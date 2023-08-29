سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch6 Astro في أكبر سوق تفاعلي لتجربة Galaxy في المنطقة

الوكيل الإخباري - أطلقت سامسونج للإلكترونيات رسمياً ساعة Galaxy Watch6 Classic Astro Edition الإصدار المستوحى من علم الفلك بشكل حصري في مختلف دول الشرق الأوسط، وذلك ضمن الركن التفاعلي المؤقت (Galaxy Open Market) في دبي مول.

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وطرحت سامسونج خلال الحدث باقة حصرية لهواتف Galaxy Z Flip5 مزينة برسومات الفنانة اللبنانية المقيمة في دولة الإمارات نوري فليحان.

وكان الدكتور تي إم روه، الرئيس ومدير قسم أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج للإلكترونيات، في صدارة المشاركين في الحدث.

ويمكن للجمهور حول المنطقة الآن تجربة هذا الإصدار مباشرة في أي من متاجر سامسونج الموجودة في الشرق الأوسط.



وتحتفل نسخة الساعة Galaxy Watch 6 Classic Astro بالإرث الرائد لمنطقة الشرق الأوسط في مجال الفلك وضبط الوقت.

ومع تصميمها العصري المزود بإطار Black Astro دوّار قياس 47 ملم، تعد الساعة الأولى ضمن سلسلة من المجموعات ذات الإصدار المحدود التي تمثل تكريماً للرواد في الشرق الأوسط، كما تعد مصدراً ملهماً للمبتكرين في العصر الحديث.



وبما أن المتحمسين لهذه التقنيات يعطون الأولوية للصحة البدنية والعقلية، فقد أصبحوا قادرين على تطوير عادات صحية عبر تقنية مراقبة النوم المتعمقة، بفضل وجود أجهزة الاستشعار الصحية المتقدمة التي تم إدخالها إلى ساعة Galaxy Watch 6.



وفي تعليقه قال تي إم روه: "تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقاً واعداً بالابتكار، في حين تم تطوير ساعة Galaxy Watch 6 Classic Astro لتكون بمثابة تكريم للمبتكرين في المنطقة، خاصة تلك النخبة التي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة.

إننا نعرب عن سعادتنا لإطلاق هذه الساعة الحصرية التي تمثل حلقة وصل تربط بين الماضي والمستقبل، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المجموعات المختلفة محدودة الإصدار."



وقال أليكس ليم، رئيس سامسونج للالكترونيات الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نقدم هذا الإصدار الفريد من ساعة Galaxy Watch 6، لتكون تعبيراً عن تقديرنا لتراث المنطقة، وما قدمته للعالم من مساهمات علمية وابتكارات خالدة.

ويعد هذا الإطلاق علامة فارقة في التقدم التكنولوجي، لاسيما وأنه يحتفل بإمكانات المنطقة ومكانتها البارزة كمركز عالمي للابتكار".



