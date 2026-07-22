سامسونج تطرح جيلاً جديداً من الساعات الذكية بعنوان Galaxy Watch Ultra2 وWatch9: رفيقك الصحي على المعصم

الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إصدارها الجديد كلياً من ساعات Galaxy الذكية بعنوان Galaxy Watch Ultra2 وGalaxy Watch9.

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وصُممت هذه الثنائية وفق منهجية مبتكرة تتيح للمستخدمين الحصول على معلومات ورؤى صحية مفصّلة وقيّمة من خلال ارتداء الساعتين فقط. وتتميز الساعتان بتقنيات متطورة تتيح ارتداءهما على مدار الساعة، وتوفر أعلى مستويات الراحة والأداء، بفضل تزويدهما بأكبر بطارية من نوعها مع شاشة تُعدّ الأعلى سطوعاً ضمن مجموعة Galaxy، إلى جانب منصة Snapdragon Wear® Elite المبتكرة.

وتمثّل هذه السلسلة الفاخرة والثورية البوابةَ المثالية للحصول على المعلومات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تحوّل البيانات الحيوية المعقّدة إلى إرشادات شخصية تغطّي مختلف الجوانب الصحية للمستخدم.



تضم ساعتا Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra2 منصة Snapdragon Wear® Elite، إلى جانب أكبر بطارية وأعلى شاشة سطوعاً في السلسلة حتى الآن.



وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح تي إم روه، الرئيس التنفيذي للشركة، والرئيس، ورئيس قسم تجربة الأجهزة (DX) لدى شركة سامسونج للإلكترونيات: "تلتزم سامسونج بمساعدة الأشخاص على التمتع بحياة أفضل، لذلك فإننا نسعى إلى إحداث تحوّل جذري في أسلوب الرعاية الصحية والانتقال من العناية العلاجية إلى الرعاية الاستباقية بأكبر قدرٍ من السلاسة. ونحن نعمل، من خلال دمج الأجهزة المستخدمة في الحياة اليومية ضمن منظومتنا العالمية، على بناء تجربة صحية أكثر ترابطاً وتكاملاً. وتمثّل ساعتا Galaxy Watch Ultra2 وGalaxy Watch9 الجديدتان نقلةً نوعيةً في رؤية سامسونج تجاه الصحة العامة، إذ يمكنهما متابعة البيانات الصحية باستمرار عبر المعصم، لتكونا عبارةً عن رفيقٍ صحيّ يقظٍ طوال الوقت، يحوّل المؤشرات الحيوية اليومية إلى معلومات عملية تساعد المستخدم على اتخاذ قرارات استباقية بشأن صحته، كما تصدران تنبيهات فورية في الوقت المناسب".



ساعة Galaxy Watch Ultra2: الارتقاء بالطموحات وتحقيق أعلى مستويات الأداء من خلال أجهزة فريدة ومزايا تتبّع مخصّصة للأنشطة الرياضية







ساعة Galaxy Watch Ultra2 الجديدة بقياس 47 ملم بلون تيتانيوم رمادي (Titanium Gray).



تُعدّ Galaxy Watch Ultra2 أقوى ساعات مجموعة Galaxy وأكثرها تطوراً على الإطلاق، وقد صُممت خصيصاً للمغامرات الخارجية الصعبة والمستخدمين الباحثين عن أداء عالٍ يدوم طويلاً، ومتانة موثوقة، وتتبّع بالغ الدقة، ومراقبة صحية مستمرة في الظروف القاسية.



وتساعد أوضاع التتبّع المخصّصة للرياضات الخارجية في ساعة Galaxy Watch Ultra2 المستخدمين على تحقيق أداء أفضل وتجاوز حدود قدراتهم بأمان، إذ تعمل ميزة Trail Run على تتبع تفاصيل الارتفاعات، والتقدّم في نشاط التسلق، وتأثير التضاريس، مما يساعد على تنظيم وتيرة الجهد بصورة أفضل والحدّ من مخاطر الإصابة.

