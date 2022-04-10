سامسونج تطلق حملتها الرمضانية "شارك الخير" طوال الشهر الكريم

الوكيل الاخباري - بالتزامن مع احتفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بحلول رمضان، والقيم النبيلة التي يغرسها الشهر الفضيل في النفوس، أطلقت سامسونج للإلكترونيات حملتها الرمضانية "شارك الخير"، التي يمكن مشاهدة الفيديو الخاص بها على قناة الشركة على منصة اليوتيوب عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=0aPIh9oc0s8 لإلهام الناس للقيام بكل ما هو أفضل، وإضفاء المزيد من المعاني القيمة، وإلقاء الضوء على جودة منظومة منتجات سامسونج للمستهلكين.



وخلال الحملة التي تستمر طوال الشهر، والتي يمكن معرفة المزيد عنها عبر الرابط التالي:https://www.samsung.com/levant_ar/offer/ramadan-2022/،ستكشف سامسونج عن خصوماتها وعروضها الحصرية للزبائنلتجربة مجموعة منتجات العلامة التجارية الواسعة.

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وتم إطلاق الحملة بفيلم رائع يحتفي بروح مشاركة الخير مع الأهل والأصدقاء، ويلقي المزيد من الضوء على العلاقة بين العائلات،ودور منتجات سامسونج في توفير تجربة استثنائية للمستخدمين.



وتعمل مجموعة منتجات سامسونج على تحويل المنازل إلى منظومات متصلة في وظائفها، ما يدعم المعنى الحقيقي للاتصال السلس في كل منزل.

وسواء كان المستخدم يتطلع للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، أو الحصول على أجهزة تلبي احتياجاتهوطلباته، فإن هذه الأجهزة تمثل الأفضل في فئتها على مستوى السوق من خلال تعزيزها بأحدث الابتكارات المعاصرة.



وبما أن شهر رمضان يحتفل بالتكافل الذي تتجلى قيمته حول مائدة الإفطار، إضافة إلى جلسات مشاهدة أفضل عروض الموسم، يضمن تلفاز NEO QLED 8K أفضل مستوى من الوضوح للصورة، مع ضمان تجربة صوتية ومرئية لجميع أفراد الأسرة.

أما أجهزة تلفاز "لايف ستايل 2022" من سامسونج ومنها The Frame، فبإمكانها أن ترتقي بتجربة المشاهدة من خلال تحويل غرف المعيشة إلى مساحات ترفيهية، فيما يتيح تلفاز The Serif رؤية أدق التفاصيل بمنتهى الوضوح سواء في المشاهد الساطعة أو المظلمة، فيما تتيح أجهزة تلفاز Crystal UHD تجربة مشاهدة أقرب ما تكون إلى الواقع، والتي يمكن للمستهلكين شراؤها بخصم تصل نسبته إلى 31%.

وتقدم الشركة اشتراكاً مجانياً لمدة تصل لغاية 12 شهراً في منصة "شاهد"، عند شراء إصدارات محددة من أجهزة تلفاز سامسونج.



وعندما يتعلق الأمر بالمطبخ، يمكن الاستفادة من الثلاجة ذات السعة العالية للاحتفاظ بالوجبات الكبيرة التي تُطهى عادة قبل موعد الإفطار، ويترك بعضها للسحور، من خلال تقنية SpaceMax™ مع خاصية تنقية الروائح لحفظ الطعام والمنتجات الأخرى طازجة لفترة أطول، مع الحفاظ على نكهتها الأصلية ورائحتها من دون تغيير.



أم بالنسبة للغسيل، تعمل غسالةسامسونج المعززة بتقنية التحكم الحديثة والذكاءالاصطناعي على تخصيص دورات الغسالة، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة مع خفض استهلاك الطاقة.

وعند تحديث العملية، يمكن للمستخدمين مراقبة غسالاتهم والتحكم فيها من خلال تطبيق SmartThings الذي يوفر لهم تجربة غسيل تناسب احتياجاتهم تماماً، من دون أي متاعب تذكر.



هذا وتقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" للراغبين في اقتناء أجهزة سامسونج المنزلية الرقمية، خصماً مغرياً.



ولا يقتصر الأمر على التجربة المميزة التي توفرها منتجات سامسونج داخل المنزل،فعلى سبيل المثال، يوجد الهاتف الذكي جالكسي S22 Ultra، المعزز بخصائص التصوير الليلي المتقدمة، والذي يمكّن المستخدمين من التقاط جوهر ليالي رمضان بوضوح حتى عندما يكونون خارج المنزل، أو حتى أثناء تناول الإفطارفي المنزل لتخليد تلك الذكريات.

ومع ذلك، وإذا كنت تتطلع إلى المزيد مع الكاميرا الأكثر روعة في هاتفك الذكي، هناك معالج 4NM (الشريحة الأسرع على الإطلاق في أجهزة جالكسي)،والذي يقدم أداءً غير مسبوق، مع إمكانية الاستمتاع بشاشة أكبر، حتى تتمكن من مشاهدة برامجك الرمضانية المفضلة خارج المنزل.



وكانت سامسونج لحرصها على تقديم تجارب فريدة لعملائها، قدأطلقت هذه الحملة لتمنح المستهلكين في المنطقة فرصة الاستمتاع بحزم حصرية وخصومات فريدة وجذابة، لترسيخ مكانتها في السوق كعلامة تهتم بجمع الزبائنبأسرهم وأحبائهم من خلال منظومة ومجموعة منتجاتها.



وتهدي" سامسونج" للزبائن والمستهلكين ممن يقومون بشراء أي من هاتفي Galaxy A33 أو Galaxy A53، عبر متجرها الإلكتروني eStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: https://shop.samsung.com/jo_ar،اشتراكاً مجانياً لمدة 12 شهراً في قناة .OSN أمّا من يقومون بشراء Galaxy Z Flip 3،أوGalaxy Z Fold 3، فيسحصلون على اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في قناة OSN بالإضافة إلى سماعات Galaxy Buds 2.

وسيحصل من يقوم بشراء أي من هاتفي Galaxy S22+ أو Galaxy S22 Ultra على اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في قناة OSN بالإضافة إلى سماعاتGalaxy Buds 2.

كذلك، تهدي "سامسونج" عبر متجرها الإلكتروني حزاماً مجانياً لساعاتها الذكية لمن يبادرون بشراءساعة سامسونج Galaxy Watch 4. كذلك، تقدم الشركة نسبة خصم تصل إلى 17% إلى جانب اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في قناة OSN،عند شراء هاتف Galaxy S22 الذكي.



وتترواح العروض الحصرية على منتجات مختارة من سامسونج،بين الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وحتى أجهزة التلفازوالترفيه المنزلي.

ويمكن للزبائن الاستفادة من هذه العروض على الهواتف الذكية عبر متجر سامسونج الإلكتروني،وفي متاجر سامسونج ومعارض وكلائها ومحلات التجزئة المستقلة.