سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 رسمياً في 6 أيار

الوكيل الإخباري- تستعد سامسونج لنشر تحديث One UI 8.5 ليشمل المزيد من الأجهزة، ويتضمن ذلك إضافة أحدث ميزات Galaxy AI إلى نظام جلاكسي البيئي من سامسونج. وتركز الواجهة المحدّثة على تحسين خدمات التواصل والتجارب الإبداعية على هواتف وأجهزة جلاكسي اللوحية، بما في ذلك سلسلة Galaxy S25، وجهاز Galaxy S25 FE، وسلسلة Galaxy S24، وجهازGalaxy S24 FE، وجهازي Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7، وجهازي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6، إضافة إلى سلسلتي الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S11 وGalaxy Tab S10.