كما توفّر الساعة إرشادات في الوقت الحقيقي حول مستويات السوائل في الجسم من خلال ميزة Nutrition Alert، والتي تشكّل إضافةً جديدةً إلى ميزة Sweat Loss الحالية لقياس كمية التعرّق. فمن خلال تقدير كمية السوائل المفقودة عبر التعرق مقارنةً بوزن الجسم، تقدّم الميزة إرشادات حول موعد الشرب وكمية السوائل التي ينبغي تعويضها، وبالتالي، مساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم في رياضة الجري.







توفّر ساعة Galaxy Watch Ultra2 بيانات مفصّلة عن الجري في المسارات الوعرة على شاشتها فائقة الوضوح بسطوع 5,000 نِت



كما تدعم Galaxy Watch Ultra2 الغوص الاحترافي، فهي حاصلة على تصنيفي IP69K و10 ATM وشهادة EN13319، مما يرسي مكانتها كساعة استثنائية مقاومة للغبار والماء، وجاهزة أيضاً لخوض تجارب الغوص. بمجرد النزول إلى الماء، تبدأ الساعة تلقائياً في تتبّع بيانات الغوص في الوقت الحقيقي، مثل تحديد العمق وقراءة الوقت ودرجة حرارة الماء مباشرةً من المعصم.

وتتيح الساعة الاستفادة من مزايا الغوص المتقدمة، بما في ذلك تتبع سرعة الصعود والنزول وحدود الغوص الآمن، من خلال تطبيق Ultra2 Diving الحصري، والمتوقع طرحه في وقت لاحق من هذا العام. وقد تم تطوير هذه المزايا بالتعاون مع ماريس، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في معدّات الغوص، لتعزيز إمكانات الساعة وتقديم تجربة غوص أكثر احترافية.







بمجرد نزول المستخدم إلى الماء، تقوم ساعة Galaxy Watch Ultra2 تلقائياً بتتبّع بيانات الغوص في الوقت الحقيقي، مثل العمق والوقت ودرجة حرارة الماء.



ولتعزيز هذه المزايا الصحية والرياضية الاحترافية، تأتي Galaxy Watch Ultra2 بمستوى غير مسبوق من الأداء على صعيد العتاد. فقد زُوِّدت ببطارية ضخمة بسعة 800 مللي أمبير/ساعة، بزيادة تبلغ 35% مقارنةً بالجيل السابق من سلسلة Ultra. كما تعتمد على منصة Snapdragon Wear Elite، لتُرسي معياراً جديداً من حيث القوة والسرعة ودقة تتبع نظام تحديد المواقع (GPS) ضمن فئة Ultra. ويأتي ذلك إلى جانب شاشة كبيرة هي أول شاشة في ساعة ذكية على مستوى العالم تصل إلى سطوع يبلغ 5,000 نِت، بما يضمن رؤية فائقة الوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.



وتحافظ Galaxy Watch Ultra2 على هيكلها المصنوع من التيتانيوم المقاوم للصدمات لضمان أعلى مستويات المتانة، مع تقديم مستويات محسّنة من الراحة والثبات لتلبية احتياجات شريحة أوسع وأكثر تنوعاً من المستخدمين. وعلى الرغم من البطارية الأكبر حجماً، فإن الساعة تتميز بتصميم مبتكر أكثر نحافة يتيح انتقالاً سلساً بين الأنشطة الرياضية والمغامرات الخارجية والاستخدام اليومي. كما أجرت سامسونج عمليةً متقدمة لإعادة هندسة المكونات الداخلية، والتي أسهمت في تقليل سماكة الساعة بنسبة 12% مقارنةً بالجيل السابق. ومع الأساور الأخف وزناً وقوامها الأكثر نعومة، توفر Galaxy Watch Ultra2 راحةً استثنائية للارتداء على مدار الساعة، إلى جانب تتبع بالغ الدقة للبيانات الحيوية وتجربة استخدام مريحة طوال اليوم.







ساعة Galaxy Watch9: عافية وراحة طوال اليوم مع بطارية أطول عمراً



تتوفّر ساعة Galaxy Watch9 بخامات وألوان متعددة للأساور، تشمل خيارات السيليكون الناعم والقماش خفيف الوزن.



