سامسونج تطرح ميزة فحص المكالمات باللغة العربية تعزيزاً لالتزامها بتقديم تجربة Galaxy AI مصمّمة خصيصاً للمنطقة

تمنح ميزة فحص المكالمات المستخدمين طريقة أكثر ذكاءً للتعامل مع المكالمات الواردة من أرقام مجهولة. فبدلاً من تخمين هوية المتصل وما إذا كان ينبغي الرد عليه، يرى المستخدمون مجريات المحادثة على هيئة نص مكتوب بشكل مباشر على الشاشة، حيث يرحّب Galaxy AI بالمتصل ويسأله عن هويته وسبب اتصاله، ثم ينقل ردوده إلى المستخدم.
يعكس هذا الإطلاق فلسفة طالما تبنّتها سامسونج، إذ تقوم هذه الفلسفة على تقليص المسافة بين القدرات العالمية للذكاء الاصطناعي والاحتياجات اليومية الحقيقية لمن يستخدمونه. فمنذ أن تم تقديم Galaxy AI باللغة العربية للمرة الأولى، حرصت سامسونج على إتاحة مختلف الميزات بشكل محلي حقاً وليس كمجرد ترجمة، ويتجسّد هذا الالتزام الآن مع إتاحة ميزة فحص المكالمات باللغة العربية.
تعليقاً على الأمر، قال الرئيس الإقليمي للتسويق ونائب الرئيس للتسويق والأعمال التجارية عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: «نؤمن بأن أقوى أشكال الذكاء الاصطناعي هو ذلك الذي لا تكاد تلاحظه، إذ يعمل في الخلفية ليجعل اللحظات اليومية أكثر سهولة. وهذا تحديداً ما تقوم به ميزة فحص المكالمات؛ فهي تركز على مشكلة لطالما عانى منها المستخدمون، وتزيلها بسلاسة. وتأتي إضافة دعم اللغة العربية تأكيداً لإيماننا الأوسع بأن على التكنولوجيا أن تتكيّف مع الناس وأسلوب حياتهم، لا العكس».
لا تمثّل عملية التوطين هذه جهداً معزولاً لسامسونج، بل إنها التزام مستمر. إذ يضاف دعم اللغة العربية في ميزة فحص المكالمات إلى مجموعة متنامية من ميزات Galaxy AI المصمّمة خصيصاً للمنطقة، ويشير هذا الدعم إلى مستقبل تكون فيه أكثر تجارب الذكاء الاصطناعي تطوراً هي تلك الأنسب للمستخدمين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ميزة فحص المكالمات باتت متاحة باللغة العربية للمستخدمين مع إصدار One UI 8.5 أو أحدث، وهي مدعومة على أجهزة سلسلة Galaxy S26، وسلسلة Galaxy S25، وGalaxy Z Fold7، وGalaxy Z Flip7، وGalaxy TriFold، وGalaxy Tab S11. بالإضافة إلى توافرها على أجهزة Galaxy S25 FE، وGalaxy Z Flip7 FE، وGalaxy S24 series، وGalaxy S24 FE، وGalaxy Z Flip6، وGalaxy Z Fold6، وGalaxy Tab S10.
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