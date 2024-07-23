سامسونج تُطلق حملة "بكل درجة أقدر" للاحتفاء بالقدرات الإبداعية الفريدة بالمشاركة مع مواهب بارزة

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن شراكتها مع منصة أنغامي الرائدة للبث الموسيقي في المنطقة، لإطلاق حملة إقليمية مبتكرة تحت عنوان "Flippin Possible" (بكل درجة أقدر).

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وتهدف هذه المبادرة للاحتفاء بالإبداع، وذلك من خلال هاتف Galaxy Z Flip5، إلى جانب كونها تهدف لتحفيز المستخدمين على التحلي بالجرأة والإبداع والتعبير عن أنفسهم بحرية وإلهامهم للتعبير عن ذاتهم وبقدراتهم الفريدة عبر ثلاثة مجالات أساسية، هي: الموسيقى، والرقص، والفن. وتم استلهام الحملة من الهاتف، الذي يدمج بين التكنولوجيا وأسلوب التعبير الشخصي، مما يتيح للمستخدمين إظهار شخصيتهم الفريدة وإبداعاتهم.



وعبّر نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والأعمال التجارية عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب، عن سعادته بالشراكة مع منصة أنغامي الرائدة، قائلاً: "نحن متحمسون للتعاون مع هذه المنصة الهامة والمواهب المحلية المتألقة في إطلاق حملة "Flippin Possible" التي تتمحور حول الاحتفاء بالتعبير عن الذات والإمكانات اللامحدودة التي يجسدها هاتف Galaxy Z Flip5، ونحن نتطلع بفارغ الصبر لرؤية إبداعات المستخدمين في مجالات الموسيقى والرقص والفنون في إطار هذه الحملة الديناميكية الممتعة."



ولتجسيد رؤية الحملة بشكل ملموس، أقامت سامسونج شراكات مع فنانين بارزين من المنطقة يتميزون بكونهم من الجيل الجديد، وذلك لإظهار ابتكاراتهم والتنوع الذي يتميز شخصية كل منهم باستخدام Galaxy AI. وفي هذا السياق، تعاونت سامسونج مع فليبراتشي من البحرين، ولمياء المالكي من السعودية، والسيلاوي من الأردن؛ حيث قام كل منهم بابتكار مقطوعة موسيقية فريدة تنبض بروح الحملة وتحفز المستمع على التعبير عن ذاته، ويمكن الوصول لهذه الإبداعات الموسيقية عبر تطبيق أنغامي من خلال الروابط التالية:



•حب المدينة (مع سيلاوي) – إهداء للحب والحياة وشوارع المدينة النابضة بالحياة- https://open.anghami.com/A3tnV87yBKb



•عايشة حياتي (مع لمياء المالكي) – أغنية تُلهم الاحتفاء بالحياة - https://open.anghami.com/MhEcPhczBKb



•Flippin’ Possible (مع فليبراتشي) - أغنية تشجّع المستمعين على التعبير عن أنفسهم واستكشاف جميع الاحتمالات - https://open.anghami.com/vfTwDCdzBKb

كذلك، فقد تعاونت سامسونج أيضاً مع الفنان إبراهيم زكي المقيم في دبي لتصميم ثلاثة أغلفة للألبومات وتصميم غلاف محدود الإصدار خاص بهاتف Galaxy Z Flip5.

وتتسم هذه التصاميم المبتكرة بانسجامها التام مع الرسالة الإبداعية للحملة بشعار "#بكل_درجة_أقدر"، ما يشجّع المستخدمين على التعبير عن شخصياتهم الفريدة.



ومن جانبه، قال مدير قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، معتز العقرباوي بأنه في الوقت الذي يزيد فيه تزايد المستخدمين الأردنيين الذين يعتبر غالبيتهم من الشباب للأجهزة والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تأتي هذه الحملة لمساعدتهم لاكتشاف الطرق التي يمكنهم معها تطوير إنتاجيتهم الإبداعية بالاستفادة مما يقدمه هاتف Galaxy Z Flip5 من مزايا فريدة تسهل التواصل وتعزز المشاركة وتتيح تجارب غير مسبوقة للتعبير والعمل، بحيث تكون كل تجربة امتداداً لشخصية المستخدم ومثالية لحياته اليومية، مع أقوى معالج على أجهزة Galaxy القابلة للطي.



هذا ويتميز هاتف Galaxy Z Flip5 بالابتكار التكنولوجي الذي يقوم عليه، والمقترن بالتصميم الإبداعي. ولحرصها على تعزيز اقتنائه من قبل أوسع شريحة من الشباب بما يضمن عدم تفويت مزاياه عليهم، وتمييزهم عن غيرهم على نحو أكبر، تقدم سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي فرصة الشراء معززة بامتيازات ومكافآت يمكن الاستفادة منها عند الطلب والشراء عبر متجر سامسوج الإكتروني eStore على الرابط: https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-z-flip5/.



وتشتمل هذه الامتيازات والمكافآت على: التقسيط بدون فوائد لمدة 24 شهراً، والحصول على 3 أضعاف مكافآت نقاط سامسونج، والتوصيل المجاني.



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