Galaxy Watch9 هي الرفيق المثالي للصحة والعافية في الحياة اليومية، إذ صُممت للمستخدمين الراغبين بتبنّي نمط حياة أكثر صحة من خلال تتبع مستويات النشاط وأنماط النوم بصورة مستمرة وسلسة. وتعمل هذه الساعة المتعددة الاستخدامات على تحويل المؤشرات الحيوية الشخصية إلى رؤى صحية عملية، بما يمكّن المستخدمين من إدارة روتينهم اليومي بسهولة بمجرد ارتدائها.



ولضمان أقصى استفادة من مزاياها كشريك صحي متكامل، تم تزويد Galaxy Watch9 بمكوّنات مادية عالية الأداء ضمن تصميم يوفر أعلى مستويات الراحة؛ فهي تأتي بهيكل مصنوع من الألمنيوم يجمع بين الوزن الخفيف والمتانة، مع الحفاظ على التصميم الانسيابي المميز لسلسلة Galaxy Watch، الذي يمنح المستخدم أعلى مستويات الراحة عند ارتداء الساعة على المعصم. ومن خلال مجموعة واسعة من الأساور الناعمة الملمس والقابلة للتبديل، توفر Galaxy Watch9 راحة استثنائية طوال اليوم، بما يدعم إمكانية ارتدائها على مدار الساعة لضمان جمع بيانات صحية دقيقة ومتسقة باستمرار.



ويستند هذا المستوى المتميز من الراحة إلى ابتكارات داخلية من الجيل الجديد، حيث تضمن منصة Snapdragon Wear Elite الجديدة رفع سرعة الأداء والكفاءة بصورة غير مسبوقة في ساعة Galaxy Watch9، لتوفير تجربة سلسة وخالية من التأخير في مراقبة الصحة. كما توفر بطاريتها عالية الكفاءة بسعة 390 مللي أمبير/ساعة أداءً موثوقاً يتيح التتبع المستمر في مختلف الأوقات. وإلى جانب ذلك، تتميز الساعة بشاشة فائقة السطوع تبلغ 3,000 نِت، توفر وضوحاً استثنائياً وسهولة في القراءة تحت مختلف ظروف الإضاءة، بما يتيح للمستخدمين الاطلاع على حالتهم الصحية بلمحة واحدة.



مزايا صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: رؤى صحية شاملة وإرشادات عملية هادفة



تشكل مزايا الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي جوهر ساعتيّ Galaxy Watch Ultra2 وGalaxy Watch9؛ ففي ساعات Galaxy، يعمل مستشعر BioActive باستمرار على التقاط البيانات الحيوية حول نمط حياة المستخدم وعاداته اليومية، بهدف تكوينٍ فهم أعمق لحالته الصحية. ومن ثم تحوّل الساعة هذه البيانات الحيوية المعقدة إلى توصيات استباقية سهلة الفهم والتطبيق، بما يساعد المستخدمين على إدراك ما يحدث داخل أجسامهم، ومعرفة الخطوات المناسبة التي ينبغي عليهم اتخاذها.



وتعكس الإمكانات الجديدة التي تقدمها كلّ من Galaxy Watch Ultra2 وGalaxy Watch9 رؤية سامسونج الثورية للرعاية الصحية الوقائية، من خلال الجمع بين البيانات اليومية وخبرة سنوات عديدة وطويلة من الأبحاث السريرية الدقيقة التي أُجريت بالتعاون مع جامعات ومؤسسات طبية عالمية مرموقة. واستناداً إلى هذه الأسس العلمية، تصمم سامسونج اليوم ساعات Galaxy Watch لتقديم إرشادات صحية أكثر دقة وفائدة ضمن محاور رئيسية لنمط حياة المستخدم، تشمل النوم، والنشاط البدني، وصحة القلب والأوعية الدموية، والتعافي.



ميزة رصد انقطاع التنفس أثناء النوم Sleep Apnea: تستند إلى اعتماد جديد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وخوارزميات للذكاء الاصطناعي، لتقدّم رؤى أكثر عمقاً حول اضطرابات التنفس أثناء النوم.

