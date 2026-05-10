سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 رسمياً في 6 أيار

الأحد، 10-05-2026 12:01 م

الوكيل الإخباري- تستعد سامسونج لنشر تحديث One UI 8.5 ليشمل المزيد من الأجهزة، ويتضمن ذلك إضافة أحدث ميزات Galaxy AI  إلى نظام جلاكسي البيئي من سامسونج. وتركز الواجهة المحدّثة على تحسين خدمات التواصل والتجارب الإبداعية على هواتف وأجهزة جلاكسي اللوحية، بما في ذلك سلسلة Galaxy S25، وجهاز Galaxy S25 FE، وسلسلة Galaxy S24، وجهازGalaxy S24 FE، وجهازي Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7، وجهازي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6، إضافة إلى سلسلتي الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S11  وGalaxy Tab S10.

ستبدأ الشركة إطلاق الواجهة المحدّثة One UI 8.5 في كوريا اعتباراً من 6 أيار، ثم في أوروبا، وهونغ كونغ، والهند، وأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، وجنوب شرق آسيا، وتايوان في 11 أيار، على أن تتبعها مناطق أخرى لاحقاً.

