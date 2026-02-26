سامسونج تطلق أيقونة هواتف Galaxy: سلسلة هواتف Galaxy S26

الوكيل الإخباري- في لحظة فارقة من تاريخ تطور الهواتف الذكية، أطلت شركة سامسونج إلكترونيكس على العالم بسلسلتها الجديدة من هواتف Galaxy AI، سلسلة هواتف Galaxy S26، التي تقدم من خلالها الذكاء الاصطناعي برؤية جديدة؛ حيث تلتقي البساطة المدروسة بالأداء القوي والثقة والحماية غير المسبوقة.



هذا الإنجاز الذي يقف العالم معه على أعتاب مرحلة جديدة من تبني الذكاء الاصطناعي، تم الكشف عنه في إطار حدث سامسونج السنوي Galaxy Unpacked الذي أقيم في الخامس والعشرين من شباط الجاري في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار: "الهاتف الذكي القادم: ذكاء اصطناعي يسهل حياتك".



وتتميز هواتف سلسلة Galaxy S26، التي تشتمل على طرازات Galaxy S26 و S26+ و S26 Ultra، بما تقدمه من تجارب متكاملة وسلسة؛ حيث الذكاء الاصطناعي الذي لا يحتاج إلى تعلم، وذلك لتصميمه بشكل مدمج لا كميزة جانبية أو كتطبيقات خارجية، ليعمل لأجل المستخدم لا لإرباكه، وليكون حاضراً كأداة يومية سهلة في حياته، دون أية تعقيدات، تتكيف مع السياق، وتدير المهام بسلاسة تامة ابتداءً من البحث عن المعلومات ووصولاً إلى إنتاج المحتوى الاحترافي.



وتأتي هواتف سلسلة Galaxy S26 المدعومة بأداء هو الأقوى في تاريخ سلسلة Galaxy، مع أفضل نظام كاميرا احترافي، وطبقات حماية متقدمة عبر Samsung Knox، وشاشات Privacy Display الأولى من نوعها في العالم والمزودة بميزة حماية الخصوصية من خلال التحكم في تشتت الضوء على الشاشة ومنع المتطفلين من رؤية محتواها مع الحفاظ على جودة رؤية فائقة للمستخدم، هذا إضافة إلى منظومة من المزايا والوظائف الذكية، لتغلق فجوة الثقة بين التفاؤل بالذكاء الاصطناعي وما يرتبط باستخامه من مخاوف أمان، وبين القدرة الحقيقية على استخدامه، ولتبسيط تفاصيل الحياة دون الحاجة للتعلم أو بذل المجهود.



في قلب التجربة، يقف المعالج الأقوى في تاريخ سلسلة Galaxy S، مزوداً بشريحة معالجة مخصصةSnapdragon® 8 Elite Gen 5 ، التي تقدم قفزة نوعية في الأداء المحسن بنسبة 19% عبر وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وبنسبة 39% عبر وحدة المعالجة (NPU)، وبنسبة 24% عبر وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، وهو ما يضمن تعدد مهام أكثر سلاسة، وألعاب أسرع وتجارب ذكاء اصطناعي تعمل بانسيابية تامة دون تأخير. وللحفاظ على التوازن، فقد تم تزويد هاتف Galaxy S26 Ultra بنظام تبريد بخاري معاد تصميمه بتقنية (TIM) لتبديد حرارة أعلى بنسبة تفوق 20%، ما يضمن أداء مستداماً حتى في أثناء الاستخدام الطويل والمكثف بما في ذلك ممارسة الألعاب وتصوير الفيديو.



أما البطارية، فمع تقنية الشحن السريع 3.0، يمكن للمستخدمين شحن هواتفهم من سلسلة Galaxy S26 حتى 75% خلال فترة قياسية لا تتجاوز 30 دقيقة، وهو ما يوفر طاقة للاستخدام على مدار يوم كامل.



وتقدم سامسونج إلكترونيكس في هواتف السلسلة الجديدة نظام تصوير يعيد تعريف الإبداع، لتكتب فصلاً جديداً في عالم التصوير الفوتوغرافي والفيديوي، حيث تدمج ضمنه مهام التصوير وإنتاج المحتوى وتحريره ومشاركته في إطار تجربة واحدة سلسة. وتتميز هواتف السلسلة لا سيما هاتف Galaxy S26 Ultra بكاميرا رئيسية بدقة 200MP، وهي التي تسمح بدخول المزيد من الضوء إلى المستشعر بنسبة 47%، مما يسمح بإنتاج صور أوضح وأكثر تفصيلاً في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتأتي هذه الكاميرا معززة بعدسة 50MP بخاصية التكبير البصري بنسبة عشرة أضعاف، وهو ما يسمح بدخول ضوء بنسبة أكبر تصل إلى 37%، وبفتحات عدسة أوسع لأداء استثنائي في الإضاءة المنخفضة.



وتنطوي هواتف السلسلة على تقنية Nightography Video المطورة لمنح مقاطع الفيديو الليلية أو المصورة في الإضاءة الخافتة نقاء أعلى، وفي سياق متصل، فإن تقنية Super Steady التي تأتي مع ميزة القفل الأفقي 360 درجة تسمح بالتصوير الثابت حتى أثناء الحركة السريعة. وللمحترفين، فإن هواتف السلسلة صممت مع معيار APV المفتوح لتصوير فيديو بدقة تصل إلى 8K مع الحفاظ على جودة شبه كاملة عبر عمليات التعديل المتعددة. ولأن الإبداع لم يوقف عند هذا الحد، فإن تقنية Photo Assist تتيح للمستخدم إجراء التغيير الذي يريده على الصور الملتقطة كإضافة عناصر مفقودة بذكاء، أو تحويل مشهد نهاري إلى ليلي، أو تعديل الإضاءة والظلال تلقائياً، أو حتى تغيير الخلفيات وتنسيق الأزياء بلمسة واحدة ومن معرض الصور مباشرة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.



وقد وطورت سامسونج عدداً من التقنيات الخاصة ProScaler و mDNIe، والأداء البصري، وذلك لتوفير نصوص أكثر وضوحاً وصوراً ومقاطع فيديو أغنى وأكثر واقعية بألوان دقيقة وتفاصيل محسنة.



هذا وكانت الشركة قد وضعت نصب عينيها لدى تصميم هواتف السلسلة الجديدة أن تقدم هواتف متسمة بالذكاء الذي يفهم المستخدم قبل أن يطلب. وفي إطار جهودها للوصول لهذا الهدف، فقد قدمت الشركة سامسونج إلكترونيكس هواتف سلسلة Galaxy S26 متضمنة مزايا Galaxy AI التي تعمل بشكل استباقي وسلس ومستند إلى سياق الاستخدام. وتأتي ميزة Now Nudge لتقدم اقتراحات ذكية في الوقت المناسب؛ فإذا طلب منك صديق صوراً لرحلة أخيرة، سيقترح الهاتف تلقائياً الصور المناسبة من المعرض، أما ميزة Circle to Search التي تم تطويرها، فبإمكانها التعرف على عدة عناصر في وقت واحد داخل الصورة الواحدة، فيما تجمع ميزة Now Brief أهم تفاصيل اليوم في ملخص ذكي واحد، مقابل تقديم اختصارات واقتراحات عملية بحسب موقع المستخدم ووقته من خلال ميزة Now Bar.



هذا وقد حرصت الشركة على تحديث المساعد Bixby ليصبح أكثر قدرة على فهم اللغة الطبيعية، مع إمكانية دمج مساعدين آخرين مثل Gemini وPerplexity لإنجاز مهام معقدة مثل حجز سيارة أجرة عبر الأوامر الصوتية فقط، وهنا تتجلى منهجية الشركة بتقديم ذكاء يعمل على طريقة المستخدم ولا يفرض على المستخدم أي طريقة مغايرة.



ولتبديد مخاوف المستخدمين الرقمية، ولأن الخصوصية لديها تحتل مقدمة الأولويات، فقد قدمت الشركة ضمن سلسلة هواتف Galaxy S26 ابتكاراً غير مسبوق أعادت معه تعريف تجربة الاتصال الذكي من خلال ميزة Call Screening التي تسمح للهاتف بالرد تلقائياً على الأرقام غير المعروفة والتعرف على هوية المتصل وفحص المكالمة للكشف عن الرسائل المزعجة أو محاولات التصيد الصوتي، ليعرض الهاتف عند التأكد من مدى أمان الاتصال نص المكالمة على الشاشة، مما يمكن المستخدم من الرد بأمان ويسمح له بالحفاظ على تركيزه أثناء القيادة أو الاجتماعات، وذلك في ترجمة جلية لمساعي الشركة لرفع الحماية والأمان إلى مستويات لا تضاهى. وقد جاءت هذه الميزة كامتداد للتجارب الثورية في تجارب المكالمات بعد أن كانت الشركة قد قدمت ميزة الترجمة الفورية للمكالمات.



وتحمل هواتف سلسلة Galaxy S26 هوية تصميم موحدة، بزوايا متناغمة ولوحة ألوان راقية، ويعد هاتف Galaxy S26 Ultra ضمن هذه السلسلة الأنحف في تاريخ فئة Ultra بفضل هيكل Armor Aluminum وزجاج Gorilla Armor 2 الأكثر مقاومة للخدش والانعكاس.



وستتوفر هواتف Galaxy S26 Ultra و S26+ و S26 للطلب المسبق، وذلك بدءاً من يوم الخميس الموافق 25 شباط الجاري، بمجموعة ألوان جذابة تناسب مختلف الأذواق، مشتملة على : الأرجواني، والكوبالت، والأبيض، والأسود، والأزرق السماوي، إلى جانب الذهبي الوردي والرمادي الفضي الحصريين. ويمكن إجراء الطلب عبر عبر المتجر الإلكتروني لسامسونج المشرق العربي في الأردن eStore.