ميزة العلامات الحيوية: تراقب بشكل استباقي المؤشرات الأساسية للحالة الصحية الشخصية أثناء النوم، وترسل تنبيهات فورية عند رصد أي تغيرات ملحوظة.



نقاط صحة القلب: توفر تقييماً بسيطاً وسهل الفهم لصحة القلب والأوعية الدموية، مدعوماً بتوصيات عملية ومخصصة لتحسين نمط الحياة.



حِمل تمارين الكارديو اليومي: يساعد على تحسين برامج التدريب من خلال إرشادات مخصصة حول حجم التمارين واحتياجات التعافي المتوقعة.



مؤشر اللياقة البدنية: يقدم تقييماً شاملاً لمستوى اللياقة البدنية، مع أهداف مخصصة للمساعدة على تحسين الأداء اليومي.



حاسة السمع: يدعم الحفاظ على صحة السمع على المدى الطويل من خلال التنبيه عند التعرض لمستويات ضوضاء غير آمنة، إلى جانب تقديم تقارير تفصيلية في هذا الشأن.



وبفضل هذه المزايا المتطورة، يحصل المستخدمون على رؤى ذكية وشخصية تساعدهم على إدارة رحلتهم الصحية طويلة الأمد بسلاسة، وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الصحية بثقة.







تشمل مزايا ساعات Galaxy Watch ميزة العلامات الحيوية التي تنبّه المستخدمين إلى أي تغيرات صحية ملحوظة.



مجموعة أساور عملية تناسب مختلف التفضيلات وأنماط الحياة

ينبغي أن تعكس الساعة الذكية شخصية مستخدمها، ولهذا توفر كل من Galaxy Watch Ultra2 وGalaxy Watch9 مجموعة متنوعة من الأساور التي تلائم مختلف أنماط الحياة.



ولأن الأداء الاستثنائي يتطلب التجهيزات المناسبة لكل موقف، تقدم سامسونج مجموعة متخصصة من أساور Ultra. وسواء كان المستخدم يخوض مغامرة في تضاريس وعرة، أو يمارس الغوص، أو يحضر اجتماع عمل، فإنه يتمتع بالمرونة لاختيار السوار الذي يلبي احتياجاته ويلائم بيئته، بما يضمن أداءً مثالياً دون المساومة على الأناقة. وتشمل الخيارات المتاحة:



سوار Marine: مصُمم ليوفّر راحةً تدوم طوال اليوم وتلائم المغامرات والظروف القاسية، بفضله هيكله المصنوع من السيليكون فائق الخفة، بما يسمح بمرور الهواء إلى المعصم بكل سهولة.



سوار PeakForm: يتألق بهيكل مصنوع من مزيج من المواد، ليمنح المستخدمين إطلالةً تجمع بين الأناقة الفاخرة والأداء الرياضي المتفوق.



سوار Trail: تصميم قماشي كلاسيكي بمزايا معزّزة لمرور الهواء إلى البشرة، وقصة ملائمة للمعصم، مما يضمن راحةً تدوم طويلاً، حتى عند ممارسة الأنشطة الخارجية المكثّفة، مثل الجري.



وقد صُممت المجموعة الجديدة الموسعة من أساور Watch9 لتمنح المستخدمين حرية التعبير عن أسلوبهم الشخصي وتخصيص مظهر ساعتهم بما يعكس ذوقهم. وبفضل المواد المبتكرة وتشكيلة الألوان الزاهية، توفر هذه الأساور أعلى مستويات الراحة في مختلف الأنشطة، بدءاً من التمارين المكثفة إلى الاستخدام اليومي:



سوار Sports: سوار أنحف وأكثر نعومة يوفر راحة فائقة حول المعصم، ويتيح انتقالاً سلساً بين التمارين الرياضية وأنشطة الحياة اليومية.



سوار Misty: يكشف عن هيكل ناعم من السيليكون عالي الجودة، يلتفّ بإحكام حول المعصم، ليمنح ثباتاً أكبر ويحدّ من الاهتزاز أثناء الحركة، بينما تضفي ألوانه الثنائية الهادئة لمسات راقية تنسجم مع مختلف الإطلالات اليومية.



