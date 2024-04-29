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الإثنين، 29-04-2024 08:17 ص

سامسونج تطرح مجموعة لغات جديدة لمزايا Galaxy AI لإزالة الحدود اللغوية لعدد أكبر من المستخدمين

Galaxy AI language expansion


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج إلكترونس عن توافر حزمة اللغات الجديدة من سامسونج، التي تهدف لإزالة الحدود اللغوية أمام المزيد من مستخدمي Galaxy من خلال Galaxy AI، بالإضافة إلى اللغات الـ 13 المتوفرة حالياً، والتي تتضمن اللغات العربية والإندونيسية والروسية، إلى جانب ثلاث لهجات جديدة، وهي الإنجليزية الأسترالية والكانتونية والفرنسية الكندية. 

هذا وقد باتت حزمة اللغات متاحة للاستخدام عبر ميزات Galaxy AI مثل الترجمة المباشرة Live Translate والمترجم الفوري Interpreter ومساعدة الدردشة Chat Assist ومساعدة النسخ  Transcript Assist  والمزيد، ما يعني ترجمة المحادثات المباشرة والمكالمات الهاتفية والرسائل والنصوص وغيرها عبر العديد من اللغات واللهجات.

كذلك، فقد أعلنت الشركة عن أن سلسلة أجهزة Galaxy S24 وسلسلة Galaxy S23  وS23 FE وZ Flip5 وZ Fold5 وسلسلة Tab S9 (5G) وسلسلة Tab S9 (Wi-Fi)  أصبحت تضم حزمة اللغة الجديدة، المتاحة للتنزيل عبر الإعدادات . 

ولمزيد من المعلومات حول تحديث اللغة أو لأي استفسارات، قم بزيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط.

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