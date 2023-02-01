الأربعاء 01-02-2023
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الأربعاء، 01-02-2023 10:12 ص

سامسونج تضيئ مقرها الإقليمي بشاشة ثلاثية الأبعاد

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الوكيل الإخباري - قبيل انطلاق حدثها الذي يترقبه الكثيرون حول العالم Unpacked، قامت سامسونج بتزيين واجهة مقرها الإقليمي الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشاشة ثلاثية الأبعاد من نوع "coool 3D"، ايذاناً بانطلاق الليالي الرائعة التي سيتردد صدى فعالياتها في جميع أنحاء المنطقة قريباً.اضافة اعلان


وتدعو الشركة جميع المهتمين بالتقنيات المتقدمة إلى ترتيب مواعيدهم لضمان متابعة والانضمام إلى حدث Galaxy #Unpacked الذي سينطلق في 1 فبراير 2023، لاستكشاف عالم من الابتكار في الجيل الثالث من الأجهزة القابلة للطي التي تحمل علامة سامسونج.

نأمل منكم لبقاء على اتصال معنا، ومشاهد الحدث مباشرة على http://samsung.com.
https://www.instagram.com/p/CoDFoWvqQca/

 




 

 


 

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