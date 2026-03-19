سامسونج تطرح سلسلتي Galaxy S26 وGalaxy Buds4 في الأسواق العالمية

الوكيل الإخباري- سلسلة أجهزة Galaxy S26 تسجل نمواً مزدوج الرقم في الطلبات المسبقة مع اختيار أكثر من 70% من العملاء اقتناء جهاز Galaxy S26 Ultra بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy Buds4 ذات الصوت الغامر



أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة مؤخرا عن إطلاق سلسلة أجهزة Galaxy S26 وسلسلة سماعات Galaxy Buds4 في الأسواق العالمية. وتمثل أجهزة Galaxy S26 Ultra وGalaxy S26+ وGalaxy S26 الجيل الثالث من هواتف سامسونج المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم أفضل تجارب تكنولوجيا Galaxy AI وأكثرها كفاءة وسلاسة، مما يمكّن المستخدمين من إنجاز مهام أكثر بخطوات أقل. وحققت سلسلة أجهزة Galaxy S26، التي تم إطلاقها مؤخراً خلال حدث Galaxy Unpacked، مستوى استثنائي في الطلب المبكر، حيث تجاوزت الأعداد الأولية لطلبات الشراء المسبقة الأرقام القياسية السابقة، مسجلة زيادة من رقمين. وحظي طراز Galaxy S26 Ultra باهتمام لافت، حيث اختاره أكثر من 70% من عملاء الطلب المسبق حول العالم.



جهاز Galaxy S26 Ultra يجسد الريادة في مجال الابتكار



يجمع جهاز Galaxy S26 Ultra أحدث ابتكارات سامسونج في جهاز واحد، بما يشمل الأداء العالي، ونظام الكاميرا الرائد في القطاع، وتقنيات Galaxy AI المتقدمة، بالإضافة إلى تزويده بتقنية Privacy Display المدمجة.

وحظيت ميزة Privacy Display بإشادة واسعة منذ الكشف عنها، إذ تشكل نقلةً نوعية في تكنولوجيا الشاشات وترسي معياراً جديداً لحماية الخصوصية على مستوى بكسلات الشاشة. وتم تصميم هذه الميزة لتواكب مختلف احتياجات المستخدم اليومية، حيث تتكامل المكونات المادية مع البرمجيات لحماية خصوصية المستخدم، مع الحفاظ على جودة ووضوح تجربة المشاهدة المعتادة من سامسونج.



كما يتميّز جهاز Galaxy S26 Ultra بأقوى أداء على الإطلاق في سلسلة Galaxy S بفضل معالج Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy المخصّص للهواتف المحمولة، والتحسينات الملحوظة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات ووحدة المعالجة العصبية، مما يمنح المستخدم تجربة أسرع وأكثر سلاسة تلبي احتياجاته اليومية.



ويقدّم Galaxy S26 Ultra تجربة أكثر تطوراً وسلاسة في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن أجهزة سامسونج حتى اليوم، حيث توفر ميزة Now Nudge اقتراحات استباقية بناء على تحليل سياق المحادثات، وتعرض ميزة Now Brief تذكيرات في الوقت المناسب بالأحداث المهمة. كذلك يتيح الجهاز مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يساعدون المستخدمين على إنجاز مهامهم بمنتهى السهولة عن طريق ضغطة واحدة أو عبر الأوامر الصوتية.



ويعتمد الجهاز على نظام كاميرات سامسونج الرائد في القطاع، حيث يدمج بين عمليات التقاط الصور وتحريرها ومشاركتها في تجربة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. وبدورها، تتيح ميزة Nightography Video الحفاظ على حيوية اللقطات حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة؛ فيما توفّر ميزة Super Steady، التي تأتي مع خيار التثبيت الأفقي، مستوى أعلى من الثبات حتى أثناء الحركة الديناميكية. ولا تقل تجربة التحرير سهولة عن التصوير، فمع ميزة Photo Assist المطورة يمكن للمستخدمين تحسين صورهم وإطلاق العنان لإبداعهم من خلال الأوامر الصوتية، بينما تتيح ميزة Creative Studio تحويل الأفكار بسهولة إلى مواد بصرية متقنة، بما يشمل الملصقات والدعوات وتخصيص الخلفيات وغيرها.



سلسلة سماعات Galaxy Buds4: صوت فائق النقاء وتصميم مطوّر



تضمن سلسلة سماعات Galaxy Buds4 الارتقاء بتجربة مستخدمي أجهزة Galaxy S26 إلى مستويات أكثر تكاملاً وسلاسة، بفضل تصميمها الذي يجمع أحدث ابتكارات سامسونج في عالمي الصوتيات والأجهزة القابلة للارتداء. ويوفّر كلاً من إصداريGalaxy Buds4 Pro وBuds4 صوتاً عالي الدقة وفائق الجودة، كما يتميزان بتصميم مريح يسهل ارتداؤه على الأذن على مدار الساعة، مما يضيف إلى سلسلة Buds4 نسخاً مطوّرة تتنقل بتجربة الاستماع إلى فضاءات جديدة. وتكشف سلسلة سماعات Buds4 عن تصميم أيقوني بهيكل انسيابي مريح وخطوط تحاكي شكل الشفرة، تم تزويده بزر تحكّم محفور بدقّة. واعتمدت العلامة في تطوير هذه النسخة على تحليل مئات الملايين من البيانات المتعلقة بشكل الأذن واختلاف أنماطها عالمياً، إضافة إلى إجراء أكثر من 10 آلاف محاكاة رقمية لتحسين تجربة الارتداء طوال اليوم. وبدورها، تشكّل سماعات Buds4 Pro ابتكاراً ثورياً على مستوى المكوّنات الداخلية والبرمجيات، تشمل مضخّم صوت أوسع نطاقاً ونظام موازن صوت تكيّفي محسّن، إلى جانب تقنية إلكترونية نشطة لإلغاء الضوضاء، مما يضمن الاستمتاع بصوت عميق يغطّي كامل نطاق الطيف الصوتي ويحافظ على نقاء التسجيل الأصلي. وتمثل سلسلة سمّاعات Buds4 خياراً مثالياً لمستخدمي هواتف Galaxy S26، بفضل تقنياتها التي تدمج بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات التحكّم سريعة الاستجابة بدون استعمال اليدين، لترتقي بتجربة الاستخدام اليومية إلى مستويات تتجاوز حدود الهاتف نفسه.



ومن المقرر طرح سلسلة Galaxy S26 لدى شركات الاتصالات المعتمدة ومتاجر التجزئة وعبر موقع Samsung.com، ابتداءً من 11 آذار 2026. وتشترك هذه السلسلة من الهواتف بتصميم موحّد في جميع طرازاتها، مع خيارات لونية متنوعة تشمل الأرجواني الكوبالت والأبيض والأسود والأزرق السماوي، إلى جانب اللونين الذهبي الوردي والفضي الداكن الحصريين على موقع Samsung.com.

تتوفر سلسلة Galaxy Buds4 بطرازي Galaxy Buds4 Pro وBuds4، مع خيارات ألوان مميزة تشمل الأبيض والأسود بلمسة نهائية مطفية أنيقة؛ إضافة إلى اللون الوردي الذهبي لطراز Buds4 Pro الذي يتوفر للشراء عبر الإنترنت حصرياً.