سوار Fabric: سوار يومي خفيف الوزن وجيد التهوية، يوفر أقصى درجات الراحة، حتى أثناء النوم.



خدمة Samsung Care+: وصول سريع إلى أدوات التشخيص والصيانة ومزايا أخرى

لمنح المستخدمين مزيداً من الطمأنينة بعد ترقية ساعاتهم، توفر Samsung Care+ حماية شاملة تشمل إصلاحات سريعة للأضرار العرضية، وتغطية ضمان طويلة الأمد، ودعماً معتمداً من الخبراء داخل الدولة وخارجها، بما يسهّل على المستخدمين الاستفادة من التغطية أينما كانوا.



وإلى جانب ذلك، يمكن لمستخدمي ساعات Galaxy Watch إدارة اشتراكهم في باقات Samsung Care+ من خلال قائمة الضمان والصيانة Warranty and care المتاحة على أجهزة Galaxy التي تعمل بواجهة One UI 9. وتمثل هذه القائمة مركز إعدادات جديداً يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى معلومات الضمان، وأدوات التشخيص الذاتي، وطلبات الإصلاح، والدعم عن بُعد، وخدمات Samsung Care+، مع إتاحتها مباشرة من أجهزتهم المحمولة.



Galaxy Watch Ultra2 وGalaxy Watch9 تتوفر مع مزايا حصرية ضمن فترة تجريبية:



تجربة مجانية لمدة 60 يوماً لخدمة Strava: يمكن للمستخدمين بدء رحلتهم التدريبية مع أكبر مجتمع رياضي نشط في العالم، حيث يتابع 195 مليون مستخدم نشط في 185 دولة أداءهم الرياضي ويتبادلون التشجيع فيما بينهم. ولا تقتصر Strava على تتبع التدريبات، بل تتيح أيضاً للمستخدمين التواصل مع مجتمعهم واستكشاف مسارات جديدة للجري، من خلال تسجيل التمارين مباشرةً عبر الساعة، ثم فتح تطبيق Strava على هواتفهم المحمولة. ولتفعيل الفترة التجريبية المجانية، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق Strava، والانتقال إلى الإعدادات، ثم الضغط على عرض سامسونج.



تجربة مجانية لمدة شهرين عبر منصة اللياقة البدنية iFIT: يمكن للمستخدمين استكشاف وجهات حول العالم برفقة نخبة من مدربي iFIT، مع تتبع التمارين مباشرةً عبر الساعة. ولتفعيل الفترة التجريبية المجانية، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق Samsung Health على الهاتف المحمول، ثم الضغط على العرض الترويجي ضمن قائمة الإعدادات.



التوافر:

إلى جانب سلسلة Galaxy Z الجديدة، تسهم Galaxy Watch Ultra2 وWatch9 في توسيع منظومة سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتوفر تجارب ذكية ترافق المستخدم في مختلف جوانب حياته، عبر مختلف الأجهزة، من المعصم إلى الجيب وصولاً إلى المنزل.



وستتوفر Galaxy Watch Ultra2 بقياس 47 ملم، في حين ستتوفر Galaxy Watch9 بقياسين هما 40 ملم و44 ملم، ويمكن لمستخدمي Galaxy Watch Ultra2 الاختيار بين لوني تيتانيوم فضي (Titanium Silver) وتيتانيوم رمادي (Titanium Gray). أما بالنسبة لـ Galaxy Watch9، فسيتوفر إصدار 40 ملم بلوني كريمي (Cream) وجرافيتي (Graphite)، في حين يتوفر إصدار 44 ملم بلوني جرافيتي (Graphite) وفضي (Silver).



ومن المقرر أن تتوفر Galaxy Watch Ultra2 وGalaxy Watch9 للطلب المسبق في أسواق مختارة اعتباراً من 22 يوليو، على أن يبدأ الطرح رسمياً في الأسواق اعتباراً من 7 أغسطس.