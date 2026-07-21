سامسونج تطرح ميزة فحص المكالمات باللغة العربية تعزيزاً لالتزامها بتقديم تجربة Galaxy AI مصمّمة خصيصاً للمنطقة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخرا عن توفّر ميزة فحص المكالمات (Call Screening) باللغة العربية على أجهزة Galaxy المدعومة، إذ تعد هذه الميزة إحدى أكثر أدوات Galaxy AI عملية في الاستخدام اليومي. والآن بات بإمكان مستخدمي أجهزة جلاكسي في مختلف أنحاء المنطقة فحص المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة بلغتهم الأم.

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وتمثّل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن التزام سامسونج الأوسع ببناء تقنيات ذكاء اصطناعي مصمّمة لتلبية احتياجات المنطقة بشكل فعلي.



تمنح ميزة فحص المكالمات المستخدمين طريقة أكثر ذكاءً للتعامل مع المكالمات الواردة من أرقام مجهولة. فبدلاً من تخمين هوية المتصل وما إذا كان ينبغي الرد عليه، يرى المستخدمون مجريات المحادثة على هيئة نص مكتوب بشكل مباشر على الشاشة، حيث يرحّب Galaxy AI بالمتصل ويسأله عن هويته وسبب اتصاله، ثم ينقل ردوده إلى المستخدم.

وطوال التجربة، يبقى المستخدم متحكماً بالكامل وقادراً على تصفية المكالمات المزعجة أو قليلة الأهمية بسهولة. ومع إضافة دعم اللغة العربية، باتت ميزة فحص المكالمات تفهم وتستجيب باللغة التي يستخدمها مئات الملايين في المنطقة كلغتهم الأساسية في الحياة اليومية.

لا تقتصر أهمية هذه الخطوة على عامل الراحة فحسب. فعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا، تنافس اللغة العربية الإنجليزية باعتبارها اللغة الأكثر شيوعاً كلغة افتراضية للنظام. ويعني هذا الواقع أن توافر ميزات Galaxy AI باللغة العربية بصورة أصيلة أمر أساسي لخدمة ملايين المستخدمين الذين يعتمدون عليها في مختلف أنحاء المنطقة.



يعكس هذا الإطلاق فلسفة طالما تبنّتها سامسونج، إذ تقوم هذه الفلسفة على تقليص المسافة بين القدرات العالمية للذكاء الاصطناعي والاحتياجات اليومية الحقيقية لمن يستخدمونه. فمنذ أن تم تقديم Galaxy AI باللغة العربية للمرة الأولى، حرصت سامسونج على إتاحة مختلف الميزات بشكل محلي حقاً وليس كمجرد ترجمة، ويتجسّد هذا الالتزام الآن مع إتاحة ميزة فحص المكالمات باللغة العربية.



تعليقاً على الأمر، قال الرئيس الإقليمي للتسويق ونائب الرئيس للتسويق والأعمال التجارية عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: «نؤمن بأن أقوى أشكال الذكاء الاصطناعي هو ذلك الذي لا تكاد تلاحظه، إذ يعمل في الخلفية ليجعل اللحظات اليومية أكثر سهولة. وهذا تحديداً ما تقوم به ميزة فحص المكالمات؛ فهي تركز على مشكلة لطالما عانى منها المستخدمون، وتزيلها بسلاسة. وتأتي إضافة دعم اللغة العربية تأكيداً لإيماننا الأوسع بأن على التكنولوجيا أن تتكيّف مع الناس وأسلوب حياتهم، لا العكس».



لا تمثّل عملية التوطين هذه جهداً معزولاً لسامسونج، بل إنها التزام مستمر. إذ يضاف دعم اللغة العربية في ميزة فحص المكالمات إلى مجموعة متنامية من ميزات Galaxy AI المصمّمة خصيصاً للمنطقة، ويشير هذا الدعم إلى مستقبل تكون فيه أكثر تجارب الذكاء الاصطناعي تطوراً هي تلك الأنسب للمستخدمين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.