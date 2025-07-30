سامسونج تطلق تحديث واجهة 'One UI 8 Watch' على 'Galaxy Watch Ultra'

ومع واجهة ‘One UI 8 Watch’ الحديثة، أصبحت تجربة الاستخدام أكثر كفاءة وذكاء، حيث تم تحسينها لعرض المعلومات الأساسية بوضوح على شاشة الساعة الذكية. وتتيح ميزة ‘Multi-Info Tiles’ تخصيص المحتوى المرئي ليشمل كل شيء بدءًا من مؤشرات الصحة وصولاً إلى حالة الطقس، ما يتيح للمستخدمين الوصول الفوري إلى المعلومات المهمة. وتساعد ميزة ‘Now Bar’ في توفير وصول مباشر إلى التطبيقات والمهام التي يعمل عليها المستخدم، ما يسهّل التنقل بينها بكل سهولة. وتمتزج هذه الميزات الجديدة بسلاسة مع أداء ‘Galaxy Watch Ultra’ القوي وقدراتها على التحمل، لتقدّم تجربة استخدام متطورة تلائم مختلف أنماط الحياة للمستخدمين.
وتُعد ‘Galaxy Watch Ultra’ الرفيق المثالي لمحبّي المغامرات واستكشاف الطبيعة والنزهات الخارجية، حيث تتوفر بأربعة ألوان مميزة من التيتانيوم، بما في ذلك اللون الجديد التيتانيوم الأزرق. أما ‘Galaxy Watch8’، فقد صُمّمت لتتبع مؤشرات الصحة اليومية للمستخدمين، والتي تجمع بين الراحة والأناقة. في حين تجمع ‘Galaxy Watch8 Classic’ بين التصميم الكلاسيكي والوظائف المتقدمة. وسيتم طرح ‘Galaxy Watch8’و ‘Galaxy Watch8 Classic’ و ‘Galaxy Watch Ultra’ بلون التيتانيوم الأزرق قريباً في الأسواق العالمية.
لمزيد من التفاصيل حول ‘Galaxy Watch Ultra’، يُرجى زيارة:
www.samsung.com/galaxy-watch
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