيتها. وبالنسبة للمستخدمين، يعني ذلك أن أجهزة تلفاز سامسونج الذكية توفر حماية متقدمة ضد انتهاكات الخصوصية، ما يتيح لهم الاستمتاع بمحتواهم، وربط الأجهزة الذكية، والتفاعل مع خدمات إنترنت الأشياء بأمان ودون قلق